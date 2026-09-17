Kado je vlajkové eMTB Whyte Bikes – plnohodnotné elektrické horské kolo kategorie trail/enduro, které Whyte popisuje jednoduše: „Schopnost dělat velké věci." Není to kolo pro víkendové vyjížďky po cyklostezce. Je to stroj pro jezdce, kteří chtějí jezdit dál, stoupat rychleji, zvládat techničtější terén a vytěžit z každého výjezdu maximum.
Kado je určeno pro:
- Jezdce, kteří chtějí rozšířit své jízdní obzory – víc trailů, víc kilometrů, víc zábavy
- Ty, kdo chtějí zdolávat stoupání rychleji a mít energii na sjezdy, kvůli kterým jeli
- Jezdce hledající eMTB, které se chová přirozeně – ne jako motorka, ale jako kolo s asistentem
- Každého, kdo chce technický terén bez kompromisů – bikepark, singletrack, epické horské výjezdy