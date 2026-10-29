Rower elektryczny, który wygląda jak zwykły rower – a mimo to radzi sobie z podjazdami, deszczem, zakupami i porannymi dojazdami do pracy bez ani jednej kropli potu. Whyte RHeO to brytyjski projekt oparty na doświadczeniach związanych z rowerami górskimi, tym razem przeznaczony bezpośrednio na ulice. Przeczytaj, dlaczego spodoba się zarówno doświadczonym rowerzystom, jak i tym, którzy wsiadają na rower po raz pierwszy w życiu.

Wyobraź sobie, że jedziesz do pracy. Bez potu, bez zadyszki, bez stresu związanego z czekającym cię zjazdem. Właśnie to obiecuje Whyte RHeO – i w przeciwieństwie do wielu innych rowerów elektrycznych, naprawdę to zapewnia. Nazwa RHeO pochodzi od starożytnego greckiego słowa oznaczającego „przepływ”, i właśnie takie są wrażenia z jazdy: płynne, naturalne i bez zbędnego wysiłku.

Ale RHeO to nie tylko rower do dojazdów do pracy. To rower na co dzień – niezależnie od tego, czy jedziesz na zakupy, wybierasz się na dłuższą wycieczkę poza miasto, czy po prostu szukasz sposobu, by dostać się z punktu A do punktu B bez konieczności korzystania z samochodu.