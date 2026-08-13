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Peaty's újdonságai 2026-ban: szelepek, nyereg és markolatok, amelyek megváltoztatják a kerékpározásodat
Peaty's újdonságai 2026-ban: szelepek, nyereg és markolatok, amelyek megváltoztatják a kerékpározásodat

Peaty's újdonságai 2026-ban: szelepek, nyereg és markolatok, amelyek megváltoztatják a kerékpározásodat

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13.08.2026

A brit Peaty's márka három termékkel lép be a 2026-os szezonba, amelyeknek egy közös vonásuk van: olyan igazi kerékpárosok számára lettek tervezve, akik nem akarnak kompromisszumokat kötni. Akár a tubeless rendszerről, akár egy minőségi nyeregről, akár az elhasználódott markolatokról van szó, a Peaty's-nek van rá megoldása. Nézzük meg, milyen újdonságokkal készült ez az ikonikus márka!

Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – kompromisszumok nélküli tubeless szelep

Két év fejlesztés és 27 tervezési iteráció után a Peaty’s bemutatja a Holeshot Fast Flow szelepeket, amelyeket alapjaitól kezdve kizárólag tubus nélküli rendszerekhez terveztek. A legfontosabb tulajdonság? 200%-kal nagyobb légáramlás az előző MK2-es modellhez képest. A speciális, alsó kerettel ellátott kialakításnak köszönhetően a szelep teljes mértékben kompatibilis a betétekkel, minden nyomásmérővel és a szabványos pumpákkal – bármilyen adapter használata nélkül.

A biztonsági kialakítás megoldást nyújt minden enduro-versenyző rémálmára: még ha a szelep testét egy kőnek való ütközés során meg is sérülne, a felni belsejében található kettős tömítés megtartja a levegőt a gumiabroncsban, és lehetővé teszi, hogy eljuss a célba vagy a szervizbe. A szelep test 7075-ös alumíniumötvözetből, a belső mag pedig 316-os rozsdamentes acélból készül, és a teljes szelep párban mindössze 11 g-ot nyom.

A Holeshot Fast Flow emellett teljes mértékben szervizelhető – elegendő levenni a rögzítőgyűrűt, kivenni a magot, megtisztítani a megszáradt tömítőanyagot, és szükség esetén kicserélni a kopott alkatrészeket a szervizkészlet segítségével. A szelep 3 hosszúságban (42 mm, 60 mm és MX változat) a Bosch e-kerékpárokhoz, valamint 12 színváltozatban kapható.

Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – kompromisszumok nélküli tubeless szelep
Peaty's Holeshot Fast Flow Valve – kompromisszumok nélküli tubeless szelep
Peaty's Monarch Saddle – egy nyereg, amely a trónod lesz
Peaty's Monarch Saddle – egy nyereg, amely a trónod lesz

Peaty's Monarch Saddle – egy nyereg, amely a trónod lesz

A Peaty’s a Monarch nevű termékkel lép be a nyeregpiacra – és királyi ambíciói vannak. A nyerget elsősorban a hegyi túrák kényelmére tervezték, amelyeken a kerékpárosok az idejük nagy részét töltik. A 145 mm-es szélesség és a 260 mm-es hosszúság a legtöbb kerékpáros számára megfelelő támaszt biztosít nemtől függetlenül, míg a 45 mm-es magasság lehetővé teszi az ülésalap természetes meghajlását és maximalizálja a nyeregcső hasznos hosszát. A 40 mm széles tehermentesítő csatorna csökkenti a nyomást az érzékeny testrészeken, a Throne Foam hab pedig egész napos kerékpározás során is csillapítja az ütéseket.

A nyereg felületét varratmentes, vákuumpréselt PU-borítás alkotja, amely 24%-ban újrahasznosított óceáni műanyagból készül – nincsenek rajta varratok, amelyek nyomásnyomokat okoznának. A nyereg 2 mm-es és 3 mm-es imbuszkulcsokkal teljes mértékben szervizelhető, így megszabadulhatsz a kellemetlen nyikorgástól, és maximálisan meghosszabbíthatod az élettartamát.

A Monarch Saddle nyereg öt színben (fekete, türkiz, narancs, piros és szürke) és kétféle vázváltozatban – 4130 CrMo-ban vagy a könnyebb Ti-MX-ben – kapható.

Peaty's Monarch Pro Grips – markolatok azoknak, akik többet akarnak

A Monarch markolatok a Peaty’s leggyorsabban növekvő termékei közé tartoznak a világszerte működő forgalmazóknál. A Monarch Pro ezt a sorozatot a kettős anyagösszetételének köszönhetően egy szinttel magasabbra emeli, amelyet több mint 40 különböző anyagkombináció tesztelése alapján hangoltak össze. A markolat felső fele és a hüvelykujj alátét puha, 15a keménységű gumiból készül, amely maximális tapadást és ütéscsillapítást biztosít. Az alsó fele, az ujjperemek és a kormányvégek viszont a keményebb, 30a keménységű Duralite anyagból készülnek – amely több mint kétszer olyan ellenálló, mint a hagyományos gumi.

A markolat áttervezett magja pontosan a tenyér legnagyobb nyomáspontjánál egy kivágott csatornát tartalmaz, így a kéz alatt több puha gumi található. Ennek eredményeként jelentősen jobb a kis egyenetlenségek csillapítása, és kevesebb a kéz fáradása a hosszú lejtőkön. A Monarch Pro két vastagságban (30–32 mm és 32–34 mm) és két textúrában kapható – a Knurl a versenyzéshez szükséges kontrollt, a Mushroom pedig a trail-kerékpározás kényelmét biztosítja.

A markolatok 6 színben kaphatók (fekete, téglavörös, viharos kék, mentazöld, zsálya és szilvás lila), és minden színhez illeszkedő Chris King markolatbilincsek tartoznak. A csomagolás környezetbarát, kartonból készült, jellegzetes fekete-arany kártyákkal.

Peaty's Monarch Pro Grips – markolatok azoknak, akik többet akarnak
Peaty's Monarch Pro Grips – markolatok azoknak, akik többet akarnak

Év: 2026
Márkák: Peaty's (eladók)
Közzétett: , Frissítve: 11.08.2026 13:30

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