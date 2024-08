Zestaw kół Zipp 303 XPLR SW to najszybsze szutrowe koła w historii firmy, dzięki szerokiej i wysokiej obręczy, która płynnie integruje się z oponami szutrowymi.* Większość kół gravelowych to nieco zmodyfikowane wersje kół szosowych, skupiające się na wysokiej sztywności i niskiej wadze. Zipp przyjmuje inne podejście, mając na uwadze wyłącznie prędkość. Na szutrze opór toczenia i wibracje spowodowana nierówną nawierzchnią i wiatrem stanowią istotną barierę dla prędkości. Aby temu zaradzić, Zipp zastosował swoją filozofię projektowania Total System Efficiency specjalnie do wyzwań związanych z kolarstwem gravelowym.



303 XPLR SW to szutrowe koło dedykowane prędkości, zaprojektowane z nowym podejściem: zacznij od idealnej opony gravelowej i zaprojektuj dla niej koło. Aby opracować ten pierwszy w swoim rodzaju zestaw kół, inżynierowie Zipp sprawdzili, jak wyścigi szutrowe zmieniły kolarstwo w ostatnich latach, dochodząc do kilku ważnych wniosków:

1. Progresja prędkości na szutrze zwiększa znaczenie wydajności aerodynamicznej.

2. Obecna generacja kół gravelowych wykazuje słabą wydajność aerodynamiczną z oponami szutrowymi.

3. Niskie ciśnienie w oponach jest kluczem do odblokowania prędkości na szutrze, ale obecna konstrukcja obręczy szutrowych zapewnia niewystarczające podparcie opony, aby wytrzymać boczne obciążenia na zakrętach przy niższym ciśnieniu w oponach.

4. Obecne konstrukcje obręczy nie pomaga też zapobiegać przebiciom podczas stosowania niższych ciśnień w oponach.

Typowe szerokości opon do wyścigów szutrowych wahają się w zakresie 38-50mm, z różnymi wzorami bieżnika. Obecnie koła mają zewnętrzną szerokość obręczy 28-30 mm, co powoduje niedopasowanie aerodynamiczne, gdy używana jest opona szutrowa o szerokości ponad 40 mm. Przy węższej obręczy i szerszej oponie interfejs opona-koło wygląda bardziej jak wybrzuszenie żarówki niż idealny bezszwowy przekrój płata. Według testów Zipp, wydajne połączenie koła i opony szutrowej naszej konstrukcji 303 XPLR SW zapewnia 5-watową przewagę aerodynamiczną nad wiodącym konkurentem. Nowa obręcz jest zoptymalizowana do użytku z oponami Goodyear XPLR Slick i Goodyear XPLR Inter, zaprojektowanymi we współpracy z Zipp.



A co z wysokością obręczy? Konwencjonalne myślenie sugeruje, że niskie obręcze najlepiej nadają się do jazdy po szutrze. Wraz z rozwojem wyścigów gravelowych, wielu zawodników ściga się z prędkością 35 km/h+, z maksymalną prędkością nawet ponad 60 km/h. Obręcz 303 XPLR SW ma 54 mm wysokości, aby stworzyć skuteczne aerodynamiczne uzupełnienie dla dużych opon przy dużych prędkościach. Nasze badania wykazały, że obręcz o wysokości 54 mm tworzy idealny współczynnik kształtu zapewniający wydajność aerodynamiczną z 40-milimetrową oponą szutrową przy prędkościach wyścigowych.

Wreszcie, ostatnim krytycznym elementem szybkiej jazdy po szutrze jest sam rowerzysta. To Ty jesteś prawdziwym silnikiem pędzącym przez teren. Niższe ciśnienie w oponach osiągalne dzięki 303 XPLR SW utrzyma Cię w doskonałej kondycji i zmniejszy zmęczenie mięśni nawet przez 11 godzin, izolując od torturujących uderzeń i wstrząsów. Dzięki 303 XPLR SW będziesz leciał do mety lepiej, niż kiedykolwiek wcześniej przygotowany na finalny sprint.



*303 XPLR SW JEST KOMPATYBILNY TYLKO Z ZATWIERDZONYMI OPONAMI. Opony Goodyear XPLR Slick i Goodyear XPLR Inter zostały specjalnie zaprojektowane i zoptymalizowane pod kątem 303 XPLR SW.