A nagy érdeklődésre való tekintettel visszatér a Troy Lee Designs kultikus 3/4-es sisakja – amelyet az új generációs enduro- és E-MTB-versenyzők igényeinek megfelelően alakítottak át. A teljesen új Stage Stunt sisak a szellőzés, a védelem és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja, így ideális nyitott sisak mind a egész napos kalandokhoz, mind a versenyek kiszámíthatatlan pályáihoz.
TLD Stage Stunt - new helmet for gravity riders
Évekig tartó várakozás után a gravity kerékpározás és a Troy Lee Designs márka rajongói végre megkapták, amire vártak. Visszatért a piacra a legendás 3/4-es sisak, amely ötvözi a teljes sisak fejvédelmét a „kis” sisak kényelmével és szellőzésével. A neve: Stage Stunt. És mit kínál?
A Stage Stunt sisak, amelyet a úttörő Stage integrált sisak ihletett, ugyanazt a DNS-t hordozza, és a biztonság és a teljesítmény terén csúcstechnológiákat kínál. Könnyű, szálakkal megerősített polikarbonát héját kettős sűrűségű EPS kiegészíti, amely alacsony és nagy sebességnél egyaránt csillapítja az ütéseket.
A Stage Stunt sisakot a motoros kényelmét szem előtt tartva tervezték: két, három pozícióban felfelé és lefelé állítható Drilex® nyakpárnával, szemüveggel kompatibilis háromállású napellenzővel, valamint a gyors és biztonságos rögzítést biztosító Fidlock® mágneses csatral van felszerelve.
Mindössze 550 g-os súlyával ez a kategóriájában a legkönnyebb sisak – így teljes mértékben az előtted lévő pályára koncentrálhatsz.
Jellemzők
- A héj és a címke rendkívül ellenálló polikarbonátból készült
- Új Mips® Integra Fuse forgási ütközések elleni védelem
- 9 beszívó és 13 kivezető nyílás a maximális légáramlás érdekében
- Új Fidlock® mágneses csat, amely egy kézzel is könnyen kezelhető
- Állítható napellenző az egyéni igényekhez való igazításhoz
- 2 Drillex anyagból készült nyakmerevítő, 3 pozícióban felfelé és lefelé állítható
- Három irányban állítható napellenző, sí- és dioptriás szemüvegek tárolására alkalmas rekesszel
- Továbbfejlesztett szellőzőnyílások a homlok területén
- CPSC 1203 / CE EN1078 / ASTM F2032 / AS-NZS 2063 / NTA8776 szabványok szerint tanúsítva