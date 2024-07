Po artykule o kolekcji szosowej znanej włoskiej marki Fizik, nadszedł czas, aby pokazać, co oferują rowerzystom, którzy lubią jeździć w terenie, kurzu i błocie. Zapraszamy.

Znalezienie buta, który pasuje do Twoich stóp i potrzeb jest kluczowe. Jeśli jesteś hobbystą, prawdopodobnie nie potrzebujesz butów z najwyższej półki z podeszwą z włókna węglowego i indeksem sztywności 10. Wolisz wygodniejszy model ze sznurowadłami zamiast pasków lub systemem BOA. Więcej o wyborze odpowiedniego buta pisaliśmy w artykule o butach do kolarstwa szosowego. Zasady są takie same. Sprawdź ten artykuł, jeśli wahasz się między dwoma butami i nie masz pewności, który z nich jest dla Ciebie odpowiedni.