A Stage Stunt sisak, amelyet a úttörő Stage integrált sisak ihletett, ugyanazt a DNS-t hordozza, és a biztonság és a teljesítmény terén csúcstechnológiákat kínál. Könnyű, szálakkal megerősített polikarbonát héját kettős sűrűségű EPS kiegészíti, amely alacsony és nagy sebességnél egyaránt csillapítja az ütéseket.

A Stage Stunt sisakot a motoros kényelmét szem előtt tartva tervezték: két, három pozícióban felfelé és lefelé állítható Drilex® nyakpárnával, szemüveggel kompatibilis háromállású napellenzővel, valamint a gyors és biztonságos rögzítést biztosító Fidlock® mágneses csatral van felszerelve.

Mindössze 550 g-os súlyával ez a kategóriájában a legkönnyebb sisak – így teljes mértékben az előtted lévő pályára koncentrálhatsz.