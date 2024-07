Siodełka to ten element roweru wyścigowego, który w największym stopniu podlega indywidualnym wymaganiom. Właściwe ustawienie i komfort są kluczem do osiągnięcia maksymalnej wydajności. Jednak wymagania kolarzy dotyczące kształtu, szerokości lub twardości są różne. Dlatego ważne jest, aby zespół miał dostawcę siodełek, który ma szeroką ofertę najwyższej jakości i do tego może reagować na indywidualne potrzeby kolarzy. Zespół Visma | Lease a Bike współpracuje z legendarną włoską marką siodełek Fizik.