V první řade bych začal tím, co mají kola společné nebo rozdíly jsou nepatrné. Jsou to obě elektrokola určená do terénu, což je vidět i na první pohled. Vpředu business a vzadu párty, to je taky vidět. Tedy mullet setup kol, 29 a 27 palců. Systém odpružení je u obou kol Horst-link. UDH standard taktéž nechybí. Reach a stack je v rámci mezí podobný, liší se pouze v jednotkách milimetrů, což si myslím, že dokáže poznat jen velmi citlivý jedinec. Řídítka, kliky a další prvky výbavy asi nemá smysl více řešit, protože to si může každý doladit.