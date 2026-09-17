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Whyte Kado: Najbardziej wydajny rower eMTB do jazdy po szlakach i enduro z silnikiem Bosch CX
Whyte Kado: Najbardziej wydajny rower eMTB do jazdy po szlakach i enduro z silnikiem Bosch CX

Whyte Kado: Najbardziej wydajny rower eMTB do jazdy po szlakach i enduro z silnikiem Bosch CX

ASPIRE SPORTS / Blog / Elektryczne / Whyte Kado: Najbardziej wydajny rower eMTB do jazdy po szlakach i enduro z silnikiem Bosch CX
17.09.2026

Whyte Kado to brytyjski rower eMTB przeznaczony do jazdy po szlakach i enduro, który ma tylko jeden cel: spełnić Twoje marzenia związane z jazdą, których nigdy nie udało Ci się zrealizować na rowerze mechanicznym. Napęd Bosch Performance Line CX, akumulator o pojemności do 800 Wh, nisko położony środek ciężkości oraz geometria, która zapewni Ci stabilność na każdym zjeździe. Oto kompletny przewodnik wyjaśniający, dlaczego Kado jest inne – i dlaczego redakcje rowerowe na całym świecie nie mogą się bez niego obejść.

Kado to flagowy model eMTB marki Whyte Bikes – pełnoprawny elektryczny rower górski z kategorii trail/enduro, który firma Whyte opisuje po prostu jako: „Możliwość osiągania wielkich rzeczy”. Nie jest to rower na weekendowe przejażdżki po ścieżkach rowerowych. To maszyna dla rowerzystów, którzy chcą jeździć dalej, szybciej pokonywać podjazdy, radzić sobie z bardziej technicznym terenem i czerpać maksimum z każdej wyprawy.

Kado jest przeznaczony dla:

  • Rowerzystów, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty rowerowe – więcej tras, więcej kilometrów, więcej zabawy
  • Tych, którzy chcą pokonywać podjazdy szybciej i mieć energię na zjazdy, dla których wyruszyli
  • Rowerzystów poszukujących eMTB, które zachowuje się naturalnie – nie jak motocykl, ale jak rower z wspomaganiem
  • Każdego, kto pragnie technicznego terenu bez kompromisów – bikepark, singletrack, epickie górskie podjazdy

Silnik i moc: Bosch Performance Line CX – bez kompromisów

Pod „maską” modelu Kada pracuje silnik Bosch Performance Line CX – silnik, który w kategorii eMTB trail/enduro wyznacza złoty standard. A liczby mówią same za siebie:

  • Moc szczytowa: do 750 W
  • Moment obrotowy: 120 Nm
  • Wzmocnienie mocy: do 340% Twojej własnej mocy (3,4× więcej niż wkładasz w pedałowanie)

Co to oznacza w praktyce? Wjeżdżasz wyżej i szybciej, pokonujesz techniczne podjazdy, które na rowerze mechanicznym pochłonęłyby połowę Twojej energii, a z powrotem na szczyt, by rozpocząć kolejny zjazd, dotrzesz, zanim zdążysz wypić kawę z przyjaciółmi. Silnik można w pełni dostosować za pomocą aplikacji Bosch eBike Flow i jest gotowy na aktualizacje oprogramowania – dzięki czemu rower będzie na bieżąco nawet za kilka lat.

Silnik i moc: Bosch Performance Line CX – bez kompromisów
Silnik i moc: Bosch Performance Line CX – bez kompromisów

Akumulator: Jedź tak daleko, jak poniesie cię wyobraźnia

Kado jest standardowo wyposażony w wbudowany akumulator o pojemności aż 800 Wh – to pojemność, która wystarczy nawet na całodniową wyprawę w trudnym terenie. A gdyby to nie wystarczyło? Kado jest kompatybilne z dodatkowym modułem rozszerzającym Bosch PowerMore 250 Wh (sprzedawanym osobno), dzięki czemu uzyskasz łączną pojemność nawet 1 050 Wh. To wartość, która w kategorii eMTB typu trail/enduro nie ma wielu konkurentów.

Wyjmowanie akumulatora jest przy tym zaskakująco proste – wystarczy otworzyć pokrywę, odkręcić śrubę zabezpieczającą, odłączyć złącze i wysunąć akumulator. Bez skręcania, bez akrobacji.

Niski środek ciężkości: dlaczego ma to większe znaczenie, niż ci się wydaje
Niski środek ciężkości: dlaczego ma to większe znaczenie, niż ci się wydaje

Niski środek ciężkości: dlaczego ma to większe znaczenie, niż ci się wydaje

To właśnie w tym aspekcie Kado naprawdę wyróżnia się na tle konkurencji. Whyte była pierwszą marką na świecie, która wprowadziła koncepcję odwróconego silnika i obniżonego umiejscowienia akumulatora w rurze ramy – po raz pierwszy w modelu E-150 w 2019 roku. W modelu Kado poszli jeszcze dalej: środek ciężkości znajduje się o 2,4% niżej niż w poprzednim modelu E-160 RSX.

Brzmi jak niewielka liczba? Nie jest. To obniżenie środka ciężkości zmniejsza bezwładność obrotową roweru o 12,5% – a to natychmiast przekłada się na sposób, w jaki rower pokonuje zakręty, reaguje na zmiany kierunku i zachowuje się w trudnym terenie.

Sam Shucksmith, kierownik ds. projektowania rowerów MTB w firmie Whyte (a przy okazji aktualny mistrz Wielkiej Brytanii w E-Enduro), wyjaśnia to w następujący sposób:

„Dzięki pochyleniu silnika mogliśmy przesunąć akumulator w kierunku suportu i bliżej podłoża. To właśnie najbardziej obniża środek ciężkości roweru, ogranicza wpływ masy i sprawia, że rower staje się zwinniejszym i dającym więcej radości towarzyszem na szlakach”.

Efekt? Kado zachowuje się naturalnie na zakrętach, jest zwinny podczas zmian kierunku i stabilny w trudnych sytuacjach – dokładnie tak, jak powinien działać dobry eMTB.

Total Geometry: Geometria, która cię wesprze

Nisko położony środek ciężkości to tylko jeden z elementów układanki. Whyte łączy go z kompleksowym systemem Total Geometry™ – podejściem, w którym każdy rozmiar ramy ma własne proporcje, a wszystkie parametry geometrii są projektowane jako całość, a nie jako zbiór kompromisów.

W przypadku modelu Kada oznacza to konkretnie:

  • Duży zasięg (reach) – zapewnia swobodę ruchów na rowerze i pewność w zakrętach
  • Pochylony kąt rury czołowej – stabilność przy dużych prędkościach i na stromych zjazdach
  • Widelec o krótkim offsetie – lepsze wyczucie i precyzja sterowania
  • Flip-chip – przełączanie między geometrią wysoką (bardziej wydajną) a niską (bardziej agresywną) w zależności od terenu i nastroju
  • Skok 160 mm z przodu / 150 mm z tyłu – wystarczający, by Kado poradziło sobie ze wszystkim, od singletracków po bikepark

Trwałość: Zbudowane na wieki

Kado to rower, który nie boi się pogody. Whyte testuje wszystkie rowery w brytyjskich warunkach – a brytyjska zima to właśnie ten rodzaj ekstremalnych warunków, który wystawia na próbę każde spawanie i każde łożysko. Efektem tego jest cała gama elementów, których być może nie zauważysz, ale docenisz podczas każdej przejażdżki:

  • Uszczelnione przepusty linek i przewodów
  • Uszczelniona obejma siodełka
  • Łożyska z powłoką fosforanową i wodoodporną smarową pastą
  • Solidna osłona rury łańcuchowej i dolnej

A do tego dożywotnia gwarancja na ramę i łożyska piast – wystarczy bezpłatna rejestracja w ciągu 28 dni od dnia zakupu. To deklaracja jakości, która w przypadku eMTB w tej kategorii cenowej nie jest oczywistością.

Trwałość: Zbudowane na wieki
Trwałość: Zbudowane na wieki

Co mówią redakcje testujące?

Model Kado trafił w ręce czołowych światowych mediów zajmujących się MTB, a wyniki są jednoznaczne:

  • 🏆 MBR (4,5/5): „Ten rower powinien znaleźć się na pierwszym miejscu Twojej listy: świetny e-bike, który poradzi sobie ze wszystkim”.
  • 🏆 Off.road.cc (4/5): „Poważny rower na początek Twojej przygody z e-MTB, przystępny cenowo e-ripper”.
  • 🏆 Bikeradar (4/5): „Niezwykle szybki i wyważony”.
  • 🏆 Pinkbike (4/5): „Ogólne wrażenia z jazdy i pprowadzenia rowerusą wyjątkowe”.
  • 🏆 The Loam Wolf (4/5): „Prawdziwie uniwersalny e-MTB, który jeździ precyzyjnie, świetnie pokonuje podjazdy i radzi sobie praktycznie w każdym terenie.”
  • Cztery gwiazdki od Pinkbike i Bikeradar oraz 4,5 od MBR – to nie są przypadkowe oceny. To spójny wynik roweru, który po prostu działa.

Gdzie można kupić Kado?

Rower Kado jest dostępny wyłącznie u autoryzowanych dealerów marki Whyte – dystrybucją w Czechach, Polsce, krajach bałtyckich, na Bałkanach i na Słowacji zajmuje się firma Aspire Sports. Przed zakupem zalecamy skorzystanie z okazji i odbycie jazdy próbnej – firma Whyte regularnie organizuje imprezy demonstracyjne, podczas których można samodzielnie wypróbować rower Kado. Ten rower trzeba przeżyć, a nie tylko o nim czytać.

Kado – eMTB, które spełni Twoje marzenia o jeździe
Kado – eMTB, które spełni Twoje marzenia o jeździe

Kado – eMTB, które spełni Twoje marzenia o jeździe

Whyte Kado to nie kompromis. To rower zaprojektowany przez ludzi, którzy sami jeżdżą, przetestowany w warunkach, które sprawdzają każdy szczegół, i zbudowany tak, by służył przez lata. Bosch Performance Line CX o momencie obrotowym 120 Nm, akumulator o pojemności do 1 050 Wh z modułem rozszerzającym, nisko położony środek ciężkości, Total Geometry i dożywotnia gwarancja – to oferta, której w kategorii eMTB trail/enduro nie da się łatwo przebić.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym endurowcem, który chce poszerzyć swój zasięg jazdy, czy też rowerzystą, który w końcu chce wyruszyć na trasy, o których marzył – Kado cię tam zawiezie.

Rok: 2026
Marki: Whyte (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 17.09.2026 15:41

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