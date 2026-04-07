LYRIK: JAKÝKOLIV TRAIL. KDYKOLIV.
Lyrik je vidlice, kterou prostě potřebujete. Ta, po které sáhnete, když jedete „kdovíkam“ a nechcete řešit, co vás čeká. Ta, které věříte prakticky na všechno, co vám trail naservíruje.
Osvědčená klasika. Kompletně přepracovaná. Totálně překonfigurovaná. S technologiemi, na které v její „kategorii“ nikdo nesahá. Velký zdvih, ale žádná přepálená extrémka. Jednokorunka, ale ne zbytečně předimenzovaná.
ZŮSTAŇTE V KLIDU
Vyvážená tuhost dává Lyriku sílu v obou směrech – do kopce i z kopce – a udrží jezdce fresh a pod kontrolou. Pomáhá držet klidnou, silnou jezdeckou pozici a šetří energii.
Izoluje rány a vibrace, ale nezabije feedback z terénu a kola, který potřebujete pro čtení trailu. Když jde o univerzál, opora není bonus – je to všechno.
VŠECHNO PODŘÍZENÉ VZDUCHOVÉMU PRUŽENÍ
Výkon tlumení udával v MTB poslední roky tón, ale bez špičkové vzduchové pružiny je i nejlepší patrona poloviční. LinearXL™ je tzv. „whole fork“ přístup k designu vzduchové pružiny, který snižuje rychlost reakce (speed-sensitivity) – a přináší předvídatelnou, na pozici ve zdvihu závislou kontrolu (position-sensitive control).
PERFEKTNÍ POCIT JE INDIVIDUÁLNÍ
Perfektní setup je individuální. Ale neměli byste ho luštit jak sudoku. Nový Lyrik vás navede do vašeho „okna štěstí“: ovladače mají viditelně označené pozice, ladění je jednoduché a intuitivní.
Žádné počítání kliků. Jen čistá kontrola pro každý typ terénu.
JEN JEDNO KOLO NA ZBYTEK ŽIVOTA? HOĎTE NA NĚJ LYRIK.
Všestrannost = předvídatelnost. Předvídatelnost = linearita.
LinearXL přináší position-sensitive lineární křivku. To znamená, že jak jdete zdvihem, tempo nárůstu síly se nemění – a to je přesně ta předvídatelnost, kterou chcete. Citlivý začátek, opora ve středu zdvihu a na konci nastavitelný bottom-out systém přesně podle vás.
„Whole fork“ přístup u LinearXL navíc počítá i se zachyceným vzduchem ve spodních nohách, takže eliminuje nekonzistentní speed-sensitive chování.
NEZÁVISLÁ KONTROLA DORAZU. NASTAVENÍ PŘÍMO NA TRAILU.
Aby byl fakt předvídatelný, LinearXL si vyžádal inovaci v kontrole dorazu. Adjustable Bottom Out (ABO) vám dovolí doladit, kolik opory chcete na dorazu, aniž by se změnil zbytek zdvihu.
To, co dřív u vzduchové pružiny „nešlo“, je teď realita, která jezdí neskutečně dobře.
Linear XL Air Annex
AirAnnex™ ve spodní noze Lyriku zvětšuje objem vzduchu ve spodních nohách, čímž snižuje progresi a speed-sensitivity typickou pro klasické konstrukce. Z toho, co bylo dřív nekontrolovatelně „rychlostně citlivé“, dělá lineární, čitelnou předvídatelnost.
„Dýchající“ vnitřní nohy
Strategicky umístěné odvětrávací otvory ve vnitřních nohách umožní, aby se objem vzduchu ve spodních nohách při propružení zvětšoval. Drobný detail, který mění hru: pryč s nekontrolovatelnou speed-sensitive progresí, vítejte v lineární jistotě.
CHARGER 3.2: CITLIVÝ A TICHÝ
Odladěný pro specifickou position-sensitivity u LinearXL. Charger 3.2 přináší speed-sensitive kontrolu s plně nezávislým nastavením HSC a LSC.
Protože patrona má znít i fungovat skvěle. A nejlepší zvuk? Ticho.
KONSTRUKCE PRO SERIÓZNÍ VŠESTRANNOST
Lehký, ale pořád s dlouhozdvihovými kořeny. Navržený tak, aby si poradil s celou horou. Lyrik má kompletně přepracované, vyztužené spodní nohy, které snesou každou ránu – při váze, která není za trest při šlapání.
Neustálé mazání gufer: ButterWagonTech
ButterWagonTech™ je proprietární matrix důlků na vnitřních nohách Lyriku, která s každým milimetrem zdvihu „vozí“ čerstvou vrstvu exkluzivního, hustého Maxima oleje do pouzder. Design i funkce bez konkurence – nový benchmark citlivosti.
ButterCups redukují vibrace
ButterCups™ izolují hřídele vzduchové pružiny a tlumení od rachtání a snižují vysokofrekvenční vibrace až o 20 %. Je to znát: ať honíte PR, nebo jedete celodenní vyjížďku.
Míň arm pumpu. Míň únavy rukou. Víc zábavy celý den.
Exkluzivní gufera pro citlivost
Většina prachovek se při natlakování spodních noh vychyluje do vnitřní nohy, čímž roste tření. Řešení? Spolupráce se SKF a exkluzivní design, který čistí bordel, ale „nekouše“ vnitřní nohu – citlivost hluboko ve zdvihu jde nahoru.
DH tuhost při trailové váze
TorqueCap™ patky dávají Lyriku torzní tuhost srovnatelnou s 20mm DH osou – ale zůstáváte u standardní, lehké 15mm Maxle osy. Výsledek je přesnost a odezva řízení, kterou fakt ucítíte.
Čím tužší korunka, tím větší přesnost. Nová, širší korunka Lyriku zvyšuje tuhost pro lepší řízení i efektivitu ve stoupání. Post-forging obrábění uvnitř i zvenku přidává přesnost bez zbytečné váhy – jistota nahoru i dolů.
Víc tuhosti v můstku + blatníček podle vás
Nový můstek spodních noh přidává tuhost pro přesné vedení stopy pod zátěží a zároveň drží plnou průchodnost pláště – i s blatníkem. Integrované, vyměnitelné krytky umožní rychle měnit mezi dlouhým, krátkým nebo žádným blatníkem.
ZEB: EXTRÉMNĚ SCHOPNÝ
ZEB je pro jezdce, kteří posouvají hranice. Single-crown vidlice na nejtěžší terén, prověřená na nejvyšší úrovni – včetně celkového titulu Enduro World Cup Overall.
ZEB je vidlice, se kterou můžete hledat a posílat bez zaváhání. A když je v plánu i šlapání zpátky nahoru, je na to víc než připravená. Cokoliv si ride vyžádá, ZEB je extrémně schopný.
Vyrovnantost = schopnost
Udržet jezdce v klidu je v těžkém terénu klíčové. Znamená to zůstat v silné pozici s čistým výhledem a šetřit energii na to, co přijde dál.
ZEB uhladí hrany bez toho, aby zabil ride. Zůstáváte napojení na trail a držíte kontrolu nad stopou. Když je terén nečitelný, vy zůstanete composed, kolo vyvážené a capability bez limitu.
VŠECHNO PODŘÍZENÉ VZDUCHOVÉMU PRUŽENÍ
Bez špičkové vzduchové části je I nejepší tlumič poloviční. LinearXL snižuje citlivost vzduchové pružiny na rychlé rázy a doručuje předvídatelnou kontrolu v celém zdvihu.
PERFEKTNÍ SETUP JE INDIVIDUÁLNÍ
Nemusíte ladit. Nový ZEB vás navede do vašeho „sweet spotu“ díky ovladačům s jasně viditelnými pozicemi. Konec počítání kliků. Jen jednoduchá kontrola pro každý typ terénu.
Linearita dává vzniknout schopnostem.
LinearXL dává position-sensitive lineární křivku: síla roste konzistentně, žádná překvapení. Citlivý start, opora ve středu a nastavitelný bottom-out systém, takže můžete jít na konec zdvihu s jistotou i agresí.
NEZÁVISLÁ KONTROLA DORAZU. NASTAVENÍ PŘÍMO NA TRAILU.
Adjustable Bottom Out (ABO): nastavíte si přesně, kolik opory chcete na dorazu, bez rozhození zbytku zdvihu. Vzduchová pružina, která se chová jako splněný sen.
Linear XL Air Annex
AirAnnex ve spodní noze ZEBu zvětšuje objem vzduchu ve spodních nohách, snižuje progresi a speed-sensitivity klasických řešení a mění to v lineární předvídatelnost.
„Dýchající“ vnitřní nohy
Odvětrávací otvory ve vnitřních nohách umožní růst objemu vzduchu ve spodních nohách během zdvihu. Malý detail, velká změna: lineární jistota místo nečitelné progresivity.
CHARGER 3.2: CITLIVÝ A TICHÝ
Upravený pro LinearXL. Plně nezávislé HSC a LSC. A zvuk? Ticho.
FIND YOUR LINE. KEEP YOUR LINE.
ZEB používá 38mm horní nohy s poměrem pevnost/váha, které sedí pro dnešní ježdění. Když to míří dolů a rychlost roste, ZEB vám dá „povolení“ najít si svoji stopu – a udržet ji.
Konstantní mazání gufer: Butter Wagon Tech
ButterWagonTech™ „vozí" Maxima olej do pouzder s každým milimetrem zdvihu. Citlivost na úplně jiné úrovni.
Butter Cups: snížení vibrací
ButterCups™ izolují rachtání a snižují vysokofrekvenční vibrace až o 20 %. Ať už tlačíte e-bike do techniky do kopce, nebo dáváte park laps celý den: míň arm pumpu, míň únavy, víc zábavy.
Exkluzivní těsnění od SKF
Speciální design prachovek čistí bez zbytečného tření a zvyšuje citlivost hluboko ve zdvihu.
Tuhost na sjezdové úrovni
TorqueCap™ patky = torzní tuhost jako 20mm DH osa, ale pořád s lehkou 15mm Maxle. Nová širší korunka zlepšuje řízení a vedení v nejrozbitějších sjezdech. Nový můstek přidává tuhost, drží průchodnost i s velkým blatníkem a díky vyměnitelným krytkám přehodíte mezi jednotlivými druhy blatníků během chvilky.
ROCKSHOX SUPER DELUXE: PROVĚŘENO ZÁVODY. VYLADĚNO NA TRAIL
Super Deluxe je doma při každém výjezdu i sjezdu. Tlumič, kterému věříte, když trail zrychlí, rozbije se nebo začne být nečitelný.
Race-proven technologie, která vyčnívá ve své kategorii. Velký výkon, ne zbytečný exces. Laditelný, ne komplikovaný. Klidný v rozbitém, opora, když do toho šlápnete.
ZŮSTAŇTE V KLIDU
Super Deluxe kombinuje závodní výkon s odladěním pro jakýkoliv rám – tlumič pro jakýkoliv trail, kdykoliv. Podporuje pozici na kole, šetří energii, filtruje rány bez a zároveň pořád víte, co se děje. Když je vyrovnanst nutností, chtějte Super Deluxe.
VŠECHNO PODŘÍZENÉ VZDUCHOVÉMU PRUŽENÍ
Bez nejlepší vzduchové proužiny je I nejlepší tlumící patrona poloviční. LinearXL™ snižuje speed-sensitivity a přináší předvídatelnou position-sensitive kontrolu.
PERFEKTNÍ pocit JE zásadní
Setup nemá být skládání puzzle. Nový Super Deluxe má ovladače s jasně viditelnými pozicemi. Žádné kliky v hlavě – jen rychlé a intuitivní doladění.
nastavení pro absolutní kontrolu
Nová patorna RCT2 je navržená jako systém s vaší vidlicí a Charger 3.2 – pro sladěnou oporu ve střední části zdvihu a plynulý projev. Díky přepracovanému base valve, který snižuje síly na IFP o 40 %, jde o nejcitlivější tlumič na trhu – s trakcí, která nepouští, ale bez ztráty opory.
ještě jemnější vánek
Systém Hydraulic Bottom Out dávkuje průtok oleje jehlou v posledních 20 % zdvihu. Výsledek: konec tvrdého dorazu po ráně, bez ztráty reaktivity a trakce.
HBO si rozumí i s Progression Tokens, takže můžete ladit vzduchovou pružinu bez strachu z dorazů.
zvětšený servisní interval
Víc času na kole, míň servisních pauz. Super Deluxe zdvojnásobuje servisní interval vzduchové komory z 50 na 100 hodin.
ROCKSHOX VIVID AIR: PŘEDVÍDATELNOST. DOVEDENÁ K DOKONALOSTI.
Od bikepark laps přes enduro stages až po nejrozbitější DH tratě – jezdci potřebují od pružení předvídatelnost. To je esence pružiny a přesně tím byl inspirovaný systém LinearXL™ v novém Vividu: konzistentní, předvídatelný výkon v každém milimetru zdvihu.
Izoluje a eliminuje nechtěné odchylky, zvyšuje vyrovnanost, snižuje únavu a odemyká vyšší rychlost i trakci.
Předvídatelnost není jen vlastnost – je to základ.
Vyrovnantost = schopnost
Vivid filtruje tvrdé rány, ale nechává kritický feedback. Výsledek: klid a kontrola i v nejrozbitějším terénu.
VŠECHNO PODŘÍZENÉ VZDUCHOVÉMU PRUŽENÍ
LinearXL vzduchový systém je navržený tak, aby seděl moderní kinematice rámů. Stejně jako u vidlic kombinuje Adjustable Bottom Out (HBO) s jounce bumperem pro jistotu na konci zdvihu.
PERFEKTNÍ SETUP JE OSOBNÍ
Vivid vás dostane do „sweet spotu“ bez počítání kliků – ovladače jasně ukazují nastavení a doladění je rychlé a intuitivní.
Naladěno pro maximální kontrolu
SOFTEN THE BLOW
Jděte do toho naplno. Pak jeďte domů. Adjustable Bottom Out (ABO) na Vividu řeší nejtvrdší komprese, aby vás udržel pod kontrolou. V posledních 20 % zdvihu tlumiče nastavíte kompresi pohodlným kolečkem s pěti pozicemi pro přesné „změkčení“ dorazu.