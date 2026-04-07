S dekádou úspěchů pod křídly definoval Eagle výkon širokorozsahových MTB pohonů. Teď přichází další krok: Eagle S‑Series. Zjednodušená a vycizelovaná kolekce toho nejlepšího z Eagle Drivetrain, která vám usnadní výběr – ať už upgradujete současné kolo nebo oživujete svůj osvědčený pohon. Eagle měl tu čest pomáhat jezdcům napříč spektrem od začátečníků až po mistry světa – a s novou Eagle S‑Series v téhle tradici pokračuje.
Aby bylo rozhodování pro jezdce jednodušší, Eagle S‑Series se dělí do tří řad: Eagle S100, Eagle S200 a Eagle S500. Tyto řady konsolidují a navazují na produkty Eagle a Eagle AXS do účelově navržených, kvalitních komponentů se správnými benefity pro jezdce.