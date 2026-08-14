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Peaty's novinky 2026: ventilky, sedlo i gripy, které změní tvou jízdu
Peaty's novinky 2026: ventilky, sedlo i gripy, které změní tvou jízdu

Peaty's novinky 2026: ventilky, sedlo i gripy, které změní tvou jízdu

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14.08.2026

Britská značka Peaty's přichází do sezony 2026 se třemi produkty, které mají jedno společné – jsou navrženy pro skutečné jezdce, kteří nechtějí dělat kompromisy. Ať už řešíš bezdušový systém, kvalitní sedlo nebo opotřebované gripy, Peaty's má na to odpověď. Pojďme se podívat, co nového tahle ikonická značka připravila.

Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – bezdušový ventilek bez kompromisů

Po dvou letech vývoje a 27 iteracích designu přichází Peaty's s ventilky Holeshot Fast Flow, které byly od základu navrženy výhradně pro bezdušové systémy. Klíčová vlastnost? O 200 % vyšší průtok vzduchu oproti předchozímu modelu MK2. Díky speciální konstrukci s dolní klecí je ventilek plně kompatibilní s inserty, všemi měřiči tlaku a standardními pumpami – bez jakýchkoli adaptérů.

Bezpečnostní design řeší noční můru každého enduro jezdce: i když dojde k poškození těla ventilku při nárazu do kamene, dvojité těsnění uvnitř ráfku udrží vzduch v pneumatice a umožní ti dojet do cíle nebo do servisu. Tělo je vyrobeno ze slitiny hliníku 7075, vnitřní jádro z nerezové oceli 316 a celý ventilek váží pouhých 11 g za pár.

Holeshot Fast Flow je navíc plně servisovatelný – stačí sundat pojistný kroužek, vyjmout jádro, vyčistit zaschlý tmel a případně vyměnit opotřebované díly pomocí servisního kitu. Ventilek je dostupný ve třech délkách (42 mm, 60 mm a MX varianta pro Bosch e-biky) a ve 12 barevných provedeních.

Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – bezdušový ventilek bez kompromisů
Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – bezdušový ventilek bez kompromisů
Peaty's Monarch Saddle – sedlo, které se stane tvým trůnem
Peaty's Monarch Saddle – sedlo, které se stane tvým trůnem

Peaty's Monarch Saddle – sedlo, které se stane tvým trůnem

Peaty's vstupuje na trh sedel s produktem, který nese název Monarch – a ambice má královské. Sedlo bylo navrženo primárně pro pohodlí při výjezdech, kde jezdci tráví většinu času. Šířka 145 mm a délka 260 mm zajišťují podporu pro většinu jezdců bez ohledu na pohlaví, zatímco výška 45 mm umožňuje přirozený průhyb základny a maximalizuje využitelnou délku sedlovky. Odlehčovací kanál o šířce 40 mm snižuje tlak v citlivých partiích a pěna Throne Foam tlumí nárazy po celý den jízdy.

Povrch sedla tvoří bezešvý, vakuově lisovaný PU potah vyrobený z 24 % recyklovaných oceánských plastů – bez švů, které by způsobovaly otlaky. Sedlo je plně servisovatelné pomocí imbusových klíčů o průměru 2 mm a 3 mm, takže se zbavíš nepříjemného vrzání a prodloužíš jeho životnost na maximum.

Sedlo Monarch Saddle je dostupné v pěti barvách (černá, tyrkysová, oranžová, červená a šedá) a ve dvou variantách ližin – 4130 CrMo nebo lehčí Ti-MX.

Peaty's Monarch Pro Grips – gripy pro ty, kdo chtějí víc

Gripy Monarch patří k nejrychleji rostoucím produktům Peaty's u distributorů po celém světě. Monarch Pro posouvá tuto řadu o level výš díky duálnímu materiálovému složení, které bylo vyladěno na základě testování více než 40 různých kombinací materiálů. Horní polovina gripu a palcová podložka jsou vyrobeny z měkké 15a durometrové gumy, která zajišťuje maximální přilnavost a tlumení nárazů. Spodní polovina, prstové lišty a koncovky řídítek jsou naopak z tužšího 30a materiálu Duralite – více než dvakrát odolnějšího než standardní guma.

Přepracované jádro gripu obsahuje vyřezaný kanál přesně v místě nejvyššího tlaku dlaně, díky čemuž je pod rukou více měkké gumy. Výsledkem je výrazně lepší tlumení drobných nerovností a menší únava rukou při dlouhých sjezdech. Monarch Pro jsou dostupné ve dvou tloušťkách (30–32 mm a 32–34 mm) a dvou texturách – Knurl pro závodní kontrolu a Mushroom pro trailové pohodlí.

Gripy jsou k dispozici v šesti barvách (černá, cihlová červená, bouřková modrá, mátová zelená, šalvějová a švestková fialová), přičemž každá barva je doplněna barevně laděnými objímkami Chris King. Balení je řešeno ekologicky v kartonovém designu s výraznými černo-zlatými kartami.

Peaty's Monarch Pro Grips – gripy pro ty, kdo chtějí víc
Peaty's Monarch Pro Grips – gripy pro ty, kdo chtějí víc

Rok: 2026
Značky: Peaty's (predajcovia)
Publikované: , Aktualizované: 13.08.2026 14:11

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