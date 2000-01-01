CZ

Kontakt

Hrajeme vždy fair play a jenom s tím nejlepším vybavením. Jako týmoví hráči bráníme smluvené termíny, maximální výkon je pro nás samozřejmostí a před cílovou rovinkou se nikdy nevzdáváme. Vítězstvím je pro nás spokojený zákazník a dobré obchodní vztahy.

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Sídlo firmy

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Kuřim

e-mail: aspire@aspire.eu

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Logistické centrum

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
Jinačovice 514, 664 34 Kuřim

GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'

  

Fakturační adresa

ASPIRE SPORTS, s.r.o.
č.ev. 514, 664 34 Jinačovice

IČO: 26958317
DIČ: CZ26958317

Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 47772.

 *Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 