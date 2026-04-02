CZ
Fizik Kyros - špičková helma v dostupném provedení
02.04.2026

Fizik Kyros je všestranná, dostupná a skvěle odvětraná cyklistická helma pro silnici, gravel i XC ježdění. Kombinuje špičkový výkon s celodenním komfortem, je vybavena systémem MIPS Evolve Core a plně nastavitelným upínáním pro maximální přizpůsobení ochrany hlavy.

Kyros je dalším všestranným přírůstkem do rostoucí kolekce helem Fizik. Vyvažuje výkon, pohodlí a ochranu, takže je ideální na silnici, gravel i cross-country MTB vyjížďky. Široké odvětrání s výdechy pomáhá udržet hlavu chladnější i v horkých podmínkách, zatímco MIPS Evolve Core přidává další vrstvu bezpečnosti. Kompatibilní s integrovaným zadním světlem/odrazkou Fizik.

VŠESTRANNOST SE POTKÁVÁ S OCHRANOU

Kyros je všestranný a spolehlivý parťák – navržený pro jezdce, kteří se plynule přesouvají mezi asfaltem, štěrkovými cestami a lesními trailovými pasážemi. Ať už drtíte prašný gravel na bikepackingovém dobrodružství, nebo se proplétáte utaženým singletrackem na svém XC okruhu, Kyros kombinuje vysoce výkonné prvky s celodenním pohodlím a jistou ochranou.

ELEGANTNÍ VÝKON, PROVĚŘENÁ OCHRANA
Díky elegantnímu, zaoblenému designu, který snižuje objem, nabízí tato helma optimální termoregulaci a nízkou celkovou hmotnost. Strategicky umístěné ventilační otvory zajišťují špičkové proudění vzduchu, přičemž zadní výdechy pomáhají efektivně odvádět teplo. Horní otvory navíc bezpečně podrží sluneční brýle, když je zrovna nemáte na očích. Kyros je certifikovaná podle standardů EU i CPSC a poskytuje špičkovou ochranu při nárazu pro sebevědomou jízdu.

NASTAVENÍ CROWN-FIT

Upínací systém helmy Kyros nabízí pokročilou nastavitelnost díky speciální funkci crown adjustment, která umožňuje doladit tvar helmy – pomocí odnímatelných červených pinů je možné zvolit jednu ze tří poloh pro personalizovaný fit, který se přizpůsobí přesnému tvaru hlavy. Mikrometrické kolečko v zadní části helmy umožňuje nastavení náklonu, čímž zvyšuje komfort i kompatibilitu s brýlemi. Lehká páskovina kolem uší dále zlepšuje nastavitelnost a pohodlí při celodenním nošení.

JEŠTĚ VYŠŠÍ OCHRANA PŘI NÁRAZU
Fizik Kyros využívá konstrukci EPS-PC navrženou tak, aby efektivně rozkládala nárazové síly napříč helmou a poskytovala plnohodnotné krytí. Pro vyšší bezpečnost je tu systém MIPS Evolve Core, který pomáhá rozptýlit rotační síly při šikmých nárazech. Tato lehká, nízkotřecí vrstva – umístěná mezi výstelkou a skořepinou – přináší pokročilou ochranu bez kompromisů v pohodlí.

INTEGROVANÁ VIDITELNOST

Pro vyšší bezpečnost je Fizik Kyros vybavena odnímatelnou pasivní zadní odrazkou a je kompatibilní se zadním LED světlem Fizik. USB dobíjecí světlo, navržené tak, aby plynule navazovalo na tvar helmy, nabízí několik světelných režimů pro lepší viditelnost ve dne i v noci – a tím i vyšší bezpečnost jezdce za všech podmínek.

Klíčové informace
VŠESTRANNÁ OCHRANA

Odvětraná a pohodlná ochrana pro silnici, gravel a XC ježdění.

SYSTÉM MIPS EVOLVE CORE

Integrovaná bezpečnostní vrstva rozptyluje rotační síly při pádech a nabízí pokročilou ochranu.

NASTAVITELNÝ UPÍNACÍ SYSTÉM

Mikrometrické kolečko a crown adjustment zajišťují personalizovaný, jistý fit pro všechny tvary hlavy.

Rok: 2026
Značky: fi'zi:k (prodejci)
Publikováno: , Aktualizováno: 03.04.2026 07:59

Nejbližší prodejci fi'zi:k

