Fizik je talianska značka špecializujúca sa na prémiové cyklistické doplnky, najmä topánky a sedlá. Od svojho vzniku v roku 1996 sa zameriava na kombináciu ergonómie, ľahkosti a elegantného dizajnu. Ich sedlá, ako napríklad Antares, Arione a Aliante, sú navrhnuté pre rôzne štýly jazdy a anatómie jazdcov, zatiaľ čo ich cyklistická obuv sa môže pochváliť precíznym spracovaním a technológiami, ako je napríklad systém BOA.
fi'zi:k

Ferox, Lyra a Kyros - Novinky Fizik 2026
Ferox, Lyra a Kyros - Novinky Fizik 2026

Italský výrobce treter, sedel, omotávek a od nedávné doby i helem během letošního jara vypustil do světa poměrně hodně novinek jak pro silničáře, tak i gravelisty a XC ridery. O čem se bude letos mluvit v pelotonu?

16.04.2026
Fizik Kyros - špičková helma v dostupném provedení
Fizik Kyros - špičková helma v dostupném provedení

Fizik Kyros je všestranná, dostupná a skvěle odvětraná cyklistická helma pro silnici, gravel i XC ježdění. Kombinuje špičkový výkon s celodenním komfortem, je vybavena systémem MIPS Evolve Core a plně nastavitelným upínáním pro maximální přizpůsobení ochrany hlavy.

02.04.2026
Fizik Lyra: Nové dostupné silniční tretry
Fizik Lyra: Nové dostupné silniční tretry

Všestranný parťák do každého počasí, navržený pro každodenní tréninky i závodní tempo. Ergonomický tvar, prodyšný a podpůrný svršek, snadno nastavitelné dvojité zapínání BOA® a tuhá podešev, která okamžitě přenáší každý watt do pedálů.

18.03.2026
Fizik Arione: Legenda se vrací
Fizik Arione: Legenda se vrací

Kultovní sedlo od fiziku se vrací s inovativními, lehkými materiály, aerodynamickým tvarem a plochým profilem – navrženo tak, aby zajistilo volnost pohybu a skvělou zpětnou vazbu v závodních podmínkách a aerodynamické pozici.

19.02.2026
Řada sedel Fizik R1 Light: Nejlehčí je ještě lehčí
Řada sedel Fizik R1 Light: Nejlehčí je ještě lehčí

Italský výrobce sedel Fizik nespí a neustále inovuje. S příchodem nové sezony představuje hned trojici nových sedel z nejvyšší řady s názvem R1 Light Range. O jaká sedla se jedná a co je nového?

15.01.2026
Fizik One-to-One: Cyklistické 3D sedlo na míru
Fizik One-to-One: Cyklistické 3D sedlo na míru

Revoluční služba One-to-One od Fizik – sedlo na míru vytvořené pomocí pokročilého 3D tisku. Díky unikátnímu měření tlakových bodů během jízdy vzniká personalizované 3D sedlo, které zajišťuje maximální pohodlí a výkon přesně podle vašich potřeb. Seznamte se s budoucností cyklistiky – sedlo, které se přizpůsobí vám, ne vy jemu.

28.05.2025
Fizik Vega - přeneste se do jiné dimenze
Fizik Vega - přeneste se do jiné dimenze

Chtěli byste zažít pocit, který denně zažívají jezdci World Tour teamu Movistar? Nyní můžete! Fizik právě představil nejnovější závodní tretry s názvem Vega Carbon. Jaké jsou a co nabízí?

21.05.2025
Helmy Fizik – nový přírůstek do portfolia značky
Helmy Fizik – nový přírůstek do portfolia značky

Italský výrobce treter, sedel a omotávek, značka Fizik, se od letošního roku pouští do úplně nových, a pro ně neznámých vod. Nově pod tímto brandem najdete cyklistické helmy! Pojďme se podívat na jejich nabídku.

07.04.2025
Zimní tretry na kolo od Fizik
Zimní tretry na kolo od Fizik

Cyklistika, a to i ta amatérská, už dávno není pouze letním sportem. Současná podoba našeho podnebí umožňuje provozovat tento sport téměř bez omezení po celý rok. Zimní období ale samozřejmě vyžaduje speciální vybavení, které zajistí potřebné pohodlí, bezpečnost, ale i dostatečný výkon v náročnějších podmínkách. Jednou z klíčových součástí výbavy jsou vhodné zimní tretry na koloAno, můžete to řešit pomocí návleků na tretry, zimních vložek nebo teplých ponožek od babičky. Koho tato provizorní řešení už omrzela a pořídil zimní tretry, lituje jen jediné věci. Že to neudělal daleko dřív.

27.09.2024
Fizik Tempo Beat: Styl a výkon v jednom balení
Fizik Tempo Beat: Styl a výkon v jednom balení

Styl, výkon a komfort v jednom balení – to jsou cyklistické boty Fizik Tempo Beat. S jejich originálním designem a univerzálností posunete své cyklistické zážitky na novou úroveň. Objevte, proč si je zamilujete i vy!

16.08.2024
Závodní sedla Fizik týmu Visma | Lease a Bike
Závodní sedla Fizik týmu Visma | Lease a Bike

Strávili jsme den na Tour de France 2024 s týmem Team Visma | Lease a Bike! 🚴‍♂️ Měli jsme tak jedinečnou příležitost nakouknout do zákulisí a vidět, jaké vybavení používají ti nejlepší jezdci světa. Konkrétně jsme se zaměřili na závodní sedla Fizik.

18.07.2024
Přehled kolekce MTB treter Fizik
Přehled kolekce MTB treter Fizik

Minule jsme se podívali na přehled kolekce silničních treter známého italského výrobce Fizik. Tentokrát se mrkneme co má Fizik v nabídce pro ty cyklisty, kterým nevadí se v lese ušpinit od prachu nebo bláta. Více ve článku.

28.06.2024
Průvodce omotávkami Fizik
Průvodce omotávkami Fizik

Ovládání kola je naprosto zásadní. A pokud jezdíte na silnici nebo gravelu, platí to dvojnásobně. V následujícím článku se dozvíte více informací o jednotlivých variantách omotávek od italského výrobce fi’zi:k.

23.05.2024
Fizik Road - přehled kolekce silničních treter
Fizik Road - přehled kolekce silničních treter

Abyste si každý švih užili na maximum, je důležité se především cítit pohodlně. Zásadní je proto v tomto ohledu správný výběr cyklistických treter a sedla. Styčných bodů, které vás spojují s kolem a výrazně ovlivňují to, jak se budete na kole cítit a jak se vám bude kolo ovládat. Mezi špičku ve světě cyklistické obuvi a sedel se nepochybně řadí italský výrobce fi’zi:kJeho kolekci silničních treter si projdeme v následujícím článku.

09.05.2024
Co je to technologie Fizik Adaptive?
Co je to technologie Fizik Adaptive?

Dost bylo bolavého zadku po celém dni v sedle kola! Italský výrobce sedel fizik je tady se svojí technologií 3D tisku, které říká Adaptive, aby vám od nepříjemné bolesti sedací partií pomohl. Jak Adaptive funguje a co to vlastně znamená si řekneme v následujícím článku.

24.04.2024
Fizik VENTO PROXY - Nové tretry pro gravel a MTB
Fizik VENTO PROXY - Nové tretry pro gravel a MTB

Nové závodní tretry pro všechny, kteří hledají maximální výkonnost a skvělou cenu nových bot. Více informací o těchto tretrách a jejich klíčových vlastnostech, najdete v článku.

13.03.2024
Aspire Sports novým distributorem fi’zi:k pro Česko a Slovensko
Aspire Sports novým distributorem fi’zi:k pro Česko a Slovensko

S Novým rokem přichází velká novinka. Od 1. ledna 2024 se Aspire Sports stává distributorem značky fi’zi:k v České a Slovenské republice. Obsáhne všechny trhy, na nichž operuje s ostatními značkami.

01.01.2024