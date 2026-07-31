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Whyte Bikes: brytyjska legenda rowerowa
Whyte Bikes: brytyjska legenda rowerowa

Whyte Bikes: brytyjska legenda rowerowa

ASPIRE SPORTS / Blog / Elektryczne / Whyte Bikes: brytyjska legenda rowerowa
31.07.2026

Szukasz roweru, który nie zawiedzie Cię na szlaku, nawet w deszczu, który utrzyma tor jazdy na trudnym, kamienistym odcinku i nie zrujnuje Twojego budżetu? W takim razie przyjrzyj się bliżej marce Whyte Bikes – brytyjskiej firmie, która od 1999 roku sprawia, że każda przejażdżka staje się niezapomnianym doświadczeniem. Rok 2026 przyniósł całkowitą zmianę oferty – trzy zupełnie nowe platformy, które podnoszą poprzeczkę zarówno pod względem osiągów, jak i stosunku jakości do ceny.

Whyte Bikes to nie tylko kolejny rower z ładną grafiką. Za tą marką kryje się solidna historia inżynieryjna. Wszystko zaczęło się w 1994 roku, kiedy Jon Whyte, były projektant zespołu Benetton F1, zebrał zespół rozwojowy, który miał jeden cel: przenieść precyzję technologii wyścigowej do świata rowerów górskich. W 1999 roku marka stała się samodzielną firmą, a motto „Performance by Design” stało się czymś więcej niż tylko sloganem – to filozofia, która przenika każdy spaw, każdą rurę i każdy aspekt geometrii.

Obecnie firma Whyte ma siedzibę w Hastings na południowym wybrzeżu Anglii oraz centrum rozwoju w regionie Cotswolds – dokładnie tam, gdzie rowery są testowane w terenie, do którego zostały zaprojektowane. Główny projektant rowerów MTB, Sam Shucksmith, jest aktualnym mistrzem Wielkiej Brytanii w dyscyplinie E-Enduro – więc maszyny te z pewnością zostały poddane rygorystycznym testom przez kogoś doświadczonego, zanim trafiły na rynek.

Wydajność wynikająca z projektu: technologia, która ma znaczenie
Wydajność wynikająca z projektu: technologia, która ma znaczenie

Wydajność wynikająca z projektu: technologia, która ma znaczenie

Whyte nigdy nie projektował rowerów, siedząc przy biurku. Każdy model powstaje w ramach iteracyjnego procesu – inżynierowie jeżdżą, testują, wprowadzają zmiany i znów jeżdżą. Efektem są rowery, które zachowują się dokładnie tak, jak powinny: przewidywalnie, pewnie i z gracją.

Wszystkie obecne modele mają to samo technologiczne DNA:

  • Zawieszenie Quad-Link 4 – system z czterema punktami obrotu, który firma Whyte udoskonala od pokoleń. Bez zbędnych dodatków, tylko znakomicie działająca kinematyka, która efektywnie współpracuje z terenem.
  • Total Geometry™ – każdy rozmiar ramy ma własne proporcje zarówno dla trójkąta przedniego, jak i tylnego. Efekt? Niski rowerzysta na rozmiarze S i wysoki rowerzysta na rozmiarze XL odczuwają na swoich rowerach dokładnie te same wrażenia z jazdy.
  • Shape.It Link – aluminiowy układ zawieszenia z elementem typu „flip-chip”, który pozwala przełączać się między wyższą (bardziej wydajną) a niższą (bardziej agresywną) geometrią. Umożliwia również zmianę rozmiaru tylnego koła z 29″ na 27,5″ (konfiguracja „mullet”) i z powrotem – bez wpływu na charakterystykę zawieszenia.
  • Brytyjska wytrzymałość – uszczelnione przelotki linek i węży, uszczelniona obejma sztycy, łożyska pokryte fosforanem i nasmarowane smarem morskim oraz solidna ochrona tylnego trójkąta i rury dolnej. Ten rower przetrwa nawet najbardziej błotniste podjazdy w Jesionikach.

Dożywotnia gwarancja na ramę i łożyska przegubów – wystarczy bezpłatnie zarejestrować rower w ciągu 28 dni od zakupu. To nie jest chwyt marketingowy; to pewne oświadczenie o jakości.

Przegląd gamy modeli na rok 2026: trzy nowe platformy, jedna filozofia

W 2026 roku nastąpiła całkowita przebudowa oferty rowerów MTB. Legendarna seria T (T-140, T-160 i inne) jest stopniowo wycofywana, a na pierwszy plan wysuwają się trzy zupełnie nowe platformy: Syphon, Sythe i Karve. Każda z nich jest inna, ale wszystkie opierają się na tych samych zasadach konstrukcyjnych.

Whyte Karve – eMTB do trudnego terenu

Karve to eMTB nowej generacji. Zapomnij o nieporęcznych rowerach elektrycznych, które ciągną cię jak pociąg – Karve to rower elektryczny typu trail/enduro o skoku 160 mm, który jeździ dokładnie tak samo jak tradycyjny rower, z tą jedyną różnicą, że podjazdy pokonasz z uśmiechem na twarzy.

Silnik DJI Avinox M2S to jednostka, która w 2026 roku wywróciła świat eMTB do góry nogami – płaskie uzwojenie zapewniające maksymalne wypełnienie szczelin, ciągły moment obrotowy 130 Nm i szczytowy moment obrotowy 150 Nm. Mówiąc prościej, Karve to maszyna dla rowerzystów, którzy chcą czerpać jak najwięcej z każdej przejażdżki, nie rezygnując przy tym z naturalnych wrażeń z jazdy.

Whyte Karve RS | Whyte Karve – eMTB do trudnego terenu
Whyte Karve RS
Whyte Karve RSX | Whyte Karve EVO – dla tych, którzy chcą jeszcze więcej
Whyte Karve RSX

Whyte Karve EVO – dla tych, którzy chcą jeszcze więcej

Jeśli model Karve to dla Ciebie za mało, oto Karve EVO – potężny rower elektryczny typu enduro/DH z skokiem 180 mm i kołami typu „mullet”, stworzony z myślą o najtrudniejszym terenie i najbardziej stromych zjazdach.

Karve EVO jest przeznaczony dla rowerzystów, którzy patrzą na zjazd i mówią: „Dam radę”. Zarówno społeczność rowerowa, jak i nasz zespół testowy są zgodne: geometria jest dokładnie taka, jaka powinna być w nowoczesnym enduro, a osiągi silnika nie mają sobie równych w tej kategorii.

hyte Sythe – rower enduro, który Cię nie zawiedzie

Podczas gdy model Syphon to wszechstronny rower trailowy, Sythe to rasowa maszyna enduro. Następca modelu T-160 oferuje większy skok, standardową konfigurację „mullet” oraz geometrię dostosowaną do agresywnej jazdy. Jeśli lubisz bike parki, techniczne zjazdy i wyścigi enduro, Sythe to rower dla Ciebie.

Model Sythe RS to absolutnie świetna okazja w tej cenie. Amortyzator RockShox Lyrik/Super Deluxe Ultimate, przerzutki SRAM Eagle i czterotłoczkowe hamulce TRP za niecałe 100 000? To cena, za którą inne marki dopiero zaczynają oferować pełnoamortyzowane rowery trailowe bez żadnych ambicji enduro.

Whyte Sythe | hyte Sythe – rower enduro, który Cię nie zawiedzie
Whyte Sythe
Whyte Syphon | Whyte Syphon – Twój nieodłączny towarzysz na szlakach
Whyte Syphon

Whyte Syphon – Twój nieodłączny towarzysz na szlakach

Syphon to następca legendarnego modelu T-140 i powiem to od razu: godny następca. To rower dla rowerzystów, dla których idealny dzień to jazda po szutrze rano, singletrackiem po południu i piwo przy samochodzie wieczorem. Syphon radzi sobie z tym wszystkim bez mrugnięcia okiem.

Na papierze model Syphon S to wyjątkowa propozycja – filozofia rowerów butikowych bez butikowej ceny. Serwis Pinkbike podsumował to po prostu: „Stosunek jakości do ceny jest znakomity”. Niezależnie od tego, czy szukasz swojego pierwszego porządnego roweru z pełnym zawieszeniem, czy chcesz przejść z hardtaila na coś lepszego, Syphon to idealny punkt wyjścia.

Whyte w Czechach, Polsce i na Słowacji: Aspire Sports

Od marca 2026 r. firma Aspire Sports z siedzibą w Brnie – dystrybutor ponad 20 światowych marek w dziewięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej – jest wyłącznym dystrybutorem marki Whyte Bikes na terenie Czech, Słowacji, Polski, Węgier, krajów bałtyckich oraz na Bałkanach.

Partnerstwo to wieloletnia umowa obejmująca pełną ofertę Whyte – od rowerów MTB typu trail i eMTB po rowery dziecięce i gravelowe. Ceny na rynku czeskim zaczynają się od 699 euro, a sięgają aż do 8 699 euro za najwyższej klasy modele eMTB.

Cieszymy się, że otrzymaliśmy możliwość dystrybucji tej kultowej brytyjskiej marki. Geometria i właściwości jezdne rowerów Whyte idealnie odpowiadają potrzebom rowerzystów w naszych regionach” – mówi Jan Baláš, dyrektor ds. handlowych w Aspire Sports.

Dla kogo Whyte jest najbardziej odpowiedni?

Whyte to rower nie dla każdego – i właśnie to czyni go wyjątkowym. To rower dla rowerzystów, którzy:

  • Szukają roweru zaprojektowanego przez inżynierów, którzy sami biorą udział w wyścigach
  • Oczekują przewidywalnej geometrii i pewnego prowadzenia w każdym terenie
  • Cenią sobie dożywotnią gwarancję na ramę i łożyska oraz jakość brytyjskiego rzemiosła
  • Nie chcą płacić za logo, ale za prawdziwą wydajność na szlakach
  • Szukają eMTB o naturalnych wrażeniach z jazdy – niezależnie od tego, czy jest to model Karve przeznaczony na szlaki, czy potężny endurowy Karve EVO
  • Oczekują doskonałego stosunku jakości do ceny – modele Syphon i Sythe S są absolutnie najlepsze w tej kategorii
Dla kogo Whyte jest najbardziej odpowiedni?
Dla kogo Whyte jest najbardziej odpowiedni?

Whyte – rower, który nie pozwoli ci zjechać ze szlaku

Whyte Bikes to marka, która przez ponad 25 lat budowała swoją renomę dzięki ciężkiej pracy, a nie marketingowym sztuczkom. W 2026 roku nastąpiła całkowita przebudowa oferty – modele Syphon, Sythe i Karve to trzy platformy, które dowodzą, że Whyte ani na chwilę nie przestało wprowadzać innowacji.

Niezależnie od tego, czy szukasz swojego pierwszego porządnego roweru trailowego z pełnym zawieszeniem, chcesz mieć rower enduro w rozsądnej cenie, czy też interesuje Cię eMTB z silnikiem, który na nowo zdefiniował zasady gry – odpowiedź znajdziesz w świecie Whyte Bikes.

Jeźdź jak najlepiej, podczas każdej przejażdżki.

Rok: 2026
Marki: Whyte (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 03.08.2026 10:53

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