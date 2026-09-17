To właśnie w tym aspekcie Kado naprawdę wyróżnia się na tle konkurencji. Whyte była pierwszą marką na świecie, która wprowadziła koncepcję odwróconego silnika i obniżonego umiejscowienia akumulatora w rurze ramy – po raz pierwszy w modelu E-150 w 2019 roku. W modelu Kado poszli jeszcze dalej: środek ciężkości znajduje się o 2,4% niżej niż w poprzednim modelu E-160 RSX.

Brzmi jak niewielka liczba? Nie jest. To obniżenie środka ciężkości zmniejsza bezwładność obrotową roweru o 12,5% – a to natychmiast przekłada się na sposób, w jaki rower pokonuje zakręty, reaguje na zmiany kierunku i zachowuje się w trudnym terenie.

Sam Shucksmith, kierownik ds. projektowania rowerów MTB w firmie Whyte (a przy okazji aktualny mistrz Wielkiej Brytanii w E-Enduro), wyjaśnia to w następujący sposób:

„Dzięki pochyleniu silnika mogliśmy przesunąć akumulator w kierunku suportu i bliżej podłoża. To właśnie najbardziej obniża środek ciężkości roweru, ogranicza wpływ masy i sprawia, że rower staje się zwinniejszym i dającym więcej radości towarzyszem na szlakach”.

Efekt? Kado zachowuje się naturalnie na zakrętach, jest zwinny podczas zmian kierunku i stabilny w trudnych sytuacjach – dokładnie tak, jak powinien działać dobry eMTB.