Szprychowane koła XC Crossmax Ultimate wykorzystują szprychy z węgla o wysokiej wytrzymałości, połączone z tytanowymi nyplami. Takie połączenie zapewnia od razu kilka korzyści: mniejszą masę, większą sztywność oraz naturalną zdolność do tłumienia drgań pochodzących z nawierzchni trasy.

W rezultacie otrzymujemy rower, który zachowuje się precyzyjnie — utrzymuje kierunek na kamienistych odcinkach, nie „pływa” na korzeniastych fragmentach trasy i natychmiast reaguje na każdy ruch rowerzysty. Jednocześnie, dzięki właściwościom tłumiącym drgania charakterystycznym dla włókna węglowego, mniej męczy ręce i plecy podczas długich wyścigów. To różnica, którą odczujesz nie tylko w czasie, ale także w samopoczuciu na mecie.

System Locked-In Spoke Heads dodatkowo unieruchamia główki szprych, dzięki czemu koła pozostają wyregulowane dłużej i bardziej niezawodnie, nawet po setkach kilometrów jazdy w trudnym terenie.