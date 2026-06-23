Zainspirowany wyznaczającym standardy kaskiem pełnym Stage, model Stage Stunt dzieli z nim to samo DNA, oferując najnowocześniejsze technologie w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Jego lekka skorupa z poliwęglanu, wzmocniona włóknem, została połączona z pianką EPS o podwójnej gęstości, która amortyzuje uderzenia zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach.

Zaprojektowany z myślą o dopasowaniu i komforcie użytkownika, kask Stage Stunt posiada dwa poduszki pod szyję z materiału Drilex®, regulowane w trzech pozycjach w górę i w dół, trzypozycyjną osłonę czołową kompatybilną z goglami oraz magnetyczną klamrę Fidlock® zapewniającą szybkie i bezpieczne zapięcie.

Ważący zaledwie 550 g, jest to najlżejszy kask w swojej klasie — dzięki czemu możesz skupić się na trasie przed sobą.