Mavic Comete přichází s konkrétní filozofií: kombinace rozdílné výšky předního a zadního ráfku, moderní geometrie naladěná pro 30 mm pláště a technologie, které se zrodily v aerodynamickém tunelu a na silnicích. Výsledkem jsou lehká silniční kola s precizním zpracováním a vlastnostmi, které cítíte pod sebou hned od prvního šlápnutí.
Mavic Comete: Karbonová kola s moderní geometrií
Zapletená karbonová kola, která nabízí moderní geometrii s perfektní aerodynamikou, hmotností a jízdními vlastnostmi? Mavic Comete 45/55 a 55/65 jsou karbonová kola navržená pro silniční cyklisty, kteří rozhodně nechtějí dělat kompromisy a vědí, že každý watt se počítá.
Širší aero ráfek: geometrie, podpořená fyzikálními zákony
Základ obou variant kombinací je ráfek Aero Wide Rim s vnitřní šířkou 25 mm a maximální vnější šířkou 34 mm. Profil je tak optimalizovaný pro pláště o šířce 30 mm — ne proto, že je to trend, ale protože širší pneumatika při správné šířce ráfku zajišťuje hladký průtok vzduchu kolem ráfku a při správném tlaku také snižuje valivý odpor a zlepšuje kontaktní plochu s vozovkou. Tohle není marketing — je to výsledek desítek hodin v aerodynamickém tunelu a tisíců testovacích kilometrů.
Proč kombinace různé výšky ráfků?
Tohle je častá otázka a odpověď závisí na tom, kde a jak jezdíte.
Comete 45/55 je volba pro cyklisty, kteří milují kopce. Lehčí, agilnější, s výbornou ovladatelností v technických sjezdech i dlouhých stoupáních. Přední 45mm kolo reaguje okamžitě, zadní 55mm kolo drží tempo. Pokud máte v oblíbených trasách víc převýšení než rovinek, tohle jsou vaše kola.
Comete 55/65 je pro ty, kdo jezdí rychle na zvlněném terénu. Vyšší profil snižuje odpor vzduchu a šetří watty při vysokých rychlostech. Kola jsou velice lehká, takže zvládnou i kopce — ale jejich přirozený terén jsou rychlé roviny a mírně zvlněné trasy. Pokud chcete z karbonových kol vytáhnout maximum aerodynamiky, tohle je odpověď.
Není karbon jako karbon.
Kola Mavic Comete jsou postavena s technologii Adaptive Layup, která kombinuje různé typy karbonových vláken (T700, T1000, 3K). Každá vrstva má svůj účel — tuhost tam, kde ji potřebujete, tlumení vibrací tam, kde je nechcete. Výsledkem je zapletené kolo, které přenáší každý watt přímo do pohybu, bez ztráty energie.
Klíčovou roli hrají karbonové paprsky — ultraploché, lehké a aerodynamicky tvarované na základě měření v tunelu. Konfigurace 21 paprsků na kolo (14 křížených pro přenos výkonu, 7 radiálních pro rovnováhu) nabízí nejlepší poměr tuhosti, aerodynamiky a hmotnosti. Rotační odpor je o 18 % nižší než u standardních plochých karbonových paprsků.
Každé zrychlení je přímočařejší. Každá zatáčka přesnější. Karbon tady opravdu pracuje za vás.
Technické specifikace – Mavic Comete 45/55 a 55/65
Ráfek
- Výška předního ráfku: 45/55 mm Aero Wide Rim
- Výška zadního ráfku: 55/65 mm – Aero Wide Rim
- Šířka ráfku: Vnitřní: 25 mm / vnější: 34 mm
- Typ konstrukce: Carbon clincher hooked
- Materiál: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup
- Povrchová úprava: UD mat clearcoat
Hmotnost
- Přední kolo: 45 mm/600 g, 55 mm/620 g
- Zadní kolo: 55 mm/750 g, 65 mm/770 g
- Hmotnost páru: 1 350 g (45/55), 1 390 g (55/65)
- Maximální zatížení:120 kg
Náboj
- Materiál: hliníkové tělo
- Šířka náboje: 100 mm /142 mm
- Typ osy:12 mm thru-axle
- Ložiska: Mavic Ceramic
- Brzdový interface: Centre Lock
- Paprsky: 21 × Mavic Aero Carbon
- Niple: Hliník
Pneumatiky
- KompatibilitaTubeless / tubeless-ready / clincher
- Doporučená šířka30 mm
- ETRTO kompatibilita29 mm – 70 mm
Technické inovace v sestavení náboje:
- 40zubé rohatky — minimální mrtvý úhel záběru, okamžitá odezva
- Optimalizovaná pružina — snížení tření při volnoběhu
- Mavic Ceramic bearings — konzistentní nízké tření v celém rozsahu otáček
- Přepracovaný náboj — aerodynamický profil, nižší hmotnost (−22 g zadní, −5 g přední)
- Locked-In Spoke Heads — mechanické zajištění hlav paprsků, stabilní napětí v čase
V nabídce ještě varianta 50/50
Mavic Comete 50 je odpověď pro ty, kteří hledají univerzální set kol se stejnou výškou obou ráfků, optimalizovaný pro pláště o šířce 28 mm. Zapletená kola, která zvládnou všechno. Profil 50 mm a vnitřní šířka ráfku 23 mm — přesně mezi lehkým závodním setem do kopců a plnohodnotným aero. Dostatečně nízký na to, aby reagoval na změny tempa ve stoupání. Dostatečně vysoký na to, aby aerodynamika pracovala od prvního kilometru roviny.
Technické specifikace – Mavic Comete 50/50
- Hmotnost
- Přední kolo: 600 g
- Zadní kolo: 715 g
- Hmotnost páru: 1 315 g
- Ráfek
- Výška ráfku: 50 mm
- Vnitřní šířka: 23 mm
- Max. vnější šířka: 30 mm
- Profil: Hooked
Proč Mavic Comete dávají smysl?
Protože nejsou kompromis. Jsou to zapletená karbonová kola navržená pro cyklisty, kteří vědí, co chtějí — a chtějí to celé najednou. Lehkost. Aerodynamiku. Přesné řízení. Kvalitní zpracování a dlouhodobou spolehlivost. Technologie Adaptive Layup, Aero Wide Rim a karbonové paprsky tvarované v aerodynamickém tunelu tvoří celek, který se projeví při každém výjezdu — ať jedete do kopce, z kopce, nebo se snažíte udržet skupinu na rovině.
Kola Mavic mají za sebou dekády vývoje a testování. Comete je jejich aktuální odpověď na otázku, jak mají vypadat nejlepší zapletená karbonová kola pro silniční cyklistiku.