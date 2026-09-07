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Mavic Comete: karbonowe koła z nowoczesnym profilem
Mavic Comete: karbonowe koła z nowoczesnym profilem

Mavic Comete: karbonowe koła z nowoczesnym profilem

ASPIRE SPORTS / Blog / Szosa / Mavic Comete: karbonowe koła z nowoczesnym profilem
07.09.2026

Karbonowe koła z nowoczesnym profilem, doskonałą aerodynamiką, wagą i właściwościami jezdnymi? Mavic Comete 45/55 i 55/65 to sprzęt zaprojektowany dla kolarzy szosowych, którzy nie chcą iść na kompromisy i wiedzą, że każdy wat się liczy.

Mavic Comete wychodzi z konkretną filozofiąpołączenie różnych wysokości przedniej i tylnej obręczynowoczesny profil dopasowany do opon 30 mm oraz technologie zrodzone w tunelu aerodynamicznym i w realnych warunkach na drogach. Efektem  precyzyjnie wykonane, lekkie koła szosowe o właściwościachktóre czujesz już od pierwszej jazdy.

Szersza obręcz aero: profil wsparty prawami fizyki

Podstawą obu wariantów jest obręcz Aero Wide o wewnętrznej szerokości 25 mm i maksymalnej zewnętrznej szerokości 34 mm. Profil jest zoptymalizowany pod opony o szerokości 30 mm — nie dlatego, że to trend, ale dlatego, że szersza opona przy odpowiedniej szerokości obręczy zapewnia płynny przepływ powietrza, a przy właściwym ciśnieniu zmniejsza opory toczenia i optymalizuje powierzchnię kontaktu z nawierzchnią. To nie jest marketing — to wynik dziesiątek godzin w tunelu aerodynamicznym i tysięcy kilometrów testów. 

Szersza obręcz aero: profil wsparty prawami fizyki
Szersza obręcz aero: profil wsparty prawami fizyki
Dlaczego różne wysokości obręczy?
Dlaczego różne wysokości obręczy?

Dlaczego różne wysokości obręczy?

To częste pytanie, a odpowiedź zależy od tego, gdzie i jak jeździsz.

Comete 45/55 to wybór dla kolarzy kochających góry. Lżejsze, bardziej zrywne, z doskonałą dynamiką na technicznych zjazdach i długich podjazdach. Przednie koło 45 mm reaguje natychmiast, tylne 55 mm utrzymuje tempo. Jeśli na Twoich ulubionych trasach jest więcej przewyższeń niż prostych — to są koła dla Ciebie.

Comete 55/65 jest dla tych, którzy jeżdżą szybko po pofałdowanym terenie. Wyższy profil zmniejsza opór powietrza i oszczędza waty przy wysokich prędkościach. Koła są bardzo lekkie, więc radzą sobie też z podjazdami — ale ich naturalnym terenem są szybkie równiny i lekko pofałdowane trasy. Jeśli chcesz wyciągnąć z karbonowych kół maksimum aerodynamiki - oto rozwiązanie.

Nie każdy karbon jest taki sam.

Koła Mavic Comete są zbudowane w technologii Adaptive Layup, łączącej różne typy włókien karbonowych (T700, T1000, 3K). Każda warstwa ma swoje zadanie — sztywność tam, gdzie jej potrzebujesz, tłumienie drgań tam, gdzie ich nie chcesz. Efektem jest koło, które przenosi każdy wat bezpośrednio na ruch, bez strat energii.

Kluczową rolę odgrywają karbonowe szprychy — ultrapłaskie, lekkie i aerodynamicznie ukształtowane na podstawie pomiarów w tunelu. Konfiguracja 21 szprych na koło (14 krzyżowanych do przenoszenia mocy, 7 radialnych dla równowagi) oferuje najlepszy stosunek sztywności, aerodynamiki i wagi. Opór obrotowy jest o 18% niższy niż w przypadku standardowych płaskich szprych karbonowych.

Każde przyspieszenie jest bardziej bezpośrednie. Każdy zakręt — bardziej precyzyjny. Karbon pracuje tutaj za Ciebie.

Dane techniczne – Mavic Comete 45/55 i 55/65

Obręcz

  • Wysokość przedniej obręczy: 45/55 mm Aero Wide Rim
  • Wysokość tylnej obręczy: 55/65 mm Aero Wide Rim Szerokość obręczy: wewnętrzna 25 mm / zewnętrzna 34 mm Typ konstrukcji: Carbon clincher hooked Materiał: T700, T1000, 3K. Adaptive Layup Wykończenie powierzchni: UD mat clearcoat

Waga

  • Przednie koło: 45 mm / 600 g, 55 mm / 620 g
  • Tylne koło: 55 mm / 750 g, 65 mm / 770 g
  • Waga pary: 1 350 g (45/55), 1 390 g (55/65)
  • Maksymalne obciążenie: 120 kg

Piasta

  • Materiał: korpus aluminiowy
  • Szerokość piasty: 100 mm / 142 mm
  • Typ osi: 12 mm thru-axle
  • Łożyska: Mavic Ceramic
  • Interfejs hamulcowy: Centre Lock
  • Szprychy: 21 × Mavic Aero Carbon
  • Niple: aluminium

Opony

  • Kompatybilność: Tubeless / tubeless-ready / clincher
  • Zalecana szerokość: 30 mm
  • Kompatybilność ETRTO: 29 mm – 70 mm

Innowacje techniczne w budowie piasty:

  • Zapadka 40-zębowa — minimalny martwy kąt zaangażowania, natychmiastowa odpowiedź
  • Zoptymalizowana sprężyna — redukcja tarcia na biegu jałowym
  • Mavic Ceramic bearings — stałe niskie tarcie w całym zakresie obrotów
  • Przeprojektowana piasta — aerodynamiczny profil, niższa waga (−22 g tylna, −5 g przednia)
  • Locked-In Spoke Heads — mechaniczne zabezpieczenie głów szprych, stabilne napięcie w czasie
Dane techniczne – Mavic Comete 45/55 i 55/65
Dane techniczne – Mavic Comete 45/55 i 55/65

W ofercie również wariant 50/50

Mavic Comete 50 to odpowiedź dla tych, którzy szukają uniwersalnego zestawu kół z jednakową wysokością obu obręczy, zoptymalizowanego pod opony o szerokości 28 mm. Szprychowane koła, które poradzą sobie ze wszystkim. Profil 50 mm i wewnętrzna szerokość obręczy 23 mm — dokładnie pomiędzy lekkim zestawem wyścigowym do podjazdów a pełnoprawnym aero. Wystarczająco niski, by reagować na zmiany tempa na podjeździe. Wystarczająco wysoki, by aerodynamika działała od pierwszego kilometra na równinie.

Dane techniczne – Mavic Comete 50/50

  • Waga
    • Przednie koło: 600 g
    • Tylne koło: 715 g
    • Waga pary: 1 315 g
  • Obręcz
    • Wysokość obręczy: 50 mm
    • Wewnętrzna szerokość: 23 mm Maks.
    • Zewnętrzna szerokość: 30 mm
    • Profil: Hooked
Dlaczego Mavic Comete mają sens?
Dlaczego Mavic Comete mają sens?

Dlaczego Mavic Comete mają sens?

Bo nie są kompromisem. To szprychowane koła karbonowe zaprojektowane dla kolarzy, którzy wiedzą, czego chcą — i chcą tego wszystkiego naraz. Lekkości. Aerodynamiki. Precyzyjnego prowadzenia. Jakości wykonania i długoterminowej niezawodności. Technologia Adaptive Layup, Aero Wide Rim i karbonowe szprychy ukształtowane w tunelu aerodynamicznym tworzą całość, która daje o sobie znać przy każdym wyjeździe — czy jedziesz pod górę, z góry, czy starasz się utrzymać grupę na równinie.

Koła Mavic mają za sobą dekady rozwoju i testów. Comete to ich aktualna odpowiedź na pytanie, jak powinny wyglądać najlepsze szprychowane koła karbonowe do kolarstwa szosowego.

Rok: 2026
Marki: Mavic (sprzedawców)
Opublikowany: , Zaktualizowano: 15.09.2026 10:18

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