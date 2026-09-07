To częste pytanie, a odpowiedź zależy od tego, gdzie i jak jeździsz.

Comete 45/55 to wybór dla kolarzy kochających góry. Lżejsze, bardziej zwinne, z doskonałą sterowalnością na technicznych zjazdach i długich podjazdach. Przednie koło 45 mm reaguje natychmiast, tylne 55 mm utrzymuje tempo. Jeśli na Twoich ulubionych trasach jest więcej przewyższeń niż prostych — to są Twoje koła.

Comete 55/65 jest dla tych, którzy jeżdżą szybko po falistym terenie. Wyższy profil zmniejsza opór powietrza i oszczędza waty przy wysokich prędkościach. Koła są bardzo lekkie, więc radzą sobie też z podjazdami — ale ich naturalnym terenem są szybkie równiny i lekko faliste trasy. Jeśli chcesz wyciągnąć z karbonowych kół maksimum aerodynamiki, to jest odpowiedź.