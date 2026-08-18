Nowy rower elektryczny Whyte Karve jest skierowany przede wszystkim do rowerzystów, którzy nie chcą iść na kompromis między kolarstwem górskim, jazdą po szlakach a ekstremalnym enduro. Na papierze wygląda imponująco, ale liczy się to, czy sprawdzi się również w rzeczywistych warunkach jazdy. Whyte nie stworzył po prostu kolejnego roweru elektrycznego o pełnej mocy z dużym silnikiem. Od samego początku Karve został zaprojektowany jako agresywny eMTB do jazdy po szlakach i enduro, ze skokiem 160 mm, przemyślaną geometrią oraz silnikiem Avinox M2S, który jest obecnie jednym z najciekawszych w kategorii wysokowydajnych rowerów elektrycznych.

Innymi słowy: to nie jest tylko rower, który wiozie cię na szczyt. Whyte Karve to maszyna zaprojektowana tak, by zapewniać jak najwięcej frajdy, gdy trasa staje się szybka, wyboista, stroma i techniczna.