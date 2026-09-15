A Crossmax Ultimate fonott XC kerékpárok nagy szilárdságú karbon küllőket és titán anyákat használnak. Ez a kombináció egyszerre több előnyt is biztosít: alacsonyabb súlyt, nagyobb merevséget és a pálya felületéről érkező rezgések természetes csillapítását.

Az eredmény egy precízen viselkedő kerékpár – megtartja az irányt a köves szakaszokon, nem csúszik el a gyökérrel teli részeken, és azonnal reagál a versenyző minden mozdulatára. Ugyanakkor a karbon rezgéscsillapító hatásának köszönhetően kevésbé fárasztja a kezeket és a hátat a hosszú versenyek során. Ez a különbség nemcsak az időeredményben, hanem abban is megmutatkozik, hogy hogyan érzed magad a célban.

A Locked-In Spoke Heads rendszer ráadásul rögzíti a küllőfejeket, így a kerekek hosszabb ideig és megbízhatóbban maradnak beállítva, még több száz kilométernyi igényes terep után is.