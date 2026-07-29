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Maxxis 2026 – co je nové v DH a EN segmentu?
Maxxis 2026 – co je nové v DH a EN segmentu?

Maxxis 2026 – co je nové v DH a EN segmentu?

ASPIRE SPORTS / Blog / Novinky / Maxxis 2026 – co je nové v DH a EN segmentu?
29.07.2026

Pro vyznavače MTB a hlavně gravity disciplín si výrobce plášťů Maxxis připravil hned několik, které se dostanou na náš trh ve druhé polovině letošní sezony. Od nového pláště, přes novou směs, lepší ochranu bočnice až po bezdušový tmel. Co všechno budou novinky umět? Pojďte se začíst do článku.

Maxxis MaxxTerra – stejný název, nové vlastnosti

Maxxis představuje novou generaci oblíbené směsi MaxxTerra, která přináší výrazné zlepšení v oblasti odolnosti a trakce, přičemž zachovává efektivitu valivého odporu, kterou jezdci od MTB plášťů této značky očekávají.

V době, kdy se zdá, že všechno zdražuje, společnost Maxxis vyslyšela zpětnou vazbu od zákazníků, kteří si přáli pláště s delší životností, aniž by museli slevit z požadavků na výkon v náročném terénu. Inženýři společnosti Maxxis v laboratořích usilovně pracovali na vývoji a testování nové generace směsi MaxxTerra a… povedlo se jim to na jedničku!

Z výsledků jsou nadšeni – oproti původní generaci MaxxTerra došlo k nejméně 30% zlepšení v oblasti opotřebení běhounu a životnosti a k 15% zlepšení trakce. To vše bez jakéhokoli zhoršení valivého odporu. Tento výkon pocítíte hned při první jízdě a budete ho vnímat jízdu za jízdou. To znamená více času stráveného zábavou na kole a méně času stráveného výměnou pneumatik!

Vylepšená směs bude postupně zaváděna do celé řady trailových pneumatik Maxxis, přičemž první fáze je již nyní k dispozici. Novou generaci MaxxTerra poznáte podle grafického označení „New MaxxTerra“ na obalu a technického štítku na samotné pneumatice, na kterém je nyní uvedeno pouze „MaxxTerra“, zatímco na staré verzi bylo „3C MaxxTerra“.

Maxxis MaxxTerra – stejný název, nové vlastnosti
Maxxis MaxxTerra – stejný název, nové vlastnosti
Maxxis Minon DHX – sjezdový plášť, bez kterého nejde žít
Maxxis Minon DHX – sjezdový plášť, bez kterého nejde žít

Maxxis Minon DHX – sjezdový plášť, bez kterého nejde žít

V uplynulém desetiletí prošly závody Světového poháru v sjezdu vývojem směrem ke strmějším, rychlejším a náročnějším tratím, přičemž jezdci posouvají hranice svých fyzických možností i vybavení více než kdykoli předtím. Vzhledem k těmto vyšším nárokům byly pneumatiky tlačeny na samou hranici … až dosud.

Zcela nová pneumatika Minion DHX vznikla přímo na základě požadavků jezdců, které podporuje značka Maxxis, s cílem poskytnout větší oporu, lepší ovladatelnost a větší jistotu na moderních sjezdových tratích.

Inženýři tvrdě pracovali na základě zpětné vazby od jezdců, vylepšovali strukturu pláště, složení směsi a také uspořádání běhounu a jeho stabilitu, aby dosáhli jediného cíle: poskytnout nejrychlejším sjezdařům světa pneumatiku, která jede stejně tvrdě jako oni.

Představujeme Minion DHX.

Díky již nyní dlouhému seznamu umístění na stupních vítězů v sezóně 2025/26 a vítězstvím Jacksona Goldstonea na mistrovství světa v Champery v roce 2025 i na Světovém poháru v Mont-Sainte-Anne, stejně jako vítězstvím Lucy Shaw na Světovém poháru v Loudenvielle v roce 2026, má model Minion DHX skutečně raketový start!

Proč je tak skvělý?

  • Plášť nové generace pro suchý povrch, který nabízí bezkonkurenční kombinaci přilnavosti a opory při vysoké rychlosti a vysokém zatížení.
  • Větší opora bočních výstupků, která zabraňuje jejich ohýbání u základny, s mělkými lamelami umožňujícími přizpůsobení povrchu.
  • Všestrannost pro přední i zadní kolo
  • Intuitivní jízdní vlastnosti s plynulým přechodem od středových k bočním výstupkům.
  • Srovnatelná rychlost odvalování a brzdný výkon jako u modelu DHR II, avšak s vyšší stabilitou a plynulejším přechodem k výstupkům pro zatáčení.
  • 120 TPI
  • Směs MaxxGrip
  • Tubeless Ready
  • E50 rating pro e-biky

Nový DH Casing – ještě větší odolnost a jistota ve sjezdech

Nezáleží na tom, jak dobrý je vzorek pneumatiky nebo jakou přilnavost má směs, pokud plášť není schopen unést svou váhu v rámci trojice faktorů ovlivňujících výkon pneumatiky. Stejně jako základy jakékoli stavby závisí celý systém na tom, zda plášť poskytuje pevnost a stabilitu, aby ostatní součásti mohly podávat co nejlepší výkon. S vývojem kol, s tím, jak sportovci trénují, a s tím, jak se tratě Světového poháru stávají stále náročnějšími, bylo jasné, že technologie pneumatik se musí vyvíjet, aby tyto požadavky splnila. Vývojáři se vrátili k rýsovacím prknům a zvažovali nové materiály, nové způsoby využití stávajících materiálů a to, jak všechny tyto komponenty spolupracují, aby fungovaly jako lepší systém. Po několika letech vývoje a nespočtu hodin testování a zpětné vazby od závodníků Světového poháru dospěli k tomu, co považují za nové měřítko výkonu sjezdových plášťů. Na podporu toho týmy podporované Maxxisem absolvovaly celou sezónu 2025 v závodech i trénincích s novým pneu. Nemohli si přát lepší zpětnou vazbu od týmů ani být pyšnější na jejich výsledky v jedné z nejlepších sezón Světového poháru vůbec.

Nový DH Casing nabízí lepší pružnost při jízdě přes kameny a kořeny, lepší oporu při vysokých zatíženích v zatáčkách a při nárazech a také vyšší odolnost… protože s prázdnou pneumatikou se nikdy nejede rychle. Pro nás ostatní to vše znamená větší jistotu při sjezdu technickými úseky trasy, menší riziko selhání pláště nebo ráfku a to, že se na úpatí hory dostaneme méně otlučení a připraveni to zopakovat znovu.

Jak bude pomáhat?

  • Progresivní tuhost pláště umožňuje nastavit tlak s ohledem na výkon versus stabilitu bočnic nebo prevenci nárazů do ráfku
  • Umožňuje nižší tlaky (o 2–3 psi méně než u pláště s DH Casingem předchozí generace), což vede k pomalejšímu odskoku pláště a stabilnějšímu, tlumenějšímu pocitu
  • Vylepšená ochrana proti defektům
  • Hmotnost srovnatelná s předchozími plášti v DH Casingu
  • 120 TPI
  • Směs MaxxGrip
  • Tubeless Ready
  • Certifikace E25 a E50
Nový DH Casing – ještě větší odolnost a jistota ve sjezdech
Nový DH Casing – ještě větší odolnost a jistota ve sjezdech
Nový tmel do bezduší – Maxxis Maxx Seal
Nový tmel do bezduší – Maxxis Maxx Seal

Nový tmel do bezduší – Maxxis Maxx Seal

Poprvé v historii značky se Maxxis pustil i do vlastního bezdušového tmelu, který nazval Maxx Seal. Co všechno tento tmel umí?

  • Je označován jako nejlepší tmel, který můžete použít s plášti Maxxis
  • Je ověřený napříč všemi cyklistickými disciplínami
  • Funguje za všech povětrnostních podmínek
  • Vytváří souvislou vrstvičku na vnitřní straně pláště
  • Je vyroben ze syntetického latexu – neobsahuje čpavek a je šetrný ke kůži
  • Nedělají se v něm hrudky a díky tomu je neustále tekutý a funkční
  • Je plně kompatibilní s CO2 bombičkami a vložkami do plášťů
  • Je bezpečný jak pro pláště, tak pro ráfky
  • Zvládne zalepit díry až do 7 mm
  • Je dostupný ve 4 variantách balení
    • 250 ml
    • 500 ml
    • 1000 ml
    • 5 l v kanystru

Rok: 2026
Značky: Maxxis (prodejci)
Publikováno: , Aktualizováno: 28.07.2026 10:20

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