Czym jest rower Whyte RHeO? RHeO to miejski i trekkingowy rower elektryczny (ebike) z kategorii eCity. Został zaprojektowany z myślą o codziennej jeździe po mieście, a także o dłuższych wycieczkach po utwardzonych drogach.
Jaki silnik napędza Whyte RHeO? Wszystkie modele RHeO 2 i 3 są wyposażone w silnik Bosch Hub Line, umieszczony w piaście tylnego koła. Oferuje on moc do 400 W i moment obrotowy 45 Nm w czterech trybach wspomagania.
Jak daleko można przejechać na jednym ładowaniu roweru Whyte RHeO? Zasięg wynosi od 33 do 72 km w zależności od wybranego trybu wspomagania, masy rowerzysty, ukształtowania terenu i pogody. Bardziej dokładne oszacowanie dla konkretnych warunków zapewnia kalkulator zasięgu dostępny na stronie internetowej firmy Bosch.
Jak długo trwa ładowanie akumulatora? Akumulator o pojemności 360 Wh ładuje się od zera w około 3,5 godziny.
Czy RHeO jest odpowiedni dla całkowicie początkujących? Tak. Geometria ramy i dobór komponentów zostały celowo zaprojektowane tak, aby rower był stabilny, łatwy w prowadzeniu i zapewniał pewność jazdy nawet tym, którzy wsiadają na rower po latach lub po raz pierwszy.
Jaka jest różnica między modelami RHeO 2 a RHeO 3? RHeO 3 to w pełni wyposażony model z podpórką, błotnikami, bagażnikiem i sztycą z regulacją wysokości. RHeO 2 jest lżejszy i ma bardziej podstawowe wyposażenie – błotniki i bagażnik można dokupić jako akcesoria.