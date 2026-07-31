Szukasz roweru, który nie zawiedzie Cię na szlaku, nawet w deszczu, który utrzyma tor jazdy na trudnym, kamienistym odcinku i nie zrujnuje Twojego budżetu? W takim razie przyjrzyj się bliżej marce Whyte Bikes – brytyjskiej firmie, która od 1999 roku sprawia, że każda przejażdżka staje się niezapomnianym doświadczeniem. Rok 2026 przyniósł całkowitą zmianę oferty – trzy zupełnie nowe platformy, które podnoszą poprzeczkę zarówno pod względem osiągów, jak i stosunku jakości do ceny.

Whyte Bikes to nie tylko kolejny rower z ładną grafiką. Za tą marką kryje się solidna historia inżynieryjna. Wszystko zaczęło się w 1994 roku, kiedy Jon Whyte, były projektant zespołu Benetton F1, zebrał zespół rozwojowy, który miał jeden cel: przenieść precyzję technologii wyścigowej do świata rowerów górskich. W 1999 roku marka stała się samodzielną firmą, a motto „Performance by Design” stało się czymś więcej niż tylko sloganem – to filozofia, która przenika każdy spaw, każdą rurę i każdy aspekt geometrii.

Obecnie firma Whyte ma siedzibę w Hastings na południowym wybrzeżu Anglii oraz centrum rozwoju w regionie Cotswolds – dokładnie tam, gdzie rowery są testowane w terenie, do którego zostały zaprojektowane. Główny projektant rowerów MTB, Sam Shucksmith, jest aktualnym mistrzem Wielkiej Brytanii w dyscyplinie E-Enduro – więc maszyny te z pewnością zostały poddane rygorystycznym testom przez kogoś doświadczonego, zanim trafiły na rynek.