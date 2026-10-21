Sythe to czystokrwista maszyna do enduro i gravity. Whyte opisuje ją w prosty sposób: „Do najbardziej wymagających tras”. To nie jest rower, który boi się stromych zjazdów, wyboistych rockgardenów ani tras w bikeparku. To rower dla rowerzystów, którzy nigdy nie puszczają hamulców wcześniej, niż to konieczne.
Sythe jest idealny dla:
- ✅ Miłośników gravity – którzy chcą wycisnąć maksimum z każdego zjazdu
- ✅ Zawodników enduro – rower, który poradzi sobie z pełnowartościowym etapem enduro
- ✅ Shredderów z bikeparków – stabilny, przewidywalny, sprawny
- ✅ Rowerzystów górskich – wystarczająco wydajny, by wjechać na szczyt, wystarczająco brutalny, by zjazd sprawiał Ci frajdę
Sythe powstał jako bezpośredni następca cenionego modelu T-160 – przejął wszystko, co czyniło T-160 wyjątkowym, i przeniósł to na wyższy poziom. Nowa platforma, nowa geometria, nowe przełożenia. Efekt? Rower, który w terenie zachowuje się jak spójna całość, a nie jak zbiór kompromisów.