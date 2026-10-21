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Whyte Sythe: brytyjski rower enduro, który sprawi, że zechcesz wstać z siodełka
Whyte Sythe: brytyjski rower enduro, który sprawi, że zechcesz wstać z siodełka

Whyte Sythe: brytyjski rower enduro, który sprawi, że zechcesz wstać z siodełka

ASPIRE SPORTS / Blog / Whyte Sythe: brytyjski rower enduro, który sprawi, że zechcesz wstać z siodełka
21.10.2026

Rower enduro, który nie zawiedzie Cię podczas stromego zjazdu ani podczas podjazdu, a przy tym nie kosztuje tyle, co samochód rodzinny. Whyte Sythe to następca legendarnego modelu T-160 – i od razu powiemy: następca, który idzie jeszcze dalej. Progresywna geometria, 170 mm skoku z przodu, koła typu „mullet” w standardzie oraz wyposażenie, które nie zawstydziłoby się nawet na torze wyścigowym. A wszystko to w cenie, która w tej kategorii nie ma sobie równych. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Sythe jest rowerem enduro roku.

Sythe to czystokrwista maszyna do enduro i gravity. Whyte opisuje ją w prosty sposób: „Do najbardziej wymagających tras”. To nie jest rower, który boi się stromych zjazdów, wyboistych rockgardenów ani tras w bikeparku. To rower dla rowerzystów, którzy nigdy nie puszczają hamulców wcześniej, niż to konieczne.

Sythe jest idealny dla:

  • Miłośników gravity – którzy chcą wycisnąć maksimum z każdego zjazdu
  • Zawodników enduro – rower, który poradzi sobie z pełnowartościowym etapem enduro
  • Shredderów z bikeparków – stabilny, przewidywalny, sprawny
  • Rowerzystów górskich – wystarczająco wydajny, by wjechać na szczyt, wystarczająco brutalny, by zjazd sprawiał Ci frajdę

Sythe powstał jako bezpośredni następca cenionego modelu T-160 – przejął wszystko, co czyniło T-160 wyjątkowym, i przeniósł to na wyższy poziom. Nowa platforma, nowa geometria, nowe przełożenia. Efekt? Rower, który w terenie zachowuje się jak spójna całość, a nie jak zbiór kompromisów.

Rama i geometria: brytyjska precyzja inżynieryjna

Podstawą modelu Sythe jest hydroformowana rama z aluminium 6061 T6 o konstrukcji multibutted – lekka, sztywna i wytrzymała. Żadnego włókna węglowego, żadnych zbędnych gramów tam, gdzie nie są potrzebne. Zamiast tego solidne brytyjskie wykonanie, które przetrwa lata intensywnej jazdy.

Kluczowym filarem całej platformy jest Total Geometry™ – podejście, w którym każdy rozmiar ramy ma własne proporcje. Reach, długość tylnej części ramy, kąt rury podsiodłowej – wszystko jest dostosowane indywidualnie dla każdego rozmiaru. Wynik jest prosty: rowerzysta na rozmiarze S i rowerzysta na rozmiarze XL mają na swoim Sythe absolutnie takie same wrażenia z jazdy. Żadnych kompromisów, żadnego „no cóż, na większym rozmiarze jest trochę inaczej”.

Rama i geometria: brytyjska precyzja inżynieryjna
Rama i geometria: brytyjska precyzja inżynieryjna
Zawieszenie: 170/160 mm Quad-Link 4 – bez kompromisów
Zawieszenie: 170/160 mm Quad-Link 4 – bez kompromisów

Zawieszenie: 170/160 mm Quad-Link 4 – bez kompromisów

Sythe ma skok 170 mm z przodu i 160 mm z tyłu – to wystarczy, by rower poradził sobie ze wszystkim, od technicznych singletracków po pełnoprawny bikepark. Kinematyka zawieszenia opiera się na systemie Whyte Quad-Link 4 – czteropunktowym układzie wielodźwigniowym, który firma Whyte udoskonala od pokoleń. W rezultacie otrzymujemy zawieszenie, które skutecznie radzi sobie podczas podjazdów i aktywnie działa w terenie.

Każdy model Sythe ma w tylnej ramie przełącznik Shape.It Link flip-chip – element, który pozwala dostosować geometrię do terenu i nastroju:

  • Pozycja High – ostrzejsze sterowanie, lepszy luz pedałów, większa efektywność podczas całodziennych wypraw
  • Pozycja Low – kąt główki ramy zmniejsza się o 0,6°, środek pedałowania obniża się o 8 mm, maksymalna stabilność na stromych i szybkich zjazdach

Przełączanie zajmuje minutę, nie potrzebujesz śrubokręta. A jeśli chcesz jeszcze więcej, Shape.It Link umożliwia przekształcenie konfiguracji typu „mullet” w pełny 29er (rozmiary M, L, XL) – wystarczy wymienić łącznik na wersję 29er (WAMLINK08) i zamontować tylne koło 29". Efekt? Jeszcze szybsze pokonywanie przeszkód, jeszcze większa stabilność w trudnym terenie.

Mullet w skrócie: dlaczego to ma sens

Rower Sythe jest standardowo wyposażony w koła MX/mullet – 29" z przodu, 27,5” z tyłu. Nie jest to kompromis, lecz zamierzony element konstrukcji. Większe przednie koło zapewnia lepszą przejezdność i stabilność, podczas gdy mniejsze tylne koło skraca tylną część roweru i zwiększa zwrotność na zakrętach. Dokładnie to, czego potrzebuje rower enduro.

Opony? Schwalbe Magic Mary Radial – z przodu 29×2,5" w wersji Super Soft, z tyłu 27,5×2,5” w wersji Gravity. To połączenie zapewnia przyczepność na mokrym szutrze, kamienistym terenie i błotnistych singletrackach. Obręcze WTB ST Tough i30 są przystosowane do opon bezdętkowych – dzięki czemu przejście na konfigurację bezdętkową zajmuje zaledwie pół godziny.

Mullet w skrócie: dlaczego to ma sens
Mullet w skrócie: dlaczego to ma sens
Najczęściej zadawane pytania dotyczące modelu Whyte Sythe (FAQ)
Najczęściej zadawane pytania dotyczące modelu Whyte Sythe (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące modelu Whyte Sythe (FAQ)

Jaka jest główna różnica między modelami Sythe S i Sythe RS?

Główna różnica dotyczy parametrów technicznych i ceny. Model Sythe S został zaprojektowany jako „brama do świata enduro” i charakteryzuje się doskonałym stosunkiem ceny do osiągów; wyposażony jest w amortyzowany widelec Marzocchi (Bomber Z1/Air) oraz niezawodne komponenty Shimano Deore. Z kolei Sythe RS to bezkompromisowa maszyna dla wymagających rowerzystów, wyposażona w wysokiej klasy widelec RockShox Ultimate z technologią ButterCups, grupę osprzętu SRAM Eagle oraz najwyższej klasy hamulce TRP EVO Expert. Rama i geometria są identyczne w obu modelach.

Czy mogę jeździć na rowerze Sythe w konfiguracji z samymi kołami 29" (pełny 29er)?

Tak! Chociaż rower Sythe jest fabrycznie dostarczany jako model Mullet (MX) z tylnym kołem 27,5„, dzięki technologii Shape.It Link można go przekształcić w rower z samymi kołami 29”. Wystarczy kupić odpowiedni łącznik (WAMLINK08) i wymienić tylne koło. Nie wpłynie to na geometrię ramy; zyskasz natomiast lepszą zdolność pokonywania przeszkód oraz stabilność przy dużych prędkościach.

Co dokładnie oznacza „dożywotnia gwarancja na łożyska”?

Whyte gwarantuje jakość swoich ram. Jeśli zarejestrujesz swój rower na stronie internetowej w ciągu 28 dni od zakupu, otrzymasz dożywotnią gwarancję nie tylko na ramę, ale także na łożyska suportu. Biorąc pod uwagę, że łożyska naprawdę mocno cierpią w czeskim błocie, pozwoli ci to zaoszczędzić sporo pieniędzy na serwisowaniu.

Jak działa Flip-chip (Shape.It Link)?

Mała mimośrodowa część w układzie zawieszenia zmienia geometrię w ciągu kilku minut. Pozycja „High” jest idealna na techniczne podjazdy i trasy, gdzie trzeba mocno pedałować i nie chcesz, by pedały ocierały się o podłoże. Pozycja „Low” obniża kąt główki ramy o 0,6° i zbliża środek pedału o 8 mm do podłoża – jest to tryb przeznaczony do najstromszych zjazdów i szaleńczej jazdy po bike parkach.

Dlaczego w modelu Sythe długość tylnej ramy różni się w zależności od rozmiaru?

To właśnie filozofia Total Geometry. Większość marek stosuje tę samą długość tylnej ramy zarówno dla rozmiarów S, jak i XL, co oznacza, że u wyższego rowerzysty środek ciężkości znajduje się zupełnie gdzie indziej niż u niższego. W modelu Sythe firma Whyte dostosowuje długość tylnej części ramy do rozmiaru (różnica sięga aż 31 mm!), dzięki czemu zawsze masz na rowerze odpowiednią równowagę i pewność, niezależnie od tego, czy mierzysz 160, czy 195 cm.

Czy hamulce TRP EVO są wystarczająco mocne do enduro?

Zdecydowanie tak. TRP (Tektro Racing Products) montuje w modelu Sythe czterotłoczkowe zaciski i masywne tarcze o średnicy 203 mm na obu kołach już w wersji podstawowej. Są to hamulce sprawdzone w Pucharze Świata w DH, charakteryzują się doskonałą modulacją i nie tracą skuteczności nawet podczas długich zjazdów w górach.

Gdzie mogę wypróbować rower Whyte Sythe?

Dystrybucją w Czechach i na Słowacji zajmuje się firma Aspire Sports. Najlepiej sprawdzić ich listę autoryzowanych dealerów lub wybrać się na jeden z dni demonstracyjnych Whyte, gdzie można przetestować model Sythe (a także elektryczne modele Karve) bezpośrednio w terenie na trasie.

Rok: 2026
Marki: Whyte (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 21.10.2026 10:47

Najbliżsi dealerzy Whyte

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