Fizik Lyra: Nové dostupné silniční tretry
ASPIRE SPORTS / Blog / Novinky / Fizik Lyra: Nové dostupné silniční tretry
18.03.2026

Všestranný parťák do každého počasí, navržený pro každodenní tréninky i závodní tempo. Ergonomický tvar, prodyšný a podpůrný svršek, snadno nastavitelné dvojité zapínání BOA® a tuhá podešev, která okamžitě přenáší každý watt do pedálů.

Fizik Lyra je vyvážená silniční tretra, která snoubí výkon s komfortem na dlouhých etapách. Moderní ergonomický tvar s mírně širší špičkou, engineered mesh svršek – prodyšný i odolný zároveň. Kompozitová podrážka vyztužená karbonovými vlákny zajišťuje efektivní přenos síly, zatímco dvojitý systém Li2 BOA® Fit System umožňuje individuální nastavení pro dokonalou oporu celého chodidla.

Minimalistické. Schopné.

Fizik Lyra je všestranná silniční tretra, která kombinuje výkon s trvalým komfortem. Moderní ergonomický tvar a zaoblenější špička poskytují přirozený, podpůrný fit – ideální pro dlouhé švihy i každodenní trénink. Engineered mesh svršek maximalizuje ventilaci a podtrhuje čistou, minimalistickou estetiku – elegantní silueta s jasným účelem. Design i konstrukce čerpají inspiraci z top modelů a přinášejí pro-level DNA do rafinovaného, všestranného silničního společníka.

Nový, přirozený tvar
Za posledních několik let se geometrie kol i poloha jezdce na kole výrazně změnily. Kontaktní body mezi jezdcem a kolem se musely přizpůsobit. Fizik Lyra na tuto změnu reaguje aktualizovaným anatomickým tvarem – s přímější osou a sníženým dropem, který při šlapání navozuje přirozenější pocit. Rozšířená špičková část dává chodidlu více prostoru a umožňuje mu se plně roztáhnout. Výsledkem je ergonomický fit, který oceníte zejména při výjezdech ve vysoké intenzitě a na náročných kopcích.

Skvělá odezva při šlapání

Fizik Lyra je stavěná na efektivitu. Vyztužená kompozitní podrážka nabízí vysokou tuhost pro silné a efektivní šlapání. Snížený heel-to-toe drop podporuje přirozenější polohu chodidla, což zlepšuje jak komfort, tak oporu. Strategicky rozmístěné ventilační otvory zajišťují proudění vzduchu a udržují nohy v chladu. Výsledkem je vyvážená platforma, která maximalizuje přenos výkonu a zároveň neobětuje komfort.

Závodní fit, celodenní komfort
Fizik Lyra je vybavena systémem Dual-Dial Li2 BOA® Fit System, který umožňuje nezávislé nastavení v oblasti nártu a středu chodidla – fit přesně na míru. Měkký, prodyšný mesh svršek zajišťuje proudění vzduchu přes celé chodidlo, zatímco strategicky umístěné PU-laminované zóny kolem zapínání a mediální části dodávají potřebnou strukturu a oporu. Výsledkem je stabilní a jistý pocit při celodenním výkonu na dlouhých silničních výjezdech.

Klíčové informace

  • R4 Fiber Composite podešev – vysoká tuhost pro efektivní a komfortní přenos výkonu.
  • Rychlé a přesné zapínání – nárt a střed chodidla se nastavují nezávisle na sobě díky systému Dual-Dial Li2 BOA® Fit System.
  • Breathe Easy, Ride Strong – měkký, prodyšný svršek s PU-laminovanými zónami pro oporu a dlouhodobý komfort.

Specifikace

  • Hmotnost: 259 g
  • Fit: Regular
  • Materiál svršku: Engineered mesh – měkký a prodyšný svršek pro dlouhodobý komfort
  • Nastavení kufrů: NE
  • Materiál podrážky: Fiber Composite
  • Tuhost podrážky: 8
  • Typ podrážky: Clipless Road
  • Zapínání: Double BOA li2
  • Velikosti: 36–48 (37 až 47 také v půlčíslech)
  • Určeno pro: Silniční cyklistiku
Rok: 2026
Značky: fi'zi:k (prodejci)
Publikováno: , Aktualizováno: 18.03.2026 16:16

