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Kontakt

Hráme vždy fair play a len s tým najlepším vybavením. Ako tímoví hráči bránime dohodnuté termíny, maximálny výkon je pre nás samozrejmosťou a pred cieľovou rovinkou sa nikdy nevzdávame. Víťazstvom je pre nás spokojný zákazník a dobré obchodné vzťahy.

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Sídlo firmy

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Kuřim

telefon: +420 532 199 550
e-mail: aspire@aspire.eu

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Logistické centrum

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Kuřim

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Fakturačná adresa

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
č.ev. 514, 664 34 Jinačovice

IČO: 26958317
DIČ: CZ26958317

Zapsána v obchodnom registri Krajského súdú v Brně oddiel C, vložka 47772.

  