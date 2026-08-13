Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – bezdušový ventilek bez kompromisů
Po dvou letech vývoje a 27 iteracích designu přichází Peaty's s ventilky Holeshot Fast Flow, které byly od základu navrženy výhradně pro bezdušové systémy. Klíčová vlastnost? O 200 % vyšší průtok vzduchu oproti předchozímu modelu MK2. Díky speciální konstrukci s dolní klecí je ventilek plně kompatibilní s inserty, všemi měřiči tlaku a standardními pumpami – bez jakýchkoli adaptérů.
Bezpečnostní design řeší noční můru každého enduro jezdce: i když dojde k poškození těla ventilku při nárazu do kamene, dvojité těsnění uvnitř ráfku udrží vzduch v pneumatice a umožní ti dojet do cíle nebo do servisu. Tělo je vyrobeno ze slitiny hliníku 7075, vnitřní jádro z nerezové oceli 316 a celý ventilek váží pouhých 11 g za pár.
Holeshot Fast Flow je navíc plně servisovatelný – stačí sundat pojistný kroužek, vyjmout jádro, vyčistit zaschlý tmel a případně vyměnit opotřebované díly pomocí servisního kitu. Ventilek je dostupný ve třech délkách (42 mm, 60 mm a MX varianta pro Bosch e-biky) a ve 12 barevných provedeních.
Peaty's Monarch Saddle – sedlo, které se stane tvým trůnem
Peaty's vstupuje na trh sedel s produktem, který nese název Monarch – a ambice má královské. Sedlo bylo navrženo primárně pro pohodlí při výjezdech, kde jezdci tráví většinu času. Šířka 145 mm a délka 260 mm zajišťují podporu pro většinu jezdců bez ohledu na pohlaví, zatímco výška 45 mm umožňuje přirozený průhyb základny a maximalizuje využitelnou délku sedlovky. Odlehčovací kanál o šířce 40 mm snižuje tlak v citlivých partiích a pěna Throne Foam tlumí nárazy po celý den jízdy.
Povrch sedla tvoří bezešvý, vakuově lisovaný PU potah vyrobený z 24 % recyklovaných oceánských plastů – bez švů, které by způsobovaly otlaky. Sedlo je plně servisovatelné pomocí imbusových klíčů o průměru 2 mm a 3 mm, takže se zbavíš nepříjemného vrzání a prodloužíš jeho životnost na maximum.
Sedlo Monarch Saddle je dostupné v pěti barvách (černá, tyrkysová, oranžová, červená a šedá) a ve dvou variantách ližin – 4130 CrMo nebo lehčí Ti-MX.
Peaty's Monarch Pro Grips – gripy pro ty, kdo chtějí víc
Gripy Monarch patří k nejrychleji rostoucím produktům Peaty's u distributorů po celém světě. Monarch Pro posouvá tuto řadu o level výš díky duálnímu materiálovému složení, které bylo vyladěno na základě testování více než 40 různých kombinací materiálů. Horní polovina gripu a palcová podložka jsou vyrobeny z měkké 15a durometrové gumy, která zajišťuje maximální přilnavost a tlumení nárazů. Spodní polovina, prstové lišty a koncovky řídítek jsou naopak z tužšího 30a materiálu Duralite – více než dvakrát odolnějšího než standardní guma.
Přepracované jádro gripu obsahuje vyřezaný kanál přesně v místě nejvyššího tlaku dlaně, díky čemuž je pod rukou více měkké gumy. Výsledkem je výrazně lepší tlumení drobných nerovností a menší únava rukou při dlouhých sjezdech. Monarch Pro jsou dostupné ve dvou tloušťkách (30–32 mm a 32–34 mm) a dvou texturách – Knurl pro závodní kontrolu a Mushroom pro trailové pohodlí.
Gripy jsou k dispozici v šesti barvách (černá, cihlová červená, bouřková modrá, mátová zelená, šalvějová a švestková fialová), přičemž každá barva je doplněna barevně laděnými objímkami Chris King. Balení je řešeno ekologicky v kartonovém designu s výraznými černo-zlatými kartami.