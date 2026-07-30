Kombinace dvou materiálů vytváří mezipodešev, která při běhu nepůsobí mrtvě ani přehnaně měkce. Naopak podporuje rychlý přechod do odrazu a vybízí ke svižnějšímu tempu. Právě zde se nejvíce projevuje závodní charakter modelu Merrell SpeedARC Peak.
Bota dokáže i běžný trénink po šotolině proměnit v rychlejší tempový běh. Nejlépe funguje ve chvíli, kdy běžec udržuje pravidelný rytmus a může využít pružnost pěny i tuhost celé konstrukce.
Karbonový plát uvnitř mezipodešve působí velice stabilně a pomáhá udržovat tempo. Bota díky tomu přirozeně vybízí k rychlé práci nohou a svižnému přenosu váhy.
Tato konstrukce však nemusí vyhovovat každému. Někteří běžci jsou na tužší karbonové boty citlivější. Merrell SpeedARC Peak proto dává největší smysl jako specializovaná bota pro závody, tempové jednotky a kvalitní rychlostní tréninky.
Při testech bota díky podešvi s technologií Vibram výborně držela na mokrých kamenech, při průbězích potoky i na suchém a sypkém povrchu. Čtyřmilimetrový vzorek je rozumný kompromis mezi trakcí a rychlostí, takže bota dobře běží i po tvrdších cestách a po šotolině. Při běhu v hustém porostu nebo v kamenitém terénu poskytuje svršek chodidlu nadstandardní ochranu.
Střih boty Merrell SpeedARC Peak odpovídá zaměření na rychlost a přesné vedení chodidla, tudíž je spíše užší. Může být problematický pro běžce se širokou přední částí nohy, u kterých je především špička poměrně výrazně zúžená. Běžcům s úzkým nebo standardně širokým chodidlem naopak bota nabízí velmi přesné usazení.
V praktickém testování bota vynikala především na šotolinových a lesních cestách, v mírně až středně technickém terénu i na mokrých kamenech. Zde bota nabízí rychlý přechod do odrazu, dobrou ochranu a jistý kontakt s povrchem. Běžec má pocit, že bota neustále chce zrychlovat.