Kado to flagowy model eMTB marki Whyte Bikes – pełnoprawny elektryczny rower górski z kategorii trail/enduro, który firma Whyte opisuje po prostu jako: „Możliwość osiągania wielkich rzeczy”. Nie jest to rower na weekendowe przejażdżki po ścieżkach rowerowych. To maszyna dla rowerzystów, którzy chcą jeździć dalej, szybciej pokonywać podjazdy, radzić sobie z bardziej technicznym terenem i czerpać maksimum z każdej wyprawy.
Kado jest przeznaczony dla:
- Rowerzystów, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty rowerowe – więcej tras, więcej kilometrów, więcej zabawy
- Tych, którzy chcą pokonywać podjazdy szybciej i mieć energię na zjazdy, dla których wyruszyli
- Rowerzystów poszukujących eMTB, które zachowuje się naturalnie – nie jak motocykl, ale jak rower z wspomaganiem
- Każdego, kto pragnie technicznego terenu bez kompromisów – bikepark, singletrack, epickie górskie podjazdy