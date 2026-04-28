Ochain: kevesebb visszajelzés a pedálokon, több kontroll az ösvényen
28.04.2026

Tavaly az SRAM konszern újabb márkát vett fel portfóliójába, amely jelentősen javítja kerékpárja menetviszonyait, ha Ön a gravity sportágakkal foglalkozik. Ez a márka az olasz O Chain volt. Az Aspire Sports pedig az O Chain termékek kizárólagos forgalmazójává vált minden olyan piacon, ahová az SRAM konszern termékeit szállítja. Az O Chain működéséről bővebben a cikkben olvashat.

A modern hegyikerékpárok gyorsabbak és nagyobb tudásúak, mint valaha, ugyanakkor nagyobb elvárásokat is támasztanak a bringással szemben. Köves lejtőkön, fékezés közben és ismétlődő erős becsapódásoknál a hajtás nem kívánt erőket közvetíthet vissza a pedálokba. Ez a visszajelzés azt eredményezheti, hogy a bringa keményebbnek, zajosabbnak és kevésbé nyugodtnak érződik, mint kellene.

Pontosan ezt hivatott megoldani az Ochain.

Az Ochain egy spider damper, amelyet a hajtókarok és a lánctányér közé szerelnek. Terhelés alatt lehetővé teszi a lánctányér kontrollált, hátrafelé történő elfordulását. Egyszerűbben fogalmazva: segít elválasztani a bringás lábait a pedálokba érkező nem kívánt visszajelzésektől, így a kerékpár nehéz terepen nyugodtabbnak és kiszámíthatóbbnak érződik.

Az eredmény nem csupán kisebb zaj. Az Ochain javítja a felfüggesztés érzékelhetőségét, növeli a stabilitást, és segít abban, hogy a kerékpár fékezéskor, kanyarban és rázós terepen kiszámíthatóbban viselkedjen. A bringás számára ez nagyobb magabiztosságot, jobb koncentrációt és kisebb fáradtságot jelent egy hosszú menet során.

Az Ochain egyik legnagyobb előnye az, hogy hol dolgozik. Mivel a hajtóműnél helyezkedik el, a mozgástartománya attól függetlenül állandó marad, hogy milyen fokozatban tekerünk. Ez kiszámíthatóbb működést ad, mint a hátsó agyba épített megoldások, ahol az érzet a kazetta áttételétől függően változhat.

Az Ochain ráadásul nem csak downhill bringákhoz készült. Széles körű felhasználásra tervezték, a kisebb rugóutas trail bringáktól egészen a teljes értékű DH gépekig. Emellett külön verziók érhetők el E-MTB felhasználásra is.

További nagy előnye az állíthatóság. Modelltől függően a mozgástartomány külső tekerővel vagy belső travel chip cserével hangolható. Ennek köszönhetően a bringa karaktere könnyen hozzáigazítható a terephez, a bringás stílusához és magához a bike setuphoz.

Ochain modellek áttekintése

Az Ochain jelenleg négy fő változatban érhető el, külön a hagyományos hegyikerékpárokhoz és az E-MTB kategóriához.

Ochain R
Az Ochain R a prémium, külső állítású változat hagyományos mountain bike-okhoz. A bringás gyorsan választhat a Lock, 3°, 6°, 9° és 12° beállítások között, így a rendszer könnyen hozzáigazítható trail, enduro vagy downhill felhasználáshoz. Ez a legsokoldalúbb verzió azoknak, akik gyorsan, szétszerelés nélkül szeretnék módosítani a beállítást.

Ochain N

Az Ochain N a belső állítású változat hagyományos mountain bike-okhoz. Gyárilag 9°-os beállítással érkezik, emellett külön elérhetők 6°-os és 12°-os travel chipek is. Ugyanazt az alapvető Ochain élményt kínálja, csak egyszerűbb kivitelben. Később External Travel Adjust Upgrade Kit segítségével Ochain R modellé is fejleszthető.

Ochain S
Az Ochain S a külső állítású változat E-MTB kerékpárokhoz. Bosch BDU38 (CX Gen 5) rendszerhez készült, és ugyanazokat a beállítási lehetőségeket kínálja, mint az Ochain R: Lock, 3°, 6°, 9° és 12°. Azoknak a ridereknek szól, akik csendesebb és természetesebb menetérzetet szeretnének technikás terepen az e-bike-jukon.

Ochain E

Az Ochain E a belső állítású modell E-MTB kerékpárokhoz. Alapból 9°-os beállítással érkezik, és opcionális 12°-os chippel hangolható tovább. Ahogy az Ochain család többi tagjánál, itt is ugyanaz a cél: csökkenteni a pedálokra érkező visszajelzéseket és javítani a kontrollt. Ez a modell is továbbfejleszthető külső állítású Ochain S verzióvá.

Azoknak a ridereknek, akik belső állítású verzióval kezdenek, az Ochain External Travel Adjust Upgrade Kitet is kínál. Ezzel az Ochain N Ochain R-ré, míg az Ochain E Ochain S-sé alakítható, és elérhetővé válik mind az öt beállítás: Lock, 3°, 6°, 9° és 12°.

Frissítve: 28.04.2026 15:38

Hasonló cikkek

Ferox, Lyra és Kyros - Fizik 2026 újdonságai
Ferox, Lyra és Kyros - Fizik 2026 újdonságai

Az olasz cipő‑, nyereg‑, bandázs‑ és most már fejvédőgyártó idén tavasszal keményen odatette magát: egy rakás új cuccot dobtak piacra, nemcsak országútisoknak, hanem gravel ridereknek és XC versenyzőknek is. Szóval mi az amire fel fogja idén mindenki felkapni a fejét a mezőnyben?

16.04.2026Több info
A RockShox új trail villa és lengéscsillapító szériája
A RockShox új trail villa és lengéscsillapító szériája

A RockShox új trail szériája nem a hype-ról szól — hanem arról, hogy a bringa tartja a nyomvonalat, a kezed nem szakad le, és pontosan érzed, mi történik alattad. A Lyrik és a ZEB hozza a lineáris, kiszámítható LinearXL rugózást, a csendes Charger 3.2-t, plusz olyan finomságokat, mint a ButterCups és az Adjustable Bottom Out. Ezek akkor kezdenek igazán számítani, amikor a tempó nő és a terep durvul. Mi változott, kinek melyik villa való, és hogyan hozhatod ki belőlük a maximumot? Olvasd el a cikket.

07.04.2026Több info
Cannondale Bad Habit – a tökéletes társ egy egész napos mókához
Cannondale Bad Habit – a tökéletes társ egy egész napos mókához

Egy enduro kerékpár, amely nem kér engedélyt. A vadonatúj Cannondale Bad Habit a versenygépek DNS-éből született, profi bringások visszajelzéseit szívta magába, és mindezt egy 160/155 mm-es rugóúttal és mullet kerékszettel szerelt all‑mountain ripperben testesíti meg. Proportional Response™ kinematika, StashPort vázban elhelyezett tárolórendszer, rugós és levegős hátsótag kompatibilitás – és Ella Conolly, a 2025-ös Enduro World Cup bajnokának személyes pecsétje. A Bad Habit nem mindenkinek való bringa. Neked készült.

07.04.2026Több info
SRAM Eagle S-Series
SRAM Eagle S-Series

SRAM most rendet rak az Eagle‑világában, és sokkal átláthatóbbá teszi a teljes palettát: megérkezett az Eagle S‑Series. Három egyértelmű sorozat – S100, S200 és S500 – lefed mindent a strapabíró belépő szinttől a versenyszintű mechanikus rendszeren át egészen a vezeték nélküli AXS csúcsmegoldásokig. A lényeg: könnyebb lesz az upgrade, egyszerűbb a szerviz, és nem kell többé egy félnapon át bogarászni a kompatibilitási táblázatokat.

07.04.2026Több info
Fizik Kyros – csúcsminőségű fejvédő elérhető áron
Fizik Kyros – csúcsminőségű fejvédő elérhető áron

A Kyros egy sokoldalú, kiválóan szellőző kerékpáros fejvédő országúti, gravel és XC használatra, amely a csúcsteljesítményt ötvözi az egész napos kényelemmel, MIPS Evolve Core rendszerrel és a személyre szabott védelem érdekében tökéletesen beállítható illeszkedéssel.

02.04.2026Több info
Fizik Lyra: Új, megfizethető országúti cipő
Fizik Lyra: Új, megfizethető országúti cipő

Sokoldalú, bármilyen időjárási körülmény között használható társ, amelyet a mindennapi edzéshez és a versenytempóhoz terveztek. Ergonomikusan formázott, lélegző és tartást adó felsőrész, könnyen állítható dupla BOA® rögzítés és merev, reaktív talp, amely minden wattot azonnal átvisz a pedálokra.

18.03.2026Több info