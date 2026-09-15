Výsledek? Nejlehčí zapletená horská karbonová kola, která tato francouzská značka kdy vyrobila. Váha celého páru je pouhých 1080 gramů. 300 gramů dolů. Karbonové dráty, titanové niple, nové ultralight náboje. Mavic Crossmax Ultimate nejsou jen upgrade — jsou to kola navržená přímo s World Cup závodníky a pro ně.
Crossmax Ultimate: nejlehčí zapletená XC kola od Mavic
V cross-country závodění rozhodují sekundy. A sekundy rozhodují gramy. A proto nová cross country kola Mavic Crossmax Ultimate nevznikla za zavřenými dveřmi laboratoře, ale přímo na tratích World Cupu, v diskuzích s elitními závodníky a po stovkách hodin testování.
UltraLight náboje a keramická ložiska: méně tření, více rychlosti
Nové náboje Crossmax Ultimate jsou výsledkem kompletního přepracování — nejen z hlediska hmotnosti, ale i aerodynamiky a mechanické efektivity. Přední náboj váží pouhých 105 g, zadní (XD, 6 šroubů) pak 180 g. To jsou čísla, která v kategorii zapletených horských karbonových kol nemají konkurenci.
- Keramická ložiska Mavic Ceramic minimalizují tření a zlepšují valivý odpor
- Nové tělo kazety je o 25 % lehčí než standardní verze
- Aerodynamický tvar náboje snižuje odpor vzduchu i při nižších rychlostech XC závodění
Každý watt, který vložíš do pedálů, se přenese přímo do pohybu vpřed. Žádné ztráty třením, žádná zbytečná hmotnost, žádné kompromisy.
Karbonové dráty a titanové niple: závodní detail, který je znát
Zapletená XC kola Crossmax Ultimate používají vysokopevnostní karbonové paprsky v kombinaci s titanovými niply. Tato kombinace přináší hned několik výhod najednou: nižší hmotnost, vyšší tuhost a přirozenou schopnost tlumit vibrace z povrchu trati.
Výsledkem je kolo, které se chová přesně — drží směr v kamenitých pasážích, neplave v kořenových sekcích a okamžitě reaguje na každý pohyb jezdce. Zároveň díky vibračnímu tlumení karbonu méně unavuje ruce a záda při dlouhých závodních výkonech. To je rozdíl, který poznáš nejen v čase, ale i v tom, jak se cítíš v cíli.
Systém Locked-In Spoke Heads navíc fixuje hlavy paprsků, takže kola drží seřízená déle a spolehlivěji, i po stovkách kilometrů náročného terénu.
Jak se podařilo ušetřit 300 gramů?
Je to o součtu drobných, pečlivě promyšlených rozhodnutí. Každý komponent kola byl podroben analýze, přepracován a znovu otestován. Výsledkem jsou tři samostatné úspory:
- Nová karbonová konstrukce ráfku -100 g
- Karbonové dráty + titanové niple -100 g
- Nové ultralight náboje -100 g
Tady na hmotnosti opravdu záleží. Rotační hmotnost kola má na akceleraci větší vliv než stejná hmotnost na rámu. Každý gram ušetřený na ráfku nebo paprsku se projeví při každém šlápnutí.
Pro koho jsou Crossmax Ultimate ta pravá volba?
Jsou určena pro XC závodníky a ambiciózní hobby jezdce, kteří chtějí maximum z každého tréninku i závodu. Pokud závodíš v XCO nebo XCM, hledáš nejlehčí zapletená XC kola dostupná na trhu a nechceš slevit z tuhosti ani spolehlivosti — tato kola jsou pro tebe.
Jsou to kola, která změní způsob, jakým vnímáš svůj výkon na trati. Lehčí. Rychlejší. Přesnější. Jakmile je nasadíš, pochopíš, co skutečné kolo Mavic znamená — a nebudeš chtít jet na ničem jiném.
Každé kolo Mavic Crossmax Ultimate je ručně sestaveno a zkontrolováno odborníky v testovací laboratoři v srdci francouzských Alp.
Crossmax Ultimate — Technické specifikace:
Ráfky
- Výška ráfku: 25 mm
- Šířka ráfku: Vnitřní: 30 mm / Vnější: 36 mm
- Typ konstrukce: Carbon hookless
- Materiál: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup
- Povrch: UD carbon, raw
Hmotnost
- Přední kolo: 500 g
- Zadní kolo: 580 g
- Sada kol: 1 080 g
Náboje
- Materiál: Přední i zadní: ultralight slitinové tělo
- Šířka náboje: Přední: 110 mm / zadní: 148 mm
- Typ osy: Thru-axle: přední 15 mm / zadní 12 mm
- Ložiska: Mavic Ceramic
- Rozhraní brzdy: Centre Lock & International (6 šroubů)
- Kompatibilita: Center Lock / MicroSpline / International / XD
- Volnoběžný systém: ID360 Ultralight 40T — New Freehub Body ULH
- Paprsky: Karbonové
- Vzor výpletu: 20 paprsků na kolo, křížení 2
- Niple: Titanové
- Maximální zatížení: 135 kg