Kontakt
Hrajeme vždy fair play a jenom s tím nejlepším vybavením. Jako týmoví hráči bráníme smluvené termíny, maximální výkon je pro nás samozřejmostí a před cílovou rovinkou se nikdy nevzdáváme. Vítězstvím je pro nás spokojený zákazník a dobré obchodní vztahy.
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Sídlo firmy
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
e-mail: aspire@aspire.eu
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Logistické centrum
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
GPS: Loc: N 49°15.81078', E 16°31.61337'
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Fakturační adresa
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ASPIRE SPORTS, s.r.o.
IČO: 26958317
Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 47772.
|*Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.