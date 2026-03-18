Fizik Lyra: Nové dostupné silniční tretry
Minimalistické. Schopné.
Fizik Lyra je všestranná silniční tretra, která kombinuje výkon s trvalým komfortem. Moderní ergonomický tvar a zaoblenější špička poskytují přirozený, podpůrný fit – ideální pro dlouhé švihy i každodenní trénink. Engineered mesh svršek maximalizuje ventilaci a podtrhuje čistou, minimalistickou estetiku – elegantní silueta s jasným účelem. Design i konstrukce čerpají inspiraci z top modelů a přinášejí pro-level DNA do rafinovaného, všestranného silničního společníka.
Nový, přirozený tvar
Za posledních několik let se geometrie kol i poloha jezdce na kole výrazně změnily. Kontaktní body mezi jezdcem a kolem se musely přizpůsobit. Fizik Lyra na tuto změnu reaguje aktualizovaným anatomickým tvarem – s přímější osou a sníženým dropem, který při šlapání navozuje přirozenější pocit. Rozšířená špičková část dává chodidlu více prostoru a umožňuje mu se plně roztáhnout. Výsledkem je ergonomický fit, který oceníte zejména při výjezdech ve vysoké intenzitě a na náročných kopcích.
Skvělá odezva při šlapání
Fizik Lyra je stavěná na efektivitu. Vyztužená kompozitní podrážka nabízí vysokou tuhost pro silné a efektivní šlapání. Snížený heel-to-toe drop podporuje přirozenější polohu chodidla, což zlepšuje jak komfort, tak oporu. Strategicky rozmístěné ventilační otvory zajišťují proudění vzduchu a udržují nohy v chladu. Výsledkem je vyvážená platforma, která maximalizuje přenos výkonu a zároveň neobětuje komfort.
Závodní fit, celodenní komfort
Fizik Lyra je vybavena systémem Dual-Dial Li2 BOA® Fit System, který umožňuje nezávislé nastavení v oblasti nártu a středu chodidla – fit přesně na míru. Měkký, prodyšný mesh svršek zajišťuje proudění vzduchu přes celé chodidlo, zatímco strategicky umístěné PU-laminované zóny kolem zapínání a mediální části dodávají potřebnou strukturu a oporu. Výsledkem je stabilní a jistý pocit při celodenním výkonu na dlouhých silničních výjezdech.
Klíčové informace
- R4 Fiber Composite podešev – vysoká tuhost pro efektivní a komfortní přenos výkonu.
- Rychlé a přesné zapínání – nárt a střed chodidla se nastavují nezávisle na sobě díky systému Dual-Dial Li2 BOA® Fit System.
- Breathe Easy, Ride Strong – měkký, prodyšný svršek s PU-laminovanými zónami pro oporu a dlouhodobý komfort.
Specifikace
- Hmotnost: 259 g
- Fit: Regular
- Materiál svršku: Engineered mesh – měkký a prodyšný svršek pro dlouhodobý komfort
- Nastavení kufrů: NE
- Materiál podrážky: Fiber Composite
- Tuhost podrážky: 8
- Typ podrážky: Clipless Road
- Zapínání: Double BOA li2
- Velikosti: 36–48 (37 až 47 také v půlčíslech)
- Určeno pro: Silniční cyklistiku