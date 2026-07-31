Whyte Bikes není jen další kolo s hezkou grafikou. Za touhle značkou stojí solidní inženýrský příběh. Všechno začalo v roce 1994, kdy Jon Whyte, bývalý konstruktér závodního týmu Benetton F1, sestavil vývojový tým s jediným cílem: přenést preciznost závodní techniky do světa horských kol. V roce 1999 vznikla samostatná značka a motto „Performance by Design" se stalo víc než sloganem – je to filozofie, která prostupuje každým svarem, každou trubkou a každým stupněm geometrie.
Dnes má Whyte sídlo v Hastingsu na jižním pobřeží Anglie a vývojové centrum v Cotswolds – přímo tam, kde se kola testují na terénech, pro které jsou navržena. Vedoucí designu MTB Sam Shucksmith je přitom aktuální britský šampion v disciplíně E-Enduro – takže tyhle stroje fakt někdo projel naostro, než se dostaly do prodeje.