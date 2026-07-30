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Merrell SpeedARC Peak: novinka mezi závodními trailovými botami
Merrell SpeedARC Peak: novinka mezi závodními trailovými botami

Merrell SpeedARC Peak: novinka mezi závodními trailovými botami

ASPIRE SPORTS / Blog / Běh / Merrell SpeedARC Peak: novinka mezi závodními trailovými botami
30.07.2026

Merrell přichází s modelem, který se nesnaží dělat kompromisy. Merrell SpeedARC Peak, představuje technologicky nejvyspělejší běžeckou botu této značky. Novinka je určená především běžcům, kteří chtějí na trailu zrychlit, závodit a útočit na osobní rekordy.

Výrobce při vývoji využil pět let poznatků, testování a zpětné vazby od sportovců zapojených do programu Merrell Test Lab. Výsledkem jsou výrazné závodní trailové boty s karbonovým plátem, dvěma typy pěny, odolným svrškem Matryx a přilnavou podešví Vibram.

Jak si ale tato trailová obuv vede mimo laboratorní podmínky? V článku se podíváme na její konstrukci, určení i zkušenosti z praktického testování.

Merrell SpeedARC Peak: trailová novinka postavená pro rychlost
Merrell SpeedARC Peak: trailová novinka postavená pro rychlost

Merrell SpeedARC Peak: trailová novinka postavená pro rychlost

Model SpeedARC Peak je podle výrobce vrcholem současné nabídky běžeckých bot Merrell. Bota byla navržena tak, aby spojovala tři klíčové vlastnosti: rychlost, stabilitu a trakci. Míří tedy především na výkonnostní běžce, kteří hledají trailové boty pro rychlé tréninky a závody na zpevněných i středně technických tratích.

Mezipodešev boty se skládá ze dvou vrstev s odlišnou hustotou. Spodní vrstvu tvoří pěna FloatPro, která zajišťuje ochranu, stabilitu a dlouhou životnost. Nad ní se nachází pěna na bázi PEBA, zaměřená na vyšší návratnost energie a živější odraz.

Uvnitř mezipodešve se nachází karbonový prvek Carbon FlexPlate, který pomáhá směrovat energii vpřed. Jeho úkolem je zvýšit efektivitu běhu, podpořit odraz a snížit energetické ztráty při delším zatížení.

Podešev využívá technologii Vibram Megagrip Elite, která zajišťuje přilnavost na mokrém i suchém povrchu a současně zachovává nízkou hmotnost. Svršek boty využívá materiál Matryx, který kombinuje vícevláknovou konstrukci, kevlarová vlákna a vysoce odolný polyamid. Výsledkem je relativně lehká jednovrstvá struktura s dobrou prodyšností a vysokou odolností proti oděru.

Základní parametry Merrell SpeedARC Peak

  • Hmotnost jedné boty: 305 gramů
  • Drop: 6 mm
  • Výška vzorku: 4 mm
  • Výška tlumení podle výrobce: 30 mm pod patou a 24 mm pod špičkou
  • Určení: trailový běh a závodní použití
  • Konstrukce: dvojitá mezipodešev s karbonovým plátem
  • Podešev: Vibram Megagrip Elite
  • Svršek: Matryx s kevlarovými vlákny
  • Veganské provedení
  • Tkaničky ze 100% recyklovaného materiálu
Základní parametry Merrell SpeedARC Peak
Základní parametry Merrell SpeedARC Peak

Poznatky z testů a recenzí Merrell SpeedARC Peak

Kombinace dvou materiálů vytváří mezipodešev, která při běhu nepůsobí mrtvě ani přehnaně měkce. Naopak podporuje rychlý přechod do odrazu a vybízí ke svižnějšímu tempu. Právě zde se nejvíce projevuje závodní charakter modelu Merrell SpeedARC Peak.

Bota dokáže i běžný trénink po šotolině proměnit v rychlejší tempový běh. Nejlépe funguje ve chvíli, kdy běžec udržuje pravidelný rytmus a může využít pružnost pěny i tuhost celé konstrukce.

Karbonový plát uvnitř mezipodešve působí velice stabilně a pomáhá udržovat tempo. Bota díky tomu přirozeně vybízí k rychlé práci nohou a svižnému přenosu váhy.

Tato konstrukce však nemusí vyhovovat každému. Někteří běžci jsou na tužší karbonové boty citlivější. Merrell SpeedARC Peak proto dává největší smysl jako specializovaná bota pro závody, tempové jednotky a kvalitní rychlostní tréninky.

Při testech bota díky podešvi s technologií Vibram výborně držela na mokrých kamenech, při průbězích potoky i na suchém a sypkém povrchu. Čtyřmilimetrový vzorek je rozumný kompromis mezi trakcí a rychlostí, takže bota dobře běží i po tvrdších cestách a po šotolině. Při běhu v hustém porostu nebo v kamenitém terénu poskytuje svršek chodidlu nadstandardní ochranu.

Střih boty Merrell SpeedARC Peak odpovídá zaměření na rychlost a přesné vedení chodidla, tudíž je spíše užší. Může být problematický pro běžce se širokou přední částí nohy, u kterých je především špička poměrně výrazně zúžená. Běžcům s úzkým nebo standardně širokým chodidlem naopak bota nabízí velmi přesné usazení.

V praktickém testování bota vynikala především na šotolinových a lesních cestách, v mírně až středně technickém terénu i na mokrých kamenech. Zde bota nabízí rychlý přechod do odrazu, dobrou ochranu a jistý kontakt s povrchem. Běžec má pocit, že bota neustále chce zrychlovat.

Poznatky z testů a recenzí Merrell SpeedARC Peak
Poznatky z testů a recenzí Merrell SpeedARC Peak

Rok: 2026
Značky: Merrell
Publikováno: , Aktualizováno: 30.07.2026 13:39

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