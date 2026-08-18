Az új Whyte Karve modell legnagyobb vonzereje kétségkívül az Avinox M2S motor. Ez a hajtás az egész kerékpárt a valóban nagy teljesítményű e-kerékpárok kategóriájába emeli, hiszen akár 150 Nm nyomatékot és 1300 W csúcsteljesítményt kínál. Ez már olyan erő, amelyet már az első erőteljesebb pedálozáskor is érezni fogsz – főleg meredek emelkedőkön, rossz állapotú felhajtókon, vagy amikor lassú tempóból hirtelen újra előre kell lőnöd.

Fontos azonban, hogy a Whyte nem csupán a legmagasabb számokat hajszolta. A Karve 800 Wh kapacitású akkumulátort használ, így a brutális teljesítmény mellett tisztességes hatótávolságot is kapsz. Pontosan ez az a kombináció, amit a legtöbb kerékpáros szeretne: nemcsak rövid „wow” -hatást, hanem valódi kitartást egy hosszú trail-napra, egy enduro-túrára vagy egy egész napos hegyi tekerésre.

Nagy előny a kormány és a rendszer kezelése is. A Whyte Karve az Avinox DPC100 Flat érintőképernyős felsőcső-kijelzőt használja, amely támogatja a navigációt és a pulzussal történő vezérlést Bluetooth-on keresztül, valamint egy telefonos alkalmazáson keresztül. Gyakorlatilag ez azt jelenti: letisztult felszerelés, a fontos információk kéznél és semmi felesleges sallang a kormányon.