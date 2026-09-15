Efekt? Najlżejsze karbonowe koła górskie z szprychami, jakie ta francuska marka kiedykolwiek wyprodukowała. Waga całej pary to zaledwie 1080 gramów. 300 gramów mniej. Włókna węglowe, tytanowe nyple, nowe ultralekkie piasty. Mavic Crossmax Ultimate to nie tylko ulepszona wersja — to koła zaprojektowane wspólnie z zawodnikami Pucharu Świata i specjalnie dla nich.
Crossmax Ultimate: najlżejsze koła XC firmy Mavic z szprychami
W wyścigach cross-country o wszystkim decydują sekundy. A sekundy zależą od gramów. Dlatego nowe rowery cross-country Mavic Crossmax Ultimate nie powstały za zamkniętymi drzwiami w laboratorium, ale bezpośrednio na trasach Pucharu Świata, w wyniku rozmów z czołowymi zawodnikami i po setkach godzin testów.
Nawleki UltraLight i łożyska ceramiczne: mniejsze tarcie, większa prędkość
Nowe piasty Crossmax Ultimate są wynikiem całkowitej przebudowy — nie tylko pod względem masy, ale także aerodynamiki i wydajności mechanicznej. Piasta przednia waży zaledwie 105 g, a tylna (XD, 6 śrub) – 180 g. Są to wartości, które w kategorii karbonowych kół górskich z gotowymi szprychami nie mają sobie równych.
- Ceramiczne łożyska Mavic Ceramic minimalizują tarcie i poprawiają opór toczenia
- Nowa obudowa kasety jest o 25% lżejsza od standardowej wersji
- Aerodynamiczny kształt piasty zmniejsza opór powietrza nawet przy niższych prędkościach podczas wyścigów XC
Każdy wat, który włożysz w pedały, zostanie bezpośrednio przekształcony w ruch do przodu. Żadnych strat spowodowanych tarciem, żadnego zbędnego ciężaru, żadnych kompromisów.
Włókna węglowe i tytanowe nyple: wyścigowy akcent, który robi różnicę
Szprychowane koła XC Crossmax Ultimate wykorzystują szprychy z węgla o wysokiej wytrzymałości, połączone z tytanowymi nyplami. Takie połączenie zapewnia od razu kilka korzyści: mniejszą masę, większą sztywność oraz naturalną zdolność do tłumienia drgań pochodzących z nawierzchni trasy.
W rezultacie otrzymujemy rower, który zachowuje się precyzyjnie — utrzymuje kierunek na kamienistych odcinkach, nie „pływa” na korzeniastych fragmentach trasy i natychmiast reaguje na każdy ruch rowerzysty. Jednocześnie, dzięki właściwościom tłumiącym drgania charakterystycznym dla włókna węglowego, mniej męczy ręce i plecy podczas długich wyścigów. To różnica, którą odczujesz nie tylko w czasie, ale także w samopoczuciu na mecie.
System Locked-In Spoke Heads dodatkowo unieruchamia główki szprych, dzięki czemu koła pozostają wyregulowane dłużej i bardziej niezawodnie, nawet po setkach kilometrów jazdy w trudnym terenie.
W jaki sposób udało się zaoszczędzić 300 gramów?
Chodzi o sumę drobnych, starannie przemyślanych decyzji. Każdy element koła został poddany analizie, zmodyfikowany i ponownie przetestowany. Efektem są trzy odrębne oszczędności masy:
- Nowa karbonowa konstrukcja obręczy –100 g
- Karbonowe szprychy + tytanowe nyple –100 g
- Nowe ultralekkie piasty –100 g
W tym przypadku waga naprawdę ma znaczenie. Masa obrotowa koła ma większy wpływ na przyspieszenie niż ta sama masa umieszczona na ramie. Każdy gram zaoszczędzony na obręczy lub szprychach daje się odczuć przy każdym pedałowaniu.
Dla kogo Crossmax Ultimate to właściwy wybór?
Są przeznaczone dla zawodników XC i ambitnych rowerzystów-amatorów, którzy chcą wycisnąć maksimum z każdego treningu i wyścigu. Jeśli startujesz w zawodach XCO lub XCM, szukasz najlżejszych kompletów kół XC dostępnych na rynku i nie chcesz rezygnować ze sztywności ani niezawodności — te koła są właśnie dla Ciebie.
To koła, które zmienią sposób, w jaki postrzegasz swoje wyniki na trasie. Lżejsze. Szybsze. Bardziej precyzyjne. Gdy tylko je zamontujesz, zrozumiesz, czym naprawdę jest koło Mavic — i nie będziesz chciał jeździć na niczym innym.
Każdy rower Mavic Crossmax Ultimate jest ręcznie montowany i sprawdzany przez ekspertów w laboratorium testowym w samym sercu francuskich Alp.
Crossmax Ultimate — Dane techniczne:
Obręcze
- Wysokość obręczy: 25 mm
- Szerokość obręczy: Wewnętrzna: 30 mm / Zewnętrzna: 36 mm
- Typ konstrukcji: Carbon hookless
- Materiał: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup
- Powierzchnia: węgiel UD, surowy
Waga
- Koło przednie: 500 g
- Koło tylne: 580 g
- Zestaw kół: 1 080 g
Piasty
- Materiał: Przednia i tylna: ultralekki korpus ze stopu metali
- Szerokość piasty: Przednia: 110 mm / Tylna: 148 mm
- Typ osi: Oś przelotowa: przednia 15 mm / tylna 12 mm
- Łożyska: Mavic Ceramic
- Interfejs hamulca: Centre Lock & International (6 śrub)
- Kompatybilność: Center Lock / MicroSpline / International / XD
- System wolnego biegu: ID360 Ultralight 40T — New Freehub Body ULH
- Szprychy: karbonowe
- Wzór szprychowania: 20 szprych na koło, krzyżowanie 2
- Nipple: tytanowe
- Maksymalne obciążenie: 135 kg