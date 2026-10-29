Co je Whyte RHeO za typ kola? RHeO je městské a trekkingové elektrokolo (ebike) kategorie eCity. Je navržené pro každodenní provoz ve městě i na delší výlety po zpevněných cestách.
Jaký motor pohání Whyte RHeO? Všechny modely RHeO 2 a 3 jsou vybaveny motorem Bosch Hub Line, který je umístěný v náboji zadního kola. Nabízí až 400 W výkonu a 45 Nm točivého momentu ve čtyřech režimech asistence.
Jak daleko dojede Whyte RHeO na jedno nabití? Dojezd se pohybuje od 33 do 72 km v závislosti na zvoleném režimu asistence, hmotnosti jezdce, terénu a počasí. Přesnější odhad pro vaše podmínky nabízí kalkulačka dojezdu na webu Bosch.
Jak dlouho trvá nabití baterie? Baterie 360 Wh se nabije z prázdna za přibližně 3,5 hodiny.
Je RHeO vhodné pro úplné začátečníky? Ano. Geometrie rámu a výběr komponentů jsou záměrně navrženy tak, aby kolo bylo stabilní, snadno ovladatelné a sebevědomé i pro ty, kdo na kolo sedají po letech nebo úplně poprvé.
Jaký je rozdíl mezi RHeO 2 a RHeO 3? RHeO 3 je plně vybavený model se stojanem, blatníky, nosičem a výškově nastavitelnou sedlovkou. RHeO 2 je lehčí a má základnější výbavu – blatníky a nosič lze dokoupit jako příslušenství.