Články o fi'zi:k
Tej wiosny włoski producent butów rowerowych, siodełek, owijek oraz — od niedawna — kasków, wypuścił sporo nowych produktów zarówno dla kolarzy szosowych, gravelowych, jak i zawodników XC. O czym będzie się mówić w peletonie w tym roku?
Kyros to wszechstronny i świetnie wentylowany kask do jazdy szosowej, gravelowej oraz XC. Łączy doskonałe parametry z komfortem na co dzień, a wyposażono go w system MIPS Evolve Core oraz w pełni regulowany system dopasowania, żeby ochrona była w pełni spersonalizowana.
Wszechstronne buty na każde warunki, zaprojektowane zarówno do codziennych treningów, jak na zawody. Ergonomiczny kształt, przewiewna i dopasowana cholewka, łatwy w regulacji podwójny system zapięcia BOA® oraz sztywna, reaktywna podeszwa, która natychmiast przekazuje moc na pedały.
Ikoniczne siodło Fizika powraca w nowej odsłonie — z innowacyjnymi, lekkimi materiałami, opływowym kształtem i płaskim profilem, zaprojektowanym tak, aby zapewnić swobodę ruchu oraz czucie roweru w warunkach wyścigowych i w aerodynamicznej pozycji.
Włoski producent siodełek Fizik nieustannie wprowadza innowacje. Wraz z nadejściem nowego sezonu wprowadza trzy nowe modele siodełek z topowej serii R1 Light.
Jakie to siodełka i co w nich nowego?
Rewolucyjna usługa One-to-One Fizika – siodło na miarę wykonane przy użyciu zaawansowanego druku 3D. Dzięki unikalnemu pomiarowi punktów nacisku podczas jazdy powstaje spersonalizowane siodło, które zapewnia maksymalny komfort i efektywność – dokładnie dopasowane do anatomii kolarza. Innymi słowy, siodło dopasowuje się do użytkownika, a nie odwrotnie.
Chcesz poczuć się jak zawodnicy zespołu Movistar World Tour? Teraz możesz! Fizik właśnie wypuścił najnowszą edycję wyścigowych butów kolarskich – Vega Carbon. Co oferują te buty?
Włoski producent butów, siodełek i owijek – Fizik – wkracza w tym roku na zupełnie nowy, dotąd nieznany sobie teren. Pod tą legendarną marką znajdziemy teraz… kaski! Przyjrzyjmy się ofercie.
Kolarstwo, nawet amatorskie, nie jest już tylko sportem letnim. Obecny stan naszego klimatu sprawia, że sport ten można uprawiać niemal bez ograniczeń przez cały rok. Ale oczywiście sezon zimowy wymaga specjalnego sprzętu, aby zapewnić niezbędny komfort, bezpieczeństwo, ale także wystarczającą efektywność w bardziej wymagających warunkach. Jednym z kluczowych elementów wyposażenia jest odpowiednia para zimowych butów. Tak, problem można rozwiązać za pomocą ocieplaczy na buty, zimowych wkładek lub ciepłych skarpet od babci. Każdy, kto zmęczył się tymi prowizorycznymi rozwiązaniami i zaopatrzył się w zimowe buty z prawdziwego zdarzenia, żałuje tylko jednego - że nie zrobił tego dużo wcześniej.
Styl, wydajność i komfort w jednym pakiecie - oto buty kolarskie Fizik Tempo Beat. Dzięki ich oryginalnemu designowi i wszechstronności, przeniesiesz swoje wrażenia z jazdy na rowerze na wyższy poziom. Odkryj, dlaczego i Ty je pokochasz!
Spędziliśmy dzień na Tour de France 2024 z Teamem Visma | Lease a Bike! 🚴♂️ Mieliśmy wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy i zobaczyć, jakiego sprzętu używają najlepsi kolarze na świecie. W szczególności skupiliśmy się na siodełkach wyścigowych Fizik.
Po artykule o kolekcji szosowej znanej włoskiej marki Fizik, nadszedł czas, aby pokazać, co oferują rowerzystom, którzy lubią jeździć w terenie, kurzu i błocie. Zapraszamy.
Kontrola nad rowerem jest absolutnie kluczowa, także jeśli jeździsz po szosie lub szutrze. W poniższym artykule dowiesz się więcej o różnych modelach owijek włoskiego producenta fi'zi:k.
Żeby maksymalnie cieszyć się każdą jazdą, trzeba czuć się komfortowo. Odpowiedni dobór butów i siodełka jest zatem koniecznością. Punkty styku, które łączą cię z rowerem, znacząco wpływają na to, jak czujesz i kontrolujesz rower. Włoski producent fi'zi:k jest bez wątpienia jednym z najlepszych w świecie producentó butów rowerowych i siodełek. W poniższym artykule przyjrzymy się jego kolekcji butów na szosę.
Dość bolącego tyłka po całym dniu w siodełku! Włoski producent siodełek Fizik nadchodzi z pomocą ze swoją technologią druku 3D, którą nazywa Adaptive, aby pomóc Ci w walce z dyskomfortem. W poniższym artykule omówimy, jak działa Adaptive i co właściwie oznacza.
Zupełnie nowe buty dla tych, którzy chcą maksymalnej efektywności i świetnej ceny. Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać ich kluczowe cechy i zobaczyć, gdzie sprawdzają się najlepiej!
Wraz z początkiem 2024 roku mamy dobre wiadomości. Od 1 stycznia 2024 roku Aspire Sports zostaje oficjalnym dystrybutorem marki Fizik także w Czechach i na Słowacji. Dystrybucja obejmie wszystkie rynki, na których działamy także z innymi markami.