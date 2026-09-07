Mavic Comete wychodzi z konkretną filozofią: połączenie różnych wysokości przedniej i tylnej obręczy, nowoczesny profil dopasowany do opon 30 mm oraz technologie zrodzone w tunelu aerodynamicznym i w realnych warunkach na drogach. Efektem są precyzyjnie wykonane, lekkie koła szosowe o właściwościach, które czujesz już od pierwszej jazdy.
Mavic Comete: karbonowe koła z nowoczesnym profilem
Karbonowe koła z nowoczesnym profilem, doskonałą aerodynamiką, wagą i właściwościami jezdnymi? Mavic Comete 45/55 i 55/65 to sprzęt zaprojektowany dla kolarzy szosowych, którzy nie chcą iść na kompromisy i wiedzą, że każdy wat się liczy.
Szersza obręcz aero: profil wsparty prawami fizyki
Podstawą obu wariantów jest obręcz Aero Wide o wewnętrznej szerokości 25 mm i maksymalnej zewnętrznej szerokości 34 mm. Profil jest zoptymalizowany pod opony o szerokości 30 mm — nie dlatego, że to trend, ale dlatego, że szersza opona przy odpowiedniej szerokości obręczy zapewnia płynny przepływ powietrza, a przy właściwym ciśnieniu zmniejsza opory toczenia i optymalizuje powierzchnię kontaktu z nawierzchnią. To nie jest marketing — to wynik dziesiątek godzin w tunelu aerodynamicznym i tysięcy kilometrów testów.
Dlaczego różne wysokości obręczy?
To częste pytanie, a odpowiedź zależy od tego, gdzie i jak jeździsz.
Comete 45/55 to wybór dla kolarzy kochających góry. Lżejsze, bardziej zrywne, z doskonałą dynamiką na technicznych zjazdach i długich podjazdach. Przednie koło 45 mm reaguje natychmiast, tylne 55 mm utrzymuje tempo. Jeśli na Twoich ulubionych trasach jest więcej przewyższeń niż prostych — to są koła dla Ciebie.
Comete 55/65 jest dla tych, którzy jeżdżą szybko po pofałdowanym terenie. Wyższy profil zmniejsza opór powietrza i oszczędza waty przy wysokich prędkościach. Koła są bardzo lekkie, więc radzą sobie też z podjazdami — ale ich naturalnym terenem są szybkie równiny i lekko pofałdowane trasy. Jeśli chcesz wyciągnąć z karbonowych kół maksimum aerodynamiki - oto rozwiązanie.
Nie każdy karbon jest taki sam.
Koła Mavic Comete są zbudowane w technologii Adaptive Layup, łączącej różne typy włókien karbonowych (T700, T1000, 3K). Każda warstwa ma swoje zadanie — sztywność tam, gdzie jej potrzebujesz, tłumienie drgań tam, gdzie ich nie chcesz. Efektem jest koło, które przenosi każdy wat bezpośrednio na ruch, bez strat energii.
Kluczową rolę odgrywają karbonowe szprychy — ultrapłaskie, lekkie i aerodynamicznie ukształtowane na podstawie pomiarów w tunelu. Konfiguracja 21 szprych na koło (14 krzyżowanych do przenoszenia mocy, 7 radialnych dla równowagi) oferuje najlepszy stosunek sztywności, aerodynamiki i wagi. Opór obrotowy jest o 18% niższy niż w przypadku standardowych płaskich szprych karbonowych.
Każde przyspieszenie jest bardziej bezpośrednie. Każdy zakręt — bardziej precyzyjny. Karbon pracuje tutaj za Ciebie.
Dane techniczne – Mavic Comete 45/55 i 55/65
Obręcz
- Wysokość przedniej obręczy: 45/55 mm Aero Wide Rim
- Wysokość tylnej obręczy: 55/65 mm Aero Wide Rim Szerokość obręczy: wewnętrzna 25 mm / zewnętrzna 34 mm Typ konstrukcji: Carbon clincher hooked Materiał: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup Wykończenie powierzchni: UD mat clearcoat
Waga
- Przednie koło: 45 mm / 600 g, 55 mm / 620 g
- Tylne koło: 55 mm / 750 g, 65 mm / 770 g
- Waga pary: 1 350 g (45/55), 1 390 g (55/65)
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
Piasta
- Materiał: korpus aluminiowy
- Szerokość piasty: 100 mm / 142 mm
- Typ osi: 12 mm thru-axle
- Łożyska: Mavic Ceramic
- Interfejs hamulcowy: Centre Lock
- Szprychy: 21 × Mavic Aero Carbon
- Niple: aluminium
Opony
- Kompatybilność: Tubeless / tubeless-ready / clincher
- Zalecana szerokość: 30 mm
- Kompatybilność ETRTO: 29 mm – 70 mm
Innowacje techniczne w budowie piasty:
- Zapadka 40-zębowa — minimalny martwy kąt zaangażowania, natychmiastowa odpowiedź
- Zoptymalizowana sprężyna — redukcja tarcia na biegu jałowym
- Mavic Ceramic bearings — stałe niskie tarcie w całym zakresie obrotów
- Przeprojektowana piasta — aerodynamiczny profil, niższa waga (−22 g tylna, −5 g przednia)
- Locked-In Spoke Heads — mechaniczne zabezpieczenie głów szprych, stabilne napięcie w czasie
W ofercie również wariant 50/50
Mavic Comete 50 to odpowiedź dla tych, którzy szukają uniwersalnego zestawu kół z jednakową wysokością obu obręczy, zoptymalizowanego pod opony o szerokości 28 mm. Szprychowane koła, które poradzą sobie ze wszystkim. Profil 50 mm i wewnętrzna szerokość obręczy 23 mm — dokładnie pomiędzy lekkim zestawem wyścigowym do podjazdów a pełnoprawnym aero. Wystarczająco niski, by reagować na zmiany tempa na podjeździe. Wystarczająco wysoki, by aerodynamika działała od pierwszego kilometra na równinie.
Dane techniczne – Mavic Comete 50/50
- Waga
- Przednie koło: 600 g
- Tylne koło: 715 g
- Waga pary: 1 315 g
- Obręcz
- Wysokość obręczy: 50 mm
- Wewnętrzna szerokość: 23 mm Maks.
- Zewnętrzna szerokość: 30 mm
- Profil: Hooked
Dlaczego Mavic Comete mają sens?
Bo nie są kompromisem. To szprychowane koła karbonowe zaprojektowane dla kolarzy, którzy wiedzą, czego chcą — i chcą tego wszystkiego naraz. Lekkości. Aerodynamiki. Precyzyjnego prowadzenia. Jakości wykonania i długoterminowej niezawodności. Technologia Adaptive Layup, Aero Wide Rim i karbonowe szprychy ukształtowane w tunelu aerodynamicznym tworzą całość, która daje o sobie znać przy każdym wyjeździe — czy jedziesz pod górę, z góry, czy starasz się utrzymać grupę na równinie.
Koła Mavic mają za sobą dekady rozwoju i testów. Comete to ich aktualna odpowiedź na pytanie, jak powinny wyglądać najlepsze szprychowane koła karbonowe do kolarstwa szosowego.