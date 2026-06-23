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TLD Stage Stunt - nová helma pro gravity ježdění
TLD Stage Stunt - nová helma pro gravity ježdění

TLD Stage Stunt - nová helma pro gravity ježdění

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23.06.2026

Po letech čekání se příznivci gravity ježdění a značky Troy Lee Designs dočkali. Na trh se vrátila legendární 3/4 helma, která kombinuje ochranu hlavy integrální helmy a pohodlí a odvětrání "malé" helmy. Její jméno je Stage Stunt. A co nabízí? 

Na základě velkého zájmu se vrací kultovní 3/4 přilba značky Troy Lee Designs – přepracovaná pro novou generaci enduro a E-MTB riderů. Zcela nová přilba Stage Stunt nabízí dokonalou kombinaci ventilace, ochrany a pohodlí, díky čemuž je ideální otevřenou přilbou pro celodenní dobrodružství i pro nepředvídatelné tratě na závodech.

Helma Stage Stunt, inspirovaná průkopnickou integrální helmou Stage, sdílí stejnou DNA a nabízí špičkové technologie v oblasti bezpečnosti a výkonu. Její lehká polykarbonátová skořepina vyztužená vlákny, je doplněna EPS s dvojí hustotou, který tlumí nárazy při nízkých i vysokých rychlostech.

Helma Stage Stunt, navržená s ohledem na pohodlí jezdce, je vybavena dvěma krčními polštářky Drilex® nastavitelnými ve třech polohách nahoru a dolů, třípolohovým štítkem kompatibilním s brýlemi a magnetickou sponou Fidlock® pro rychlé a bezpečné zapínání.

S hmotností pouhých 550 g je to nejlehčí helma ve své třídě – díky čemuž se můžete plně soustředit na trail před sebou.

Vlastnosti
Vlastnosti

Vlastnosti

  • Skořepina a štítek z vysoce odolného polykarbonátu
  • Nová ochrana proti rotačním nárazům Mips® Integra Fuse
  • 9 přívodních a 13 odvodních otvorů pro maximální proudění vzduchu
  • Nová magnetická spona Fidlock® pro snadné ovládání jednou rukou
  • Nastavitelný štít pro individuální přizpůsobení
  • 2 krční výztuhy z materiálu Drillex, nastavitelné nahoru a dolů ve 3 polohách
  • Tří směrně nastavitelný štít s úložným prostorem pro lyžařské brýle a dioptrické brýle
  • Vylepšené ventilační otvory v oblasti čela
  • Certifikováno podle norem CPSC 1203 / CE EN1078 / ASTM F2032 / AS-NZS 2063 / NTA8776

Rok: 2026
Značky: Troy Lee Designs (prodejci)
Publikováno: , Aktualizováno: 23.06.2026 11:10

Nejbližší prodejci Troy Lee Designs

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