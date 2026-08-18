Whyte Karve: nové elektrokolo, které má tah do kopce a klid v rozbitém sjezdu
Nové elektrokolo Whyte Karve míří přesně na jezdce, kteří nechtějí dělat kompromis mezi výjezdem, traily a ostrým enduro pojetím. Na papíře to působí silně, ale důležité je, že to dává smysl i při reálném ježdění. Whyte tady totiž nepostavil jen další full-power e-bike s velkým motorem. Karve je od začátku navrženo jako agresivní trail/enduro eMTB se 160 mm zdvihu, promyšlenou geometrií a motorem Avinox M2S, který patří k tomu nejzajímavějšímu, co je teď v kategorii výkonných elektrokol k vidění.
Jinými slovy: tohle není kolo jen na to, aby vás vytáhlo nahoru. Whyte Karve je stroj, který má bavit hlavně ve chvíli, kdy trail začne být rychlý, rozbitý, prudký a technický.
Avinox M2S: motor, který dává Whyte Karve úplně jiný level výkonu
Největším tahákem nového modelu Whyte Karve je bez debat motor Avinox M2S. Tenhle pohon posouvá celé kolo do kategorie opravdu výkonných e-biků, protože nabízí až 150 Nm a špičkový výkon 1300 W. To už je porce síly, kterou poznáte hned při prvním ostřejším šlápnutí do pedálů — hlavně v prudkých stojkách, na rozbitých výjezdech nebo ve chvíli, kdy potřebujete z pomalé techniky znovu vystřelit dopředu.
Důležité ale je, že Whyte nešlo jen po nejvyšším čísle. Karve používá baterii o kapacitě 800 Wh, takže vedle brutálního výkonu dostanete i slušný dojezd. To je přesně kombinace, kterou většina jezdců chce: nejen krátký wow efekt, ale i reálnou výdrž na dlouhý trail day, enduro vyjížďku nebo celodenní ježdění v kopcích.
Velké plus je i kokpit a ovládání systému. Whyte Karve používá dotykový top tube displej Avinox DPC100 Flat, který podporuje navigaci i řízení podle tepové frekvence přes Bluetooth a aplikaci v telefonu. Prakticky řečeno: máte čistý setup, důležité info po ruce a žádný zbytečný cirkus na řídítkách.
Whyte Karve není jen o motoru. Geometrie a podvozek jsou tady stejně důležité
Spousta silných e-biků umí letět do kopce, ale dolů pak působí těžkopádně, přetíženě nebo nervózně. Whyte Karve jde jinou cestou. Základem je 160 mm zdvih vpředu i vzadu, ověřená kinematika Quad-Link 4 a důraz na vyvážený posed mezi oběma koly.
Whyte dlouhodobě staví na své filozofii proportional geo + sizing, tedy geometrii upravené podle velikosti rámu. V praxi to znamená, že se s rostoucí velikostí neladí jen reach, ale i délka zadní stavby, úhel sedlovky a rozložení hmotnosti. Výsledek? Kolo působí přirozeněji, lépe drží stopu a dává jezdci víc jistoty bez ohledu na to, jestli sedláte menší nebo větší velikost.
Na trailu se to projeví úplně jasně:
- předek má grip a necítíte, že by se zvedal nebo plaval,
- zadek není přetížený,
- kolo je klidné ve vysoké rychlosti,
- v utažených zatáčkách i v rozbité pasáži působí čitelně a předvídatelně.
Přesně tenhle pocit je u moderního trailového elektrokola klíčový. Nejde jen o sílu motoru, ale o to, jestli si na kole troufnete pustit brzdy.
High/Low geometrie a 29" setup: Karve si umíš doladit podle stylu jízdy
Whyte Karve je v základu postavené na 29" kolech, což je pro agresivní trail a enduro hodně silná volba. Devětadvacítky pomáhají s průchodností terénem, drží rychlost a líp žehlí rozbitý trail. Zároveň ale Whyte myslelo i na ladění charakteru kola.
Karve umožňuje přepínat geometrii mezi polohami High/Low. V režimu Low se geometrie položí o 0,6° a střed jde dolů o 8 mm, takže kolo dostane ještě víc gravity feelingu a bude o něco jistější v prudkých sjezdech i v těžším terénu.
A pokud patříte mezi jezdce, co mají rádi hravější zadek a víc “party mode” pro točení v klopenkách a rychlé změny směru, Karve jde upravit i z plného 29eru na MX/mullet setup. To je detail, který ocení jezdci, kteří si kolo rádi nastaví přesně podle svého stylu.
Nízká hmotnost, velká kapacita a výbava, která dává smysl
V kategorii full-power eMTB působí Whyte Karve velmi zajímavě i váhou. U modelu ve velikosti Large začíná hmotnost na 22,9 kg, což je v kombinaci s 800 Wh baterií, 160 mm zdvihy a plným výkonem motoru hodně silný údaj.
Další praktické plusy:
- doživotní záruka na rám i ložiska čepů pro původního majitele po registraci,
- weather-sealing pro lepší odolnost v mokru a bordelu,
- u modelů RSX je z výroby nasazená ochrana rámu RideWrap s vysokým pokrytím,
- RSX modely mají také 12 A rychlonabíječku, která nabije baterii na 80 % přibližně za 1 hodinu a 45 minut.
Tohle jsou přesně věci, které v katalogu možná nevypadají tak sexy jako watty a newtonmetry, ale při skutečném používání dělají velký rozdíl.
Pro koho je Whyte Karve ideální?
Whyte Karve dává největší smysl jezdcům, kteří chtějí výkonné elektrokolo do trailu a endura, ale nechtějí zbytečně těžkou ani neohrabanou mašinu. Je to kolo pro ty, kdo chtějí:
- rychle a efektivně stoupat,
- dát víc trailů za jeden den,
- mít dost výkonu i na prudké technické výjezdy,
- ale zároveň si dole užít jistý, přesný a zábavný sjezd.
Pokud vás baví agresivní trail riding, enduro tratě, delší horské vyjížďky a technický terén, elektrokolo Whyte Karve vypadá jako hodně povedený mix síly, kontroly a praktičnosti.
Proč bude Whyte Karve hodně vidět?
Nový Whyte Karve není zajímavý jen tím, že má silný motor. Zajímavé je hlavně to, jak všechny důležité části fungují dohromady. Avinox M2S dodává brutální podporu, 800 Wh baterie drží použitelnost na dlouhé ježdění, 160 mm platforma zvládá trail i enduro a promyšlená geometrie drží celé kolo čitelné i ve chvíli, kdy se jede na krev.
A právě tohle odlišuje opravdu dobré elektrokolo do endura od stroje, který má jen silná marketingová čísla. Whyte Karve podle všeho nepůsobí jako motor s kolem okolo, ale jako plnohodnotný bike, který má výkon navíc přesně tam, kde ho chceš.
Pokud hledáš nové eMTB Whyte na agresivní trail a enduro, tohle je model, který rozhodně stojí za pozornost.