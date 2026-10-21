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Whyte Sythe: Britské enduro kolo, které tě dostane ze sedla
Whyte Sythe: Britské enduro kolo, které tě dostane ze sedla

Whyte Sythe: Britské enduro kolo, které tě dostane ze sedla

ASPIRE SPORTS / Blog / Whyte Sythe: Britské enduro kolo, které tě dostane ze sedla
21.10.2026

Enduro kolo, které tě podrží ve strmém sjezdu, nezklame ve výjezdu a přitom nestojí jako rodinné auto. Whyte Sythe je nástupce legendárního T-160 – a rovnou říkáme: nástupce, který jde ještě dál. Progresivní geometrie, 170 mm zdvihu vpředu, mullet kola v základu a výbava, která by se nestyděla ani na závodní trati. A to vše za cenu, která v téhle kategorii nemá konkurenci. Tady je kompletní průvodce tím, proč je Sythe enduro kolo roku.

Sythe je čistokrevný enduro/gravity stroj. Whyte ho popisuje jednoduše: „Pro nejnáročnější tratě." Není to kolo, které se bojí strmých sjezdů, rozbitých rockgardenů ani bikeparkových lajn. Je to kolo pro jezdce, kteří nikdy nepouštějí brzdy dřív, než musí.

Sythe je ideální pro:

  • Gravity nadšence – kdo chce maximum z každého sjezdu
  • Enduro závodníky – kolo, které zvládne plnohodnotnou enduro stage
  • Bikepark šredry – stabilní, předvídatelné, schopné
  • Horské jezdce – efektivní dost na to, aby ses dostal nahoru, brutální dost na to, aby tě sjezd bavil

Sythe vzniklo jako přímý nástupce oceňovaného T-160 – a vzalo vše, co dělalo T-160 výjimečným, a posunulo to o level výš. Nová platforma, nová geometrie, nové přepákování. Výsledek? Kolo, které se v terénu chová jako celek, ne jako sada kompromisů.

Rám a geometrie: Britská inženýrská přesnost

Základ Sythe je hydroformovaný rám z hliníku 6061 T6, s multibutted konstrukcí – lehký, tuhý a odolný. Žádný karbon, žádné zbytečné gramy navíc tam, kde to nepotřebuješ. Místo toho poctivé britské zpracování, které přežije roky tvrdého ježdění.

Klíčovým pilířem celé platformy je Total Geometry™ – přístup, při kterém má každá velikost rámu vlastní proporce. Reach, délka zadní stavby, úhel sedlové trubky – všechno je laděno pro každou velikost zvlášť. Výsledek je jednoduchý: jezdec na velikosti S a jezdec na XL mají ze svého Sythe naprosto stejný pocit z jízdy. Žádné kompromisy, žádné „no, na větší velikosti je to trochu jiné".

Rám a geometrie: Britská inženýrská přesnost
Rám a geometrie: Britská inženýrská přesnost
Odpružení: 170/160 mm Quad-Link 4 – žádné kompromisy
Odpružení: 170/160 mm Quad-Link 4 – žádné kompromisy

Odpružení: 170/160 mm Quad-Link 4 – žádné kompromisy

Sythe jede na 170 mm zdvihu vpředu a 160 mm vzadu – to je dost na to, aby kolo zvládlo všechno od technického singletracku po plnohodnotný bikepark. Kinematika odpružení vychází z Whyte Quad-Link 4 systému – čtyřčepového vícepáčkového přepákování, které Whyte ladí přes generace. Výsledkem je odpružení, které efektivně šlape do kopce a aktivně pracuje v terénu.

Každé Sythe má v zadní stavbě Shape.It Link flip-chip – přepínač, který ti umožní ladit geometrii podle terénu a nálady:

  • High pozice – ostřejší řízení, lepší vůle pedálů, efektivnější na celodenních výjezdech
  • Low pozice – úhel hlavy se zploští o 0,6°, střed šlapání jde dolů o 8 mm, maximální stabilita na strmých a rychlých sjezdech

Přepnutí trvá minutu, šroubovák nepotřebuješ. A pokud chceš ještě víc, Shape.It Link umožňuje konverzi mullet setupu na full 29er (velikosti M, L, XL) – stačí vyměnit link za 29er verzi (WAMLINK08) a přidat 29" zadní kolo. Výsledek? Ještě rychlejší rollover, ještě stabilnější pocit v rozbitém terénu.

Mullet v základu: Proč to dává smysl

Sythe jede v základu na MX/mullet kolech – 29" vpředu, 27,5" vzadu. Tohle není kompromis, je to záměr. Větší přední kolo ti dá rollover a stabilitu, menší zadní kolo zkrátí zadní stavbu a přidá agilitu v zatáčkách. Přesně to, co enduro kolo potřebuje.

Pneumatiky? Schwalbe Magic Mary Radial – vpředu 29×2,5" Super Soft, vzadu 27,5×2,5" Gravity casing. Tohle je kombinace, která drží na mokré šotolině, v kameňáku i na bahnitém singletracku. Ráfky WTB ST Tough i30 jsou tubeless ready – takže přechod na bezdušový setup je otázka půl hodiny.

Mullet v základu: Proč to dává smysl
Mullet v základu: Proč to dává smysl
Často kladené otázky k modelu Whyte Sythe (FAQ)
Často kladené otázky k modelu Whyte Sythe (FAQ)

Často kladené otázky k modelu Whyte Sythe (FAQ)

Jaký je hlavní rozdíl mezi modely Sythe S a Sythe RS?

Hlavní rozdíl je v osazení a ceně. Sythe S je postaven jako „vstupenka do světa endura“ s vynikajícím poměrem cena/výkon – najdeš na něm podvozek od Marzocchi (Bomber Z1/Air) a spolehlivé Shimano Deore. Sythe RS je pak nekompromisní mašina pro náročné, osazená prémiovým podvozkem RockShox Ultimate s technologií ButterCups, řazením SRAM Eagle a vyšší řadou brzd TRP EVO Expert. Rám a geometrie jsou u obou modelů identické.

Můžu na Sythe jezdit i s čistým 29" setupem (full 29er)?

Ano! I když Sythe vyjíždí z fabriky jako Mullet (MX) s 27,5" zadním kolem, díky technologii Shape.It Link ho můžeš přestavět na čistou devětadvacítku. Stačí dokoupit specifický link (WAMLINK08) a vyměnit zadní kolo. Geometrie se tím nerozhodí, naopak získáš ještě lepší rollover (přejíždění překážek) a stabilitu při vysokých rychlostech.

Co přesně znamená „doživotní záruka na ložiska“?

Whyte si za svými rámy stojí. Pokud si kolo zaregistruješ na webu do 28 dnů od koupě, získáš doživotní záruku nejen na samotný rám, ale i na ložiska hlavního čepu. Vzhledem k tomu, že ložiska v českém blátě dostávají dost zabrat, je to benefit, který ti ušetří dost peněz za servis.

Jak funguje Flip-chip (Shape.It Link)?

Je to malý excentr v přepákování, který během minuty změní geometrii. High pozice je ideální na technické výjezdy a traily, kde potřebuješ šlapat a nechceš škrtat pedály o zem. Low pozice položí úhel hlavy o 0,6° a pošle střed šlapání o 8 mm blíž k zemi – to je mód pro nejstrmější sjezdy a drcení bikeparků.

Proč má Sythe u každé velikosti jinou délku zadní stavby?

To je filozofie Total Geometry. Většina značek používá stejnou zadní stavbu pro S i XL, což znamená, že u vyššího jezdce je těžiště úplně jinde než u menšího. Whyte u Sythe mění délku zadní stavby podle velikosti rámu (rozdíl až 31 mm!), takže máš na kole vždycky ten správný balanc a jistotu, ať měříš 160 nebo 195 cm.

Jsou brzdy TRP EVO dostatečně silné pro enduro?

Rozhodně. TRP (Tektro Racing Products) nasazuje u Sythe čtyřpístkové třmeny a masivní 203 mm kotouče na obou kolech už v základu. Jsou to brzdy prověřené světovým pohárem v DH, mají skvělou modulaci a nevadnou ani při dlouhých sjezdech v horách.

Kde si můžu Whyte Sythe vyzkoušet?

Distribuce pro ČR a SR spadá pod Aspire Sports. Nejlepší cestou je sledovat jejich seznam autorizovaných dealerů nebo vyrazit na některý z Whyte Demo dnů, kde si můžeš Sythe (i elektrické modely Karve) otestovat přímo v terénu na trailu.

Rok: 2026
Značky: Whyte (prodejci)
Publikováno: , Aktualizováno: 21.10.2026 10:47

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