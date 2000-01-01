Kontakt
Hráme vždy fair play a len s tým najlepším vybavením. Ako tímoví hráči bránime dohodnuté termíny, maximálny výkon je pre nás samozrejmosťou a pred cieľovou rovinkou sa nikdy nevzdávame. Víťazstvom je pre nás spokojný zákazník a dobré obchodné vzťahy.
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Sídlo firmy
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
telefon: +420 532 199 550
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Logistické centrum
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Fakturačná adresa
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
IČO: 26958317
Zapsána v obchodnom registri Krajského súdú v Brně oddiel C, vložka 47772.