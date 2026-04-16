A Fizik egy olasz márka, amely prémium kerékpáros kiegészítőkre, különösen cipőkre és nyergekre specializálódott. 1996-os megalapítása óta az ergonómia, a kis súly és az elegáns dizájn ötvözésére összpontosít. Nyergeiket, mint például az Antares, Arione és Aliante, a különböző kerékpározási stílusokhoz és a kerékpáros anatómiájához tervezték, míg kerékpáros cipőik precíz kivitelezéssel és olyan technológiákkal büszkélkedhetnek, mint a BOA rendszer.
Články o fi'zi:k

Ferox, Lyra és Kyros - Fizik 2026 újdonságai
Az olasz cipő‑, nyereg‑, bandázs‑ és most már fejvédőgyártó idén tavasszal keményen odatette magát: egy rakás új cuccot dobtak piacra, nemcsak országútisoknak, hanem gravel ridereknek és XC versenyzőknek is. Szóval mi az amire fel fogja idén mindenki felkapni a fejét a mezőnyben?

16.04.2026
Fizik Kyros – csúcsminőségű fejvédő elérhető áron
A Kyros egy sokoldalú, kiválóan szellőző kerékpáros fejvédő országúti, gravel és XC használatra, amely a csúcsteljesítményt ötvözi az egész napos kényelemmel, MIPS Evolve Core rendszerrel és a személyre szabott védelem érdekében tökéletesen beállítható illeszkedéssel.

02.04.2026
Fizik Lyra: Új, megfizethető országúti cipő
Sokoldalú, bármilyen időjárási körülmény között használható társ, amelyet a mindennapi edzéshez és a versenytempóhoz terveztek. Ergonomikusan formázott, lélegző és tartást adó felsőrész, könnyen állítható dupla BOA® rögzítés és merev, reaktív talp, amely minden wattot azonnal átvisz a pedálokra.

18.03.2026
Fizik Arione: A legenda visszatér
A Fizik ikonikus nyerge visszatér – innovatív, könnyű anyagokkal, aerodinamikus formával és lapos profillal. Úgy tervezték, hogy maximális mozgásszabadságot és kiváló visszajelzést adjon versenyhelyzetben, valamint aerodinamikus testtartásban.

19.02.2026
Fizik R1 Light nyeregcsalád: a legkönnyebb még könnyebb lett
Az olasz nyereggyártó Fizik nem pihen, folyamatosan újít. Az új szezon kezdetével három új nyerget mutat be a csúcskategóriás R1 Light termékcsaládjából. Melyek ezek a nyergek, és mi az újdonság bennük?

15.01.2026
Fizik One-to-One: 3D nyomtatott, személyre szabott kerékpáros nyereg
A Fizik forradalmi One-to-One szolgáltatása - a legfejlettebb 3D nyomtatással készített, személyre szabott nyereg. A kerékpározás közbeni nyomáspontok egyedi mérésével egy személyre szabott 3D nyomtatott nyereg készül, amely biztosítja a maximális kényelmet és teljesítményt, pontosan az igényeidnek megfelelően. Ismerd meg a kerékpározás jövőjét - egy olyan nyerget, amely hozzád alkalmazkodik, nem pedig Te hozzá.

28.05.2025
Fizik Vega - belépés egy másik dimenzióba
Szeretnéd átélni azt az érzést, amit a Movistar World Tour versenyzői minden nap átélnek? Most megteheted! A Fizik bemutatta legújabb országúti cipőjét, a Vega Carbon-t. Mit kínál ez az országúti verseny kerékpároscipő?

21.05.2025
Fizik fejvédők - újdonság a márka kínálatában
Az idei évben teljesen új, (számukra) ismeretlen vizekre kalandozik a kerékpároscipőket, nyergeket és kormánybetekerőket gyártó, olasz Fizik márka. A márka kínálatában mostantól kerékpáros fejvédőket is találsz! Nézzük meg a választékot.

07.04.2025
Fizik téli kerékpáros cipő
Manapság a kerékpározás, még az amatőr kerékpározás sem, nem csak nyári sport. Klímánk jelenlegi helyzete lehetővé teszi, hogy egész évben szinte megkötések nélkül űzzük ezt a sportágat. Természetesen a téli szezon speciális felszerelést igényel, amely biztosítja a szükséges kényelmet, biztonságot és a megfelelő teljesítményt nyújt a nehezebb körülmények között. A felszerelés egyik kulcseleme a megfelelő téli kerékpárcipő. Igen, ezt meg tudod oldani kamáslival, téli betéttel vagy a nagyi meleg zoknijával. Aki belefáradt ezekbe az átmeneti megoldásokba és már beszerzett egy téli kerékpáros cipőt, csak egyet sajnálhat. Hogy nem tette ezt meg sokkal korábban.

27.09.2024
Fizik Tempo Beat: Stílus és teljesítmény egy csomagban
Stílus, teljesítmény és kényelem egy csomagban - ez a Fizik Tempo Beat kerékpáros cipő. Eredeti kialakításukkal és sokoldalúságukkal új szintre emelik a kerékpározás élményét. Fedezd fel, miért fogod te is szeretni őket!

16.08.2024
Fizik MTB – az MTB kerékpároscipők áttekintése
Legutóbb a jól ismert olasz gyártó, a Fizik országúti kerékpároscipő kollekcióját tekintettük át. Most nézzük meg, hogy mit kínál a Fizik azoknak a kerékpárosoknak, akik nem bánják, ha az erdőben portól vagy sártól lesznek koszosak. További részletek a cikkben.

28.06.2024
Fizik kormánybandázs termék bemutató
A kerékpár irányítása alapvető fontoságú. Ha pedig országúton vagy gravel ösvényen bringázol, ez fokozottan fontos. A következő cikkben bővebben megismerheted az olasz fi'zi:k különböző kormánybandázsait.

23.05.2024
Fizik Road - az országúti cipők áttekintése
Ahhoz, hogy maximálisan kiélvezhess minden egyes bringázást, fontos, hogy jól érezd magad. Ezért fontos a kerékpáros cipő és a nyereg megfelelő megválasztása. Az érintkezési pontok, amelyek összekötnek téged a kerékpárral, és jelentősen befolyásolják, hogyan érzed magad a kerékpáron, és hogyan irányítod azt. Az olasz fi'zi:k gyár kétségtelenül a kerékpáros cipők és nyergek világának élvonalába tartozik. A következő cikkben az országúti kerékpároscipőkből álló kollekcióját vesszük szemügyre.

09.05.2024
Mi a Fizik Adaptive technológia?
Elég egy nyeregben töltött nap utáni fájó fenékből! Az olasz nyereggyártó Fizik a 3D nyomtatási technológiájával jelentkezik, Adaptive néven, hogy segítsen megszabadulni a nyereg okozta kellemetlen fájdalomtól. Hogyan működik az Adaptive, és mit is jelent ez a valóságban - erről számolunk be a következő cikkben.

24.04.2024
Fizik VENTO PROXY - Új gravel és MTB kerékpároscipő
Új kerékpároscipők azok számára, akik maximális teljesítményt és nagyszerű árat keresnek új cipő vásárlásakor. Ebben a cikkben további részletes információkat találsz ezekről a kerékpároscipőkről és legfontosabb jellemzőikről.

13.03.2024
Az Aspire Sports lesz a fi'zi:k márka új forgalmazója Csehországban és Szlovákiában
A 2024-es év egy nagy hírrel indul. 2024. január 1-től az Aspire Sports lesz a Fizik márka hivatalos forgalmazója Csehországban és Szlovákiában is, így minden olyan piacot lefed majd, ahol más márkákkal is tevékenykedik.  

01.01.2024