Sythe je čistokrevný enduro/gravity stroj. Whyte ho popisuje jednoduše: „Pro nejnáročnější tratě." Není to kolo, které se bojí strmých sjezdů, rozbitých rockgardenů ani bikeparkových lajn. Je to kolo pro jezdce, kteří nikdy nepouštějí brzdy dřív, než musí.
Sythe je ideální pro:
- ✅ Gravity nadšence – kdo chce maximum z každého sjezdu
- ✅ Enduro závodníky – kolo, které zvládne plnohodnotnou enduro stage
- ✅ Bikepark šredry – stabilní, předvídatelné, schopné
- ✅ Horské jezdce – efektivní dost na to, aby ses dostal nahoru, brutální dost na to, aby tě sjezd bavil
Sythe vzniklo jako přímý nástupce oceňovaného T-160 – a vzalo vše, co dělalo T-160 výjimečným, a posunulo to o level výš. Nová platforma, nová geometrie, nové přepákování. Výsledek? Kolo, které se v terénu chová jako celek, ne jako sada kompromisů.