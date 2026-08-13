Két év fejlesztés és 27 tervezési iteráció után a Peaty’s bemutatja a Holeshot Fast Flow szelepeket, amelyeket alapjaitól kezdve kizárólag tubus nélküli rendszerekhez terveztek. A legfontosabb tulajdonság? 200%-kal nagyobb légáramlás az előző MK2-es modellhez képest. A speciális, alsó kerettel ellátott kialakításnak köszönhetően a szelep teljes mértékben kompatibilis a betétekkel, minden nyomásmérővel és a szabványos pumpákkal – bármilyen adapter használata nélkül.

A biztonsági kialakítás megoldást nyújt minden enduro-versenyző rémálmára: még ha a szelep testét egy kőnek való ütközés során meg is sérülne, a felni belsejében található kettős tömítés megtartja a levegőt a gumiabroncsban, és lehetővé teszi, hogy eljuss a célba vagy a szervizbe. A szelep test 7075-ös alumíniumötvözetből, a belső mag pedig 316-os rozsdamentes acélból készül, és a teljes szelep párban mindössze 11 g-ot nyom.

A Holeshot Fast Flow emellett teljes mértékben szervizelhető – elegendő levenni a rögzítőgyűrűt, kivenni a magot, megtisztítani a megszáradt tömítőanyagot, és szükség esetén kicserélni a kopott alkatrészeket a szervizkészlet segítségével. A szelep 3 hosszúságban (42 mm, 60 mm és MX változat) a Bosch e-kerékpárokhoz, valamint 12 színváltozatban kapható.