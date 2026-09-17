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Whyte Kado: Nejschopnější trail/enduro eMTB s motorem Bosch CX
Whyte Kado: Nejschopnější trail/enduro eMTB s motorem Bosch CX

Whyte Kado: Nejschopnější trail/enduro eMTB s motorem Bosch CX

ASPIRE SPORTS / Blog / Elektrokola / Whyte Kado: Nejschopnější trail/enduro eMTB s motorem Bosch CX
17.09.2026

Whyte Kado je britské trail/enduro eMTB, které si dalo za cíl jediné: splnit ti jízdní sny, které jsi na mechanickém kole nikdy nedotáhl do konce. Výkon Bosch Performance Line CX, baterie až 800 Wh, nízké těžiště a geometrie, která tě podrží na každém sjezdu. Tady je kompletní průvodce tím, proč je Kado jiné – a proč na něj bikové redakce po celém světě nedají dopustit.

Kado je vlajkové eMTB Whyte Bikes – plnohodnotné elektrické horské kolo kategorie trail/enduro, které Whyte popisuje jednoduše: „Schopnost dělat velké věci." Není to kolo pro víkendové vyjížďky po cyklostezce. Je to stroj pro jezdce, kteří chtějí jezdit dál, stoupat rychleji, zvládat techničtější terén a vytěžit z každého výjezdu maximum.

Kado je určeno pro:

  • Jezdce, kteří chtějí rozšířit své jízdní obzory – víc trailů, víc kilometrů, víc zábavy
  • Ty, kdo chtějí zdolávat stoupání rychleji a mít energii na sjezdy, kvůli kterým jeli
  • Jezdce hledající eMTB, které se chová přirozeně – ne jako motorka, ale jako kolo s asistentem
  • Každého, kdo chce technický terén bez kompromisů – bikepark, singletrack, epické horské výjezdy

Motor a výkon: Bosch Performance Line CX – žádné kompromisy

Pod „kapotou“ Kada bije Bosch Performance Line CX – motor, který v kategorii trail/enduro eMTB drží zlatý standard. A čísla mluví za vše:

  • Špičkový výkon: až 750 W
  • Točivý moment: 120 Nm
  • Násobení výkonu: až 340 % tvého vlastního výkonu (3,4× to, co dáš do pedálů)

Co to v praxi znamená? Stoupáš dál a rychleji, zvládáš technické výjezdy, které by tě na mechanickém kole stály půlku energie, a zpátky nahoru pro další sjezd se dostaneš dřív, než stihneš s partou dopít kafe. Motor je plně laditelný přes aplikaci Bosch eBike Flow a připravený na softwarové aktualizace – takže kolo bude aktuální i za pár let.

Motor a výkon: Bosch Performance Line CX – žádné kompromisy
Motor a výkon: Bosch Performance Line CX – žádné kompromisy

Baterie: Jeď tak daleko, jak tě zavede fantazie

Kado přichází s interní baterií až 800 Wh jako standardem – to je kapacita, která pokryje i celodenní výjezd v náročném terénu. A pokud by to nestačilo? Kado je kompatibilní s přídavným extenderem Bosch PowerMore 250 Wh (prodávaným samostatně), čímž dostaneš kombinovanou kapacitu až 1 050 Wh. Tohle je číslo, které v kategorii trail/enduro eMTB nemá mnoho konkurentů.

Vyjmutí baterie je přitom překvapivě jednoduché – otevřeš kryt, uvolníš zajišťovací šroub, odpojíš konektor a baterii vysuneš. Žádné šroubování, žádná akrobacie.

Nízké těžiště: Proč na tom záleží víc, než si myslíš
Nízké těžiště: Proč na tom záleží víc, než si myslíš

Nízké těžiště: Proč na tom záleží víc, než si myslíš

Tohle je místo, kde se Kado opravdu odlišuje od davu. Whyte bylo první značkou na světě, která přišla s konceptem otočeného motoru a sníženého umístění baterie v trubce rámu – poprvé na modelu E-150 v roce 2019. U Kada šli ještě dál: těžiště je o 2,4 % níže než u předchozího modelu E-160 RSX.

Zní to jako malé číslo? Není. Toto snížení těžiště redukuje rotační setrvačnost kola o 12,5 % – a to se okamžitě projeví na tom, jak kolo zatáčí, jak reaguje na změny směru a jak se chová v náročném terénu.

Sam Shucksmith, vedoucí designu MTB u Whyte (a mimochodem aktuální britský šampion v E-Enduro), to vysvětluje takto:

„Nakloněním motoru jsme mohli posunout baterii směrem ke středovému složení a blíže k zemi. To, co nejvíce snižuje těžiště kola, omezuje vliv hmotnosti a dělá z kola agilnějšího a zábavnějšího parťáka na trailech."

Výsledek? Kado se v zatáčkách chová přirozeně, je agilní při změnách směru a stabilní v náročných situacích – přesně tak, jak má správné eMTB fungovat.

Total Geometry: Geometrie, která tě podrží

Nízké těžiště je jen jeden díl skládačky. Whyte ho kombinuje s komplexním systémem Total Geometry™ – přístupem, kde má každá velikost rámu vlastní proporce a všechny parametry geometrie jsou navrženy jako celek, ne jako sada kompromisů.

Konkrétně to u Kada znamená:

  • Velkorysý reach – dává ti prostor na kole, jistotu v zatáčkách
  • Položený úhel hlavové trubky – stabilita při vysokých rychlostech a na strmých sjezdech
  • Vidlice s krátkým offsetem – lepší zpětná vazba a přesnost řízení
  • Flip-chip – přepínání mezi vysokou (efektivnější) a nízkou (agresivnější) geometrií podle terénu a nálady
  • Zdvih 160 mm vpředu / 150 mm vzadu – dost na to, aby Kado zvládlo vše od singletracku po bikepark

Odolnost: Stavěno na věky

Kado není kolo, které se bojí počasí. Whyte testuje všechna kola v britských podmínkách – a britská zima je přesně ten druh teroru, který prověří každý svar a každé ložisko. Výsledkem je celá řada prvků, které si možná nevšimneš, ale oceníš je při každém výjezdu:

  • Utěsněné průchodky kabelů a hadic
  • Utěsněná sedlová objímka
  • Ložiska s fosfátovým povrchem a voděodolnou vazelínou
  • Robustní ochrana řetězové a spodní trubky

A k tomu doživotní záruka na rám i ložiska čepů – stačí bezplatná registrace do 28 dnů od nákupu. Tohle je prohlášení o kvalitě, které u eMTB v této cenové kategorii není samozřejmostí.

Odolnost: Stavěno na věky
Odolnost: Stavěno na věky

Co říkají testovací redakce?

Kado si prošlo rukama předních světových MTB médií a výsledky jsou jednoznačné:

  • 🏆 MBR (4,5/5): „Toto kolo by mělo být na prvním místě ve vašem výběru: skvělý e-bike, který zvládne vše."
  • 🏆 Off.road.cc (4/5): „Seriózní kolo pro začátek vaší kariéry na e-MTB, cenově dostupný e-ripper."
  • 🏆 Bikeradar (4/5): „Brutálně rychlý a vyrovnaný."
  • 🏆 Pinkbike (4/5): „Celkový pocit z jízdy a ovladatelnost kola jsou výjimečné."
  • 🏆 The Loam Wolf (4/5): „Skutečný univerzální eMTB, který jede přesně, výborně stoupá a zvládne prakticky každý terén."

Čtyři hvězdy od Pinkbike a Bikeradar a 4,5 od MBR – to nejsou náhodná čísla. To je konzistentní výsledek kola, které prostě funguje.

Kde Kado koupit?

Kado je dostupné výhradně u autorizovaných dealerů Whyte – pro Českou republiku a Slovensko distribuci zajišťuje společnost Aspire Sports. Před koupí doporučujeme využít možnost testovací jízdy – Whyte pravidelně pořádá demo eventy, kde si Kado můžeš projet na vlastní kůži. Protože tohle kolo se musí zažít, nejen přečíst.

Kado – eMTB, které splní jízdní sny
Kado – eMTB, které splní jízdní sny

Kado – eMTB, které splní jízdní sny

Whyte Kado není kompromis. Je to kolo navržené lidmi, kteří sami jezdí, testované v podmínkách, které prověří každý detail, a postavené tak, aby vydrželo roky. Bosch Performance Line CX s 120 Nm, baterie až 1 050 Wh s extenderem, nízké těžiště, Total Geometry a doživotní záruka – to je nabídka, která v kategorii trail/enduro eMTB nemá jednoduchou odpověď.

Ať už jsi zkušený endurista, který chce rozšířit svůj jízdní radius, nebo jezdec, který se chce konečně dostat na traily, o kterých snil – Kado tě tam dostane.

Rok: 2026
Značky: Whyte (prodejci)
Publikováno: , Aktualizováno: 17.09.2026 15:41

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