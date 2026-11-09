Konto Bariéry
Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Naším cílem je vracet handicapované zpět do života.
V ASPIRE SPORTS souzníme s principem solidarity a finančně podporujeme některé dobročinné spolky, jejichž činnosti si vážíme a obdivujeme je. Patří mezi ně entity působící především lokálně a jejich zaměření je různorodé.
Konto Bariéry, nejdéle trvající veřejná sbírka v České republice, každý den pomáhá lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Naším cílem je vracet handicapované zpět do života.
Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace.
Organizace byla založena v roce 1990 na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným, opuštěným či jinak sociálně znevýhodněným dětem.
Podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.
Prostřednictvím svých poboček poskytuje zejména odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením.
Pomáhá lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 15 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění.
Zdravotní nebo také nemocniční klaun je profesionální umělec, s přirozeným klaunským nadáním, schopností improvizace a s vrozenou empatií, jehož posláním je přispívat zábavnou formou ke zlepšení psychického a tím i fyzického stavu pacientů.
NFDO Krtek pomáhá udržovat současný vysoký standard péče o onkologicky léčené pacienty – snaží se usnadnit jejich léčbu, vyrovnat se s jejími následky, navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny léčené děti a dospívající, kteří ji potřebují.
Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů.
Nakladatelství UMÚN s.r.o. působí v České republice od roku 1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním nakladatelství je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali rovnoprávnými členy společnosti a aby mohli žít a pracovat dle svých možností jako ostatní.
Masarykův onkologický ústav je unikátním a největším onkologickým centrem v České republice. Cílem ústavu je na prvním místě co nejlepší péče o pacienty, která je však úzce propojená s jeho prosperitou a naplňováním stanovených misí a vizí.
Zájmový spolek pro děti, který přivádí děti ke sportu.
Trail centrum s technickými kamennými stezkami i moderními flow traily.
Labyrinth je úplnou základní školou s rozšířenou výukou anglčtiny a první laboratorní školou v České republice. Je postaven na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery – inovátory vzdělávání.
Bez nezávislé žurnalistiky nebudeme vědět, na kom jsme závislí.
Fond na podporu kvalitní novinařiny.