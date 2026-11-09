Cannondale
Cannondale je americká značka založená v roce 1971, známá svým inovativním přístupem k designu a technologiím. Proslavila se revolučními hliníkovými a karbonovými rámy, jednonohou vidlicí Lefty a materiálem BallisTec Carbon. Nabízí špičková silniční, gravelová, MTB i elektro kola, včetně ikonických modelů jako SuperSix EVO či Scalpel. Cannondale je synonymem pro kvalitu, preciznost a radost z jízdy.
SRAM
SRAM je americká značka založená v roce 1987, která patří mezi lídry v oblasti cyklistických komponentů. Proslavila se inovacemi, jako je systém řazení Grip Shift, bezdrátové řazení eTap AXS nebo výkonné brzdové systémy Code a Guide. SRAM se zaměřuje na pohon, řazení, brzdy a další komponenty pro silniční, gravelová i MTB kola.
RockShox
RockShox, spadající pod koncern SRAM, je značka která patří mezi průkopníky v oblasti odpružení pro kola. Proslavila se špičkovými vidlicemi a tlumiči, jako jsou modely SID, Pike nebo Super Deluxe, které nabízejí precizní výkon a nastavitelnost. RockShox přináší inovace jako DebonAir, Charger Damper nebo Motion Control, které zajišťují hladkou jízdu v náročném terénu.
Truvativ
Truvativ je renomovaná značka cyklistických komponentů, která spadá pod společnost SRAM. Specializuje se na výrobu klik, řídítek, představců a sedlovek, navržených pro MTB, silniční i gravelová kola. Mezi ikonické produkty patří například kliky Descendant a Stylo, které vynikají odolností, nízkou hmotností a precizním zpracováním.
Zipp
Zipp je značka spadající pod SRAM, která se specializuje na výrobu prémiových cyklistických kol, komponentů a doplňků. Proslavila se aerodynamickými karbonovými koly, jako jsou ikonické modely 404 a 808, navržené pro maximální rychlost a efektivitu. Mezi jejich inovace patří technologie ABLC pro lepší aerodynamiku a Hookless Rim pro vyšší odolnost. Zipp nabízí také řídítka, představce a sedlovky s důrazem na nízkou hmotnost a výkon.
Quarq
Quarq, spadající pod SRAM, se specializuje na výrobu vysoce přesných wattmetrů a měřičů výkonu pro cyklisty. Proslavil se spolehlivými a inovativními produkty, jako jsou wattmetry integrované do klikových sad nebo technologie DZero, která poskytuje přesná data o výkonu a efektivitě šlapání. Quarq nabízí také chytré doplňky, jako je TyreWiz a ShockWiz, které pomáhají optimalizovat tlak v pneumatikách a nastavení odpružení.
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Fizik je italská značka specializující se na prémiové cyklistické doplňky, především boty a sedla. Od svého vzniku v roce 1996 se zaměřuje na kombinaci ergonomie, lehkosti a elegantního designu. Jejich sedla, jako Antares, Arione nebo Aliante, jsou navržena pro různé styly jízdy a anatomie jezdců, zatímco cyklistické boty se pyšní precizním zpracováním a technologiemi, jako je systém BOA.
Mavic
Mavic je legendární francouzská značka známá především díky špičkovým kolům a cyklistickému vybavení. Specializuje se na vývoj lehkých a odolných zapletených kol, jako jsou ikonické modely Cosmic a Deemax, ale nabízí také helmy, oblečení a další doplňky. Mavic si zakládá na precizní technologii a inovacích, které zlepšují výkon i aerodynamiku.
Maxxis
Maxxis je globálně uznávaná značka založená v roce 1967, která se specializuje na výrobu špičkových plášťů pro různé typy kol a povrchů. V cyklistice je známá legendárními modely, jako jsou Minion, High Roller nebo Ardent, které nabízejí vynikající trakci, odolnost a výkon. Maxxis využívá pokročilé směsi a technologie, jako je 3C MaxxTerra nebo EXO Protection, aby zajistila skvělou přilnavost a odolnost proti proražení.
Michelin
Michelin je renomovaná francouzská značka s více než stoletou tradicí, která patří mezi lídry ve výrobě pneumatik pro různá odvětví, včetně cyklistiky. Její cyklistické pláště, jako Power Gravel, Wild Enduro nebo Force AM, jsou navrženy pro špičkový výkon, odolnost a přilnavost na různých površích. Michelin využívá pokročilé směsi a technologie, jako je GUM-X a Tubeless Ready, které zajišťují optimální jízdní vlastnosti a ochranu proti defektům.
Troy Lee Designs
Troy Lee Designs je americká značka, která se od svého založení specializuje na výrobu prémiového vybavení a ochranných prvků pro MTB, motocross a další akční sporty. Její produkty, jako jsou helmy, dresy, rukavice a chrániče, vynikají nejen vysokou úrovní bezpečnosti, ale také výrazným designem a precizním zpracováním. Ikonické modely jako helmy D4 nebo A3 jsou oblíbené mezi profesionály i nadšenci díky kombinaci komfortu, odolnosti a stylu. Troy Lee Designs spojuje inovace a vášeň pro adrenalinové sporty, což z ní činí jedničku ve svém oboru.
Peaty's
Peaty's je britská značka založená legendárním MTB závodníkem Stevem Peatem, která se specializuje na výrobu prémiových cyklistických čisticích prostředků, maziv a těsnicích kapalin. Jejich produkty, jako je bezdušový tmel Peaty's Tubeless Sealant nebo mazivo LinkLube, jsou navrženy pro maximální výkon a jednoduché použití. Značka klade důraz na ekologii, a proto jsou jejich obaly recyklovatelné a složení šetrné k přírodě.
Uvex
Uvex je německá značka s více než 90letou tradicí, která se specializuje na výrobu ochranného vybavení pro sport i průmysl. V cyklistice je známá špičkovými helmami a brýlemi, které kombinují maximální bezpečnost, komfort a moderní design. Mezi ikonické produkty patří helmy s technologií Double Inmould a brýle s pokročilou ochranou proti UV záření.
Merrell
Merrell je americká značka, která se zaměřuje na výrobu kvalitní outdoorové obuvi a vybavení. Proslavila se pohodlnými a odolnými botami, které kombinují moderní technologie, jako je podrážka Vibram nebo systém Merrell Air Cushion, s precizním zpracováním. Merrell nabízí široký výběr obuvi pro turistiku, běh i každodenní nošení, známou svou spolehlivostí a komfortem.
Saucony
Saucony je americká značka s více než stoletou tradicí, která se zaměřuje na výrobu běžecké obuvi a sportovního vybavení. Proslavila se inovativními technologiemi, jako je tlumicí systém PWRRUN nebo podešev Tri-Flex, které zajišťují maximální komfort, stabilitu a výkon. Saucony nabízí boty pro silniční běh, trail i každodenní trénink, známé svým pohodlím a moderním designem.
Sinter
Sinter je slovinská značka specializující se na výrobu špičkových brzdových destiček pro cyklistiku a další odvětví. Je známá svou precizní výrobou a využíváním pokročilých materiálů, které zajišťují vysoký brzdný výkon, dlouhou životnost a spolehlivost v jakýchkoliv podmínkách. Destičky Sinter jsou navrženy pro různé styly jízdy, od MTB až po silniční kola, a jsou kompatibilní s širokou škálou brzdových systémů.
Tubolight
Tubolight je italská značka, která se specializuje na výrobu inovativních vložek do bezdušových pneumatik. Tyto vložky, navržené pro MTB, gravel i silniční kola, poskytují vynikající ochranu ráfků, zlepšují přilnavost a umožňují bezpečnou jízdu i při nižších tlacích v pláštích. Díky lehkým a odolným materiálům, jako je speciální pěna odolná proti deformacím, jsou vložky Tubolight oblíbené mezi závodníky i rekreačními jezdci. Značka klade důraz na výkon, snadnou instalaci a maximální spolehlivost v náročných podmínkách.
Hiplok
Hiplok je britská značka zaměřená na výrobu inovativních a vysoce bezpečných cyklistických zámků. Proslavila se unikátním designem, který kombinuje funkčnost a pohodlí, jako jsou zámky nositelné kolem pasu nebo kompaktní skládací modely. Mezi populární produkty patří zámky Hiplok Z Lok nebo DX, které nabízejí vysokou úroveň ochrany proti krádeži.
Osprey
Osprey je americká značka s dlouholetou tradicí, která se specializuje na výrobu vysoce kvalitních batohů pro outdoorové aktivity, včetně cyklistiky. Její cyklobatohy, jako například modely Raptor, Syncro nebo Escapist, vynikají ergonomickým designem, odolnými materiály a praktickými detaily, jako jsou integrované rezervoáry na vodu Hydraulics a systém odvětrávání zad AirScape.
Motorex
Motorex je švýcarská značka s více než stoletou tradicí, specializující se na výrobu vysoce kvalitních maziv, čisticích prostředků a dalších produktů pro údržbu kol. Je známá precizním zpracováním a vývojem pokročilých technologií, které zajišťují maximální ochranu a výkon cyklistických komponentů. Mezi populární produkty patří maziva Dry Lube a Wet Lube, čisticí prostředky Bike Clean a speciální oleje pro odpružení.
Selle Royal
Selle Royal je italská značka s více než 60letou tradicí, specializující se na výrobu pohodlných a ergonomických sedel pro všechny typy cyklistů. Proslavila se inovacemi, jako je technologie Royalgel, která výrazně snižuje tlak na citlivé oblasti lidského těla, nebo systém Cool Cover, udržující povrch sedla chladnější na slunci. Selle Royal nabízí široký výběr sedel, od modelů pro rekreační jízdu až po sportovní využití
CST
CST je globálně uznávaná značka s dlouhou tradicí, která patří mezi největší výrobce pneumatik na světě. Specializuje se na výrobu plášťů a duší pro různé typy kol, včetně MTB, silničních, městských i elektrokol. CST je známá svou spolehlivostí, dostupností a výborným poměrem ceny a výkonu. Mezi populární modely patří například Jack Rabbit nebo Patrol, které nabízejí dobrou přilnavost, odolnost a univerzální využití.
Mongoose
Mongoose je americká značka s bohatou historií sahající až do roku 1974, která se proslavila výrobou odolných a výkonných kol, zejména pro BMX a MTB. Je známá svou schopností kombinovat robustní konstrukci s inovativními technologiemi, což ji činí ideální pro náročné terény i triky. Mezi populární modely patří například Legion pro BMX nebo Fireball a Salvo pro horskou cyklistiku.
GT Bicycles
GT Bicycles je značka založená v roce 1972, která si získala renomé díky odvážným designům a inovacím, zejména v oblasti horských a BMX kol. Charakteristickým prvkem je jejich ikonický Triple Triangle Design, zvyšující tuhost a pohodlí rámu. GT se zaměřuje na MTB, gravelová i BMX kola a nabízí oblíbené modely jako Force, Sensor nebo Grade.