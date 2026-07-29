Maxxis MaxxTerra – stejný název, nové vlastnosti
Maxxis představuje novou generaci oblíbené směsi MaxxTerra, která přináší výrazné zlepšení v oblasti odolnosti a trakce, přičemž zachovává efektivitu valivého odporu, kterou jezdci od MTB plášťů této značky očekávají.
V době, kdy se zdá, že všechno zdražuje, společnost Maxxis vyslyšela zpětnou vazbu od zákazníků, kteří si přáli pláště s delší životností, aniž by museli slevit z požadavků na výkon v náročném terénu. Inženýři společnosti Maxxis v laboratořích usilovně pracovali na vývoji a testování nové generace směsi MaxxTerra a… povedlo se jim to na jedničku!
Z výsledků jsou nadšeni – oproti původní generaci MaxxTerra došlo k nejméně 30% zlepšení v oblasti opotřebení běhounu a životnosti a k 15% zlepšení trakce. To vše bez jakéhokoli zhoršení valivého odporu. Tento výkon pocítíte hned při první jízdě a budete ho vnímat jízdu za jízdou. To znamená více času stráveného zábavou na kole a méně času stráveného výměnou pneumatik!
Vylepšená směs bude postupně zaváděna do celé řady trailových pneumatik Maxxis, přičemž první fáze je již nyní k dispozici. Novou generaci MaxxTerra poznáte podle grafického označení „New MaxxTerra“ na obalu a technického štítku na samotné pneumatice, na kterém je nyní uvedeno pouze „MaxxTerra“, zatímco na staré verzi bylo „3C MaxxTerra“.
Maxxis Minon DHX – sjezdový plášť, bez kterého nejde žít
V uplynulém desetiletí prošly závody Světového poháru v sjezdu vývojem směrem ke strmějším, rychlejším a náročnějším tratím, přičemž jezdci posouvají hranice svých fyzických možností i vybavení více než kdykoli předtím. Vzhledem k těmto vyšším nárokům byly pneumatiky tlačeny na samou hranici … až dosud.
Zcela nová pneumatika Minion DHX vznikla přímo na základě požadavků jezdců, které podporuje značka Maxxis, s cílem poskytnout větší oporu, lepší ovladatelnost a větší jistotu na moderních sjezdových tratích.
Inženýři tvrdě pracovali na základě zpětné vazby od jezdců, vylepšovali strukturu pláště, složení směsi a také uspořádání běhounu a jeho stabilitu, aby dosáhli jediného cíle: poskytnout nejrychlejším sjezdařům světa pneumatiku, která jede stejně tvrdě jako oni.
Představujeme Minion DHX.
Díky již nyní dlouhému seznamu umístění na stupních vítězů v sezóně 2025/26 a vítězstvím Jacksona Goldstonea na mistrovství světa v Champery v roce 2025 i na Světovém poháru v Mont-Sainte-Anne, stejně jako vítězstvím Lucy Shaw na Světovém poháru v Loudenvielle v roce 2026, má model Minion DHX skutečně raketový start!
Proč je tak skvělý?
- Plášť nové generace pro suchý povrch, který nabízí bezkonkurenční kombinaci přilnavosti a opory při vysoké rychlosti a vysokém zatížení.
- Větší opora bočních výstupků, která zabraňuje jejich ohýbání u základny, s mělkými lamelami umožňujícími přizpůsobení povrchu.
- Všestrannost pro přední i zadní kolo
- Intuitivní jízdní vlastnosti s plynulým přechodem od středových k bočním výstupkům.
- Srovnatelná rychlost odvalování a brzdný výkon jako u modelu DHR II, avšak s vyšší stabilitou a plynulejším přechodem k výstupkům pro zatáčení.
- 120 TPI
- Směs MaxxGrip
- Tubeless Ready
- E50 rating pro e-biky
Nový DH Casing – ještě větší odolnost a jistota ve sjezdech
Nezáleží na tom, jak dobrý je vzorek pneumatiky nebo jakou přilnavost má směs, pokud plášť není schopen unést svou váhu v rámci trojice faktorů ovlivňujících výkon pneumatiky. Stejně jako základy jakékoli stavby závisí celý systém na tom, zda plášť poskytuje pevnost a stabilitu, aby ostatní součásti mohly podávat co nejlepší výkon. S vývojem kol, s tím, jak sportovci trénují, a s tím, jak se tratě Světového poháru stávají stále náročnějšími, bylo jasné, že technologie pneumatik se musí vyvíjet, aby tyto požadavky splnila. Vývojáři se vrátili k rýsovacím prknům a zvažovali nové materiály, nové způsoby využití stávajících materiálů a to, jak všechny tyto komponenty spolupracují, aby fungovaly jako lepší systém. Po několika letech vývoje a nespočtu hodin testování a zpětné vazby od závodníků Světového poháru dospěli k tomu, co považují za nové měřítko výkonu sjezdových plášťů. Na podporu toho týmy podporované Maxxisem absolvovaly celou sezónu 2025 v závodech i trénincích s novým pneu. Nemohli si přát lepší zpětnou vazbu od týmů ani být pyšnější na jejich výsledky v jedné z nejlepších sezón Světového poháru vůbec.
Nový DH Casing nabízí lepší pružnost při jízdě přes kameny a kořeny, lepší oporu při vysokých zatíženích v zatáčkách a při nárazech a také vyšší odolnost… protože s prázdnou pneumatikou se nikdy nejede rychle. Pro nás ostatní to vše znamená větší jistotu při sjezdu technickými úseky trasy, menší riziko selhání pláště nebo ráfku a to, že se na úpatí hory dostaneme méně otlučení a připraveni to zopakovat znovu.
Jak bude pomáhat?
- Progresivní tuhost pláště umožňuje nastavit tlak s ohledem na výkon versus stabilitu bočnic nebo prevenci nárazů do ráfku
- Umožňuje nižší tlaky (o 2–3 psi méně než u pláště s DH Casingem předchozí generace), což vede k pomalejšímu odskoku pláště a stabilnějšímu, tlumenějšímu pocitu
- Vylepšená ochrana proti defektům
- Hmotnost srovnatelná s předchozími plášti v DH Casingu
- 120 TPI
- Směs MaxxGrip
- Tubeless Ready
- Certifikace E25 a E50
Nový tmel do bezduší – Maxxis Maxx Seal
Poprvé v historii značky se Maxxis pustil i do vlastního bezdušového tmelu, který nazval Maxx Seal. Co všechno tento tmel umí?
- Je označován jako nejlepší tmel, který můžete použít s plášti Maxxis
- Je ověřený napříč všemi cyklistickými disciplínami
- Funguje za všech povětrnostních podmínek
- Vytváří souvislou vrstvičku na vnitřní straně pláště
- Je vyroben ze syntetického latexu – neobsahuje čpavek a je šetrný ke kůži
- Nedělají se v něm hrudky a díky tomu je neustále tekutý a funkční
- Je plně kompatibilní s CO2 bombičkami a vložkami do plášťů
- Je bezpečný jak pro pláště, tak pro ráfky
- Zvládne zalepit díry až do 7 mm
- Je dostupný ve 4 variantách balení
- 250 ml
- 500 ml
- 1000 ml
- 5 l v kanystru