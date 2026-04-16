Ferox, Lyra a Kyros - Novinky Fizik 2026
16.04.2026

Italský výrobce treter, sedel, omotávek a od nedávné doby i helem během letošního jara vypustil do světa poměrně hodně novinek jak pro silničáře, tak i gravelisty a XC ridery. O čem se bude letos mluvit v pelotonu?

MTB a gravel tretry Fizik Ferox 2

Lehká a výkonná závodní obuv do terénu se vrací s vylepšeným anatomickým tvarem, který zajišťuje vyšší pohodlí a ještě větší konkurenční výhodu. Seznamte se s modelem Ferox 2 Carbon. Model Ferox 2, navržený pro gravel a  XC závodění, kombinuje prodyšné materiály s vnitřní botičkou, která nohu dokonale obepíná chodidlo a zajišťuje tak pohodlné nošení bez otlaků – to vše doplňuje lehká karbonová podrážka, která přenáší sílu přímo na pedály.

Inovativní svršek

Lehký svršek s PU laminací a jasně vymezenými funkčními zónami v kombinaci s vnitřní botičkou, která dokonale obepíná nohu, zajišťuje perfektní střih s vylepšenou ochranou a prodyšností.

Anatomický tvar

Menší sklon zajišťuje větší stabilitu chodidla a tím i vyšší účinnost šlapání, zatímco širší špička zvyšuje celkový komfort.

X1 Carbon podešev

Přepracovaná celokarbonová podešev, vysoce tuhá a lehká, navržená pro efektivní přenos síly na pedály a vynikající přilnavost při chůzi.

Helma Fizik Kyros
Fizik Kyros je univerzálním přírůstkem do rozšiřující se kolekce helem Fizik. Díky vyváženému poměru mezi výkonem, všestranným komfortem a ochranou je Fizik Kyros ideální volbou pro jízdu na silnici, na gravelu nebo na horském kole. Široké odvětrávací otvory pomáhají udržet hlavu v chladu i v horkých podmínkách, zatímco systém MIPS Evolve Core poskytuje další úroveň bezpečnosti. Kompatibilní s integrovaným zadním světlem/reflektorem značky Fizik.

Odolná ochrana

Prodyšná a pohodlná ochrana pro jízdu na silnici, gravelu a v terénu.

MIPS Evolve Core System

Integrovaná bezpečnostní vrstva rozkládá rotační síly při nárazu a poskytuje tak pokročilou ochranu hlavy.

Nastavitelný Fit System

Díky mikrometrickému nastavení pomocí otočného kolečka a vnitřních vycpávek lze dosáhnout individuálního a pevného uchycení pro všechny tvary hlavy.

Silniční tretry Fizik Lyra

Fizik Lyra je všestranná silniční obuv, která skvěle kombinuje výkon s pohodlím při dlouhých trasách. Model Lyra, navržený s moderním ergonomickým tvarem a mírně širší špičkou, má svršek z technické síťoviny, který je prodyšný a odolný zároveň. Podrážka vyztužená vlákny zajišťuje efektivní přenos síly, zatímco systém Li2 BOA® Fit s dvojitým otočným kolečkem umožňuje individuální nastavení pro dokonalou oporu chodidla.

R4 Fiber Composite podešev

Vysoká tuhost pro efektivní a pohodlný přenos síly.

Ryché a precizní nastavení

Nárt a střední část chodidla lze samostatně nastavit, což zajišťuje individuální přizpůsobení díky systému Dual-Dial Li2 BOA® Fit System

Jednoduchá ventilace, dlouhé švihy

Měkký, prodyšný svršek s částmi potaženými PU síťovinou poskytuje oporu a dlouhodobé pohodlí.

Silniční tretry Fizik Lyra

Rok: 2026
Značky: fi'zi:k (prodejci)
Publikováno: , Aktualizováno: 16.04.2026 17:24

