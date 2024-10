Ten model do MTB i na gravela popularny jest ze względu na swoją wszechstronność i efektywność. W pełni ocieplony, wodoodporny i oddychający but jest przygotowany do jazdy w zimnych i niesprzyjających warunkach. Idealny dla kogoś, kto jeździ na wielu rowerach, ale chce mieć tylko jedną parę zimowych butów. Wyściółka ze szczotkowanego polaru zapewnia doskonały komfort termiczny, a membrana GORE-TEX zapewnia wodoodporność i oddychalność całego buta.

Górne zapięcie na rzep owija się wokół kostki i zapewnia wygodne dopasowanie. Dół buta zapina się za pomocą pojedynczego pokrętła BOA® L6, umożliwiając dokładne dopasowanie i łatwą regulację nawet w trakcie jazdy.