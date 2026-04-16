Články o fi'zi:k
Az olasz cipő‑, nyereg‑, bandázs‑ és most már fejvédőgyártó idén tavasszal keményen odatette magát: egy rakás új cuccot dobtak piacra, nemcsak országútisoknak, hanem gravel ridereknek és XC versenyzőknek is. Szóval mi az amire fel fogja idén mindenki felkapni a fejét a mezőnyben?
A Kyros egy sokoldalú, kiválóan szellőző kerékpáros fejvédő országúti, gravel és XC használatra, amely a csúcsteljesítményt ötvözi az egész napos kényelemmel, MIPS Evolve Core rendszerrel és a személyre szabott védelem érdekében tökéletesen beállítható illeszkedéssel.
Sokoldalú, bármilyen időjárási körülmény között használható társ, amelyet a mindennapi edzéshez és a versenytempóhoz terveztek. Ergonomikusan formázott, lélegző és tartást adó felsőrész, könnyen állítható dupla BOA® rögzítés és merev, reaktív talp, amely minden wattot azonnal átvisz a pedálokra.
A Fizik ikonikus nyerge visszatér – innovatív, könnyű anyagokkal, aerodinamikus formával és lapos profillal. Úgy tervezték, hogy maximális mozgásszabadságot és kiváló visszajelzést adjon versenyhelyzetben, valamint aerodinamikus testtartásban.
Az olasz nyereggyártó Fizik nem pihen, folyamatosan újít. Az új szezon kezdetével három új nyerget mutat be a csúcskategóriás R1 Light termékcsaládjából. Melyek ezek a nyergek, és mi az újdonság bennük?
A Fizik forradalmi One-to-One szolgáltatása - a legfejlettebb 3D nyomtatással készített, személyre szabott nyereg. A kerékpározás közbeni nyomáspontok egyedi mérésével egy személyre szabott 3D nyomtatott nyereg készül, amely biztosítja a maximális kényelmet és teljesítményt, pontosan az igényeidnek megfelelően. Ismerd meg a kerékpározás jövőjét - egy olyan nyerget, amely hozzád alkalmazkodik, nem pedig Te hozzá.
Szeretnéd átélni azt az érzést, amit a Movistar World Tour versenyzői minden nap átélnek? Most megteheted! A Fizik bemutatta legújabb országúti cipőjét, a Vega Carbon-t. Mit kínál ez az országúti verseny kerékpároscipő?
Az idei évben teljesen új, (számukra) ismeretlen vizekre kalandozik a kerékpároscipőket, nyergeket és kormánybetekerőket gyártó, olasz Fizik márka. A márka kínálatában mostantól kerékpáros fejvédőket is találsz! Nézzük meg a választékot.
Manapság a kerékpározás, még az amatőr kerékpározás sem, nem csak nyári sport. Klímánk jelenlegi helyzete lehetővé teszi, hogy egész évben szinte megkötések nélkül űzzük ezt a sportágat. Természetesen a téli szezon speciális felszerelést igényel, amely biztosítja a szükséges kényelmet, biztonságot és a megfelelő teljesítményt nyújt a nehezebb körülmények között. A felszerelés egyik kulcseleme a megfelelő téli kerékpárcipő. Igen, ezt meg tudod oldani kamáslival, téli betéttel vagy a nagyi meleg zoknijával. Aki belefáradt ezekbe az átmeneti megoldásokba és már beszerzett egy téli kerékpáros cipőt, csak egyet sajnálhat. Hogy nem tette ezt meg sokkal korábban.
Stílus, teljesítmény és kényelem egy csomagban - ez a Fizik Tempo Beat kerékpáros cipő. Eredeti kialakításukkal és sokoldalúságukkal új szintre emelik a kerékpározás élményét. Fedezd fel, miért fogod te is szeretni őket!
Legutóbb a jól ismert olasz gyártó, a Fizik országúti kerékpároscipő kollekcióját tekintettük át. Most nézzük meg, hogy mit kínál a Fizik azoknak a kerékpárosoknak, akik nem bánják, ha az erdőben portól vagy sártól lesznek koszosak. További részletek a cikkben.
A kerékpár irányítása alapvető fontoságú. Ha pedig országúton vagy gravel ösvényen bringázol, ez fokozottan fontos. A következő cikkben bővebben megismerheted az olasz fi'zi:k különböző kormánybandázsait.
Ahhoz, hogy maximálisan kiélvezhess minden egyes bringázást, fontos, hogy jól érezd magad. Ezért fontos a kerékpáros cipő és a nyereg megfelelő megválasztása. Az érintkezési pontok, amelyek összekötnek téged a kerékpárral, és jelentősen befolyásolják, hogyan érzed magad a kerékpáron, és hogyan irányítod azt. Az olasz fi'zi:k gyár kétségtelenül a kerékpáros cipők és nyergek világának élvonalába tartozik. A következő cikkben az országúti kerékpároscipőkből álló kollekcióját vesszük szemügyre.
Elég egy nyeregben töltött nap utáni fájó fenékből! Az olasz nyereggyártó Fizik a 3D nyomtatási technológiájával jelentkezik, Adaptive néven, hogy segítsen megszabadulni a nyereg okozta kellemetlen fájdalomtól. Hogyan működik az Adaptive, és mit is jelent ez a valóságban - erről számolunk be a következő cikkben.
Új kerékpároscipők azok számára, akik maximális teljesítményt és nagyszerű árat keresnek új cipő vásárlásakor. Ebben a cikkben további részletes információkat találsz ezekről a kerékpároscipőkről és legfontosabb jellemzőikről.
A 2024-es év egy nagy hírrel indul. 2024. január 1-től az Aspire Sports lesz a Fizik márka hivatalos forgalmazója Csehországban és Szlovákiában is, így minden olyan piacot lefed majd, ahol más márkákkal is tevékenykedik.