Cannondale Bad Habit - parťák na celodenní zábavu
07.04.2026

Enduro kolo, které neprosí o dovolení. Nový Cannondale Bad Habit se rodí z DNA závodních speciálů, vstřebává podněty od profíků a přetavuje je do all-mountain rippera s 160/155 mm zdvihem a mullet setupem. Proportional Response™ kinematika, StashPort úložiště, kompatibilita s proužinou a vzduchem – a potvrzení od samotné Elly Conolly, celkové vítězky Enduro World Cup 2025. Bad Habit není kolo pro každého. Je pro tebe.

Zcela nový Bad Habit je enduro zaměřený all-mountain provokatér. Doslova milostné psaníčko všem divočákům. Pocta palbě na plný plyn a maximální zábavě pro enduro nadšence, dobrodruhy a ty, kdo šlapou za svoje nahoru, aby to pak pořádně rozjeli dolů. Zrozený z podnětů profi riderů, zkušených ambasadorů a interního týmu, bere tenhle stroj prověřené DNA kol Habit a Habit LT a mutuje ji do razantního moderního enduro rippera, který vyvažuje smash factor s finesou, agilitou a hravostí od začátku až po cíle.

All Good for the Bad.

Tohle je enduro mašina pro skutečné jezdce – odměňuje přesnost a dobrou volbu lajny neskutečnou rychlostí, přičemž tě zachrání z průšvihu díky neochvějné kontrole. Máš-li skills, doveze tě přímo k nejvyšším metám. Zeptejte se Elly Conolly – na tomhle kole vyhrála titul Enduro World Cup 2025. Bad-ass.

Radost být v průšvihu
Šepot na odrazu. Lehké šťouchnutí na dropu. Úsměv, který říká „ještě jednou." Bad Habit byl navržen pro neplechu, aby tě dostal do toho správného druhu průšvihu.

Kategorie: Horské / All-Mountain – Enduro
Zdvih: Přední 160 mm / Zadní 155 mm
Max. velikost pneu: Zadní 27,5 x 2,6" / Přední 29 x 2,6" (nutno zajistit minimálně 6 mm prostoru ze všech stran)

Kontrola na dosah

Proportional Response™ geometrie, mullet kola, nízký rám. Každý prvek je vyladěn pro trakci a klid, když se lajna pořádně rozjede. Kolo drží. Jezdec velí.

Vrozený instinkt

Chytré funkce formované stejným původem, který je posílá z enduro podíí na párty laps v bikeparku naplno. Proportional Response kinematika, geometrie a konstrukce přizpůsobené velikosti. Kompatibilita s pružinou i vzduchem. StashPort úložiště v rámu. Do nesmyslu laditelné kolo, které ti dává svobodu jezdit po svém.

Jezdec na prvním místě

Sedlová trubka s velkým průměrem pro vysokozdvihové sedlovky. Vyvážená tuhost ve všech velikostech. Předvídatelná kinematika odpovídající váze jezdce a poměru přepákování. Každá velikost je vyladěná pro tvoji každodenní dávku zábavy.

Správně udělaný karbon

Zcela nový rám. Full carbon od hlavy až k ose. Chráněný ochranou pod sedlovkou a na řetězové vzpěře. Standardní hardware. Nic skrytého. Vše je prověřené.

Vlastnosti

Proportional Response™ geometrie

Kinematika přizpůsobená jezdci a geometrie řízená velikostí se zaměřují na tvoje těžiště. Stejný killer feeling pro každého jezdce.

Acros Headset

Bad Habit je sériově s řízením Acros s nulovým offsetem a ultra spolehlivými. Acros angle-adjust hlavová složení jsou dostupné jako aftermarket upgrade, který ti umožní upravit geometrii od vice položené po vice narovnanou podle potřeby – dávka jistoty pro každého trail fanatika.

Pružina nebo vzduch

Vyber si, co ti sedne– pop nebo plow. Bad Habit zvládá obojí bez mrknutí oka.

Stashport Storage

Jeden velký. Jeden malý. Tichý, uklizený a mimo záda. Tak má vypadat správný úložný prostor.

Metoda Mullet

29" vpředu. 27,5" vzadu. Rychle dovnitř, volně ven. Jede rovně, zatáčí rychle. Drží tě lehkého na řídítkách a těžkého na plynu.

Standard tam, kde dávají smyl

Závitové středové složení. Metrický tlumič. UDH patka. Žádné proprietární blbosti. Stavěný pro zábavu. Snadný na opravu.

Dlouhá sedlovka

Sedlová trubka s průměrem 34,9 mm pro long-travel teleskopické

Ella Conolly, 2025 EDR Champion

„Mám pocit, že v Bad Habitu mám vše, co potřebuji na jakýkoliv trail na světě. Jela bych na něm ty nejdrsnější věci, dala si na něm celodenní ježdění a vyrazila do bikeparku. Lidi na závodech říkali, že to kolo vypadá super v akci. Je klidné, stabilní a tiché. A všichni si ho chtěli zkusit!"

Rok: 2026
Značky: Cannondale (prodejci)
Aktualizováno: 07.04.2026 15:39

