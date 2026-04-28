Az eredmény nem csupán kisebb zaj. Az Ochain javítja a felfüggesztés érzékelhetőségét, növeli a stabilitást, és segít abban, hogy a kerékpár fékezéskor, kanyarban és rázós terepen kiszámíthatóbban viselkedjen. A bringás számára ez nagyobb magabiztosságot, jobb koncentrációt és kisebb fáradtságot jelent egy hosszú menet során.

Az Ochain egyik legnagyobb előnye az, hogy hol dolgozik. Mivel a hajtóműnél helyezkedik el, a mozgástartománya attól függetlenül állandó marad, hogy milyen fokozatban tekerünk. Ez kiszámíthatóbb működést ad, mint a hátsó agyba épített megoldások, ahol az érzet a kazetta áttételétől függően változhat.

Az Ochain ráadásul nem csak downhill bringákhoz készült. Széles körű felhasználásra tervezték, a kisebb rugóutas trail bringáktól egészen a teljes értékű DH gépekig. Emellett külön verziók érhetők el E-MTB felhasználásra is.

További nagy előnye az állíthatóság. Modelltől függően a mozgástartomány külső tekerővel vagy belső travel chip cserével hangolható. Ennek köszönhetően a bringa karaktere könnyen hozzáigazítható a terephez, a bringás stílusához és magához a bike setuphoz.