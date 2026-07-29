Články o Maxxis
Pro vyznavače MTB a hlavně gravity disciplín si výrobce plášťů Maxxis připravil hned několik, které se dostanou na náš trh ve druhé polovině letošní sezony. Od nového pláště, přes novou směs, lepší ochranu bočnice až po bezdušový tmel. Co všechno budou novinky umět? Pojďte se začíst do článku.
Populární plášť především na suché a rychlé povrchy, Maxxis Dissector, se po letech dočkal své druhé generace. Jak moc se tato nová generace liší od předchozí? To se dočtete v našem článku.
MAXXIS přichází s kompletně inovovanou řadou gravel plášťů, ve které kombinuje to nejlepší ze silniční a MTB technologie. Nová směs HYPR-X posouvá výkon ještě dál – nižší valivý odpor, vyšší přilnavost v zatáčkách a lepší odolnost.
Maxxis je důvěrně známou značkou MTB obutí, která přináší špičkové technologie, vysokou míru ochrany a široký výběr směsí a vzorků vhodných pro prakticky všechny podmínky s jakými se potkáváte na tratích enduro závodů, při tréninku nebo při prosté zábavě v lese.
S čím dál větší popularitou gravelového ježdění samozřejmě narůstají také nároky gravelistů na obutí svých jednostopých miláčků. Už dávno je pryč doba, kdy pláště na gravel znamenaly šířku 35 mm a nic víc. Dnes už si může jezdec vybrat nejen šířku plášťů, u některých výrobců až 50 mm, ale také směs pláště, různé druhy ochrany proti průrazu nebo barvy bočnic. V tomto článku si projdeme aktuální nabídku značek Michelin, Maxxis a Zipp a rozebereme detailněji jednotlivé druhy plášťů pro gravelové ježdění. Valná většina pláštů na gravel, které budou v tomto článku představeny, se dodávají jak v drátovém, tak i kevlarovém provedení, v několika různých směsích i šířkách.
Na serveru Pinkbike se objevil článek ve spolupráci s výrobcem plášťů Maxxis, ve kterém se mimo jiné dozvíte, jaké jsou výhody jednotlivých druhů směsí, tipy od profíků na téma běžného použití plášťů nebo jaké tlaky veze Sam Blenkinsop při závodě na trati ve skotském Fort Williamu.