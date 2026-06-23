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TLD Stage Stunt - new helmet for gravity riders
TLD Stage Stunt - new helmet for gravity riders

TLD Stage Stunt - new helmet for gravity riders

ASPIRE SPORTS / Blog / Nowości / TLD Stage Stunt - new helmet for gravity riders
23.06.2026

Po latach oczekiwania fani jazdy grawitacyjnej i marki Troy Lee Designs doczekali się. Na rynek powrócił legendarny kask typu 3/4, który łączy w sobie ochronę głowy zapewnianą przez kask integralny oraz wygodę i wentylację charakterystyczną dla „małego” kasku. Nazywa się Stage Stunt. A co ma do zaoferowania? 

W odpowiedzi na liczne prośby powraca kultowy kask 3/4 marki Troy Lee Designs — przeprojektowany z myślą o nowym pokoleniu zawodników enduro i E-MTB. Zupełnie nowy model Stage Stunt zapewnia idealne połączenie wentylacji, ochrony i komfortu, dzięki czemu jest to idealny kask z otwartą twarzą na całodniowe wyprawy i nieprzewidywalne etapy wyścigowe.

Zainspirowany wyznaczającym standardy kaskiem pełnym Stage, model Stage Stunt dzieli z nim to samo DNA, oferując najnowocześniejsze technologie w zakresie bezpieczeństwa i wydajności. Jego lekka skorupa z poliwęglanu, wzmocniona włóknem, została połączona z pianką EPS o podwójnej gęstości, która amortyzuje uderzenia zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach.

Zaprojektowany z myślą o dopasowaniu i komforcie użytkownika, kask Stage Stunt posiada dwa poduszki pod szyję z materiału Drilex®, regulowane w trzech pozycjach w górę i w dół, trzypozycyjną osłonę czołową kompatybilną z goglami oraz magnetyczną klamrę Fidlock® zapewniającą szybkie i bezpieczne zapięcie.

Ważący zaledwie 550 g, jest to najlżejszy kask w swojej klasie — dzięki czemu możesz skupić się na trasie przed sobą.

Funkcje
Funkcje

Funkcje

  • Skorupa i daszek z wytrzymałego poliwęglanu
  • Nowy system ochrony przed urazami obrotowymi Mips® Integra Fuse
  • 9 otworów wlotowych i 13 wylotowych zapewniających maksymalny przepływ powietrza
  • Nowa klamra magnetyczna Fidlock® umożliwiająca łatwą obsługę jedną ręką
  • Regulowany daszek zapewniający indywidualne dopasowanie
  • 2 ochraniacze na kark z materiału Drillex z regulacją w górę i w dół w 3 pozycjach
  • Daszek z 3-stopniową regulacją oraz schowkiem na gogle i okulary
  • Ulepszone otwory wentylacyjne na czole
  • Certyfikowany zgodnie z normami CPSC 1203 / CE EN1078 / ASTM F2032 / AS-NZS 2063 / NTA8776

Rok: 2026
Marki: Troy Lee Designs (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 23.06.2026 11:10

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