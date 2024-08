Zapletená kola Zipp 303 XPLR SW jsou nejrychlejší gravelová kola, jaká kdy byla vyrobena. A to především díky ultra širokému ráfku a hlubokému ráfku, který splyne v jedno společně s gravelovými plášti.* Současná gravelová kola jsou lehce upravené verze už existujících silničních kol, která jsou zaměřena především na tuhost a nízkou hmotnost. Zipp na to šel od lesa a zaměřil se především na rychlost. V prostředí gravelu je důležité především to, jak se v náročném terénu kola odvalují, jak pohlcují vibrace a jak se srovnávají s bočním větrem. A tohle všechno vzal Zipp při stavbě těchto kol v potaz, aplikoval na ně "Total System Efficiency" filozofii a popral se se všemi výzvami, které gravel přináší.

Gravelová kola 303 XPLR SW jsou zaměřena na rychlost a byla designována s novým přístupem: vezmete nejlepší pláště a kolem něj postavíte kola. A aby mohla vzniknout taková kola, museli se inženýři v Zippu zavřít do svých kanceláři a přemýšlet a přemýšlet, a přijít s několika výstupy:

Vzestup rychlosti během gravelových závodů zapříčinil nárůst aerodynamické efektivnosti. Současná generace gravelových výpletů je v tomto ohledu neefektivní. Nízký tlak v pneumatikách je klíčový, ale současná gravelová kola nemají tvar, který by pro pláště tvořil dostatečnou oporu při nízkých tlacích. Současný design gravelových ráfků neposkytuje dostatečnou ochranu před tzv. "pinch flats" při nízkém tlaku.

Typický plášť pro gravelové závodění je široký 38-50 mm v závislosti na vzorku. Současné gravelové ráfky poskytují šířku 28-30 mm, což s plášti nad 40 mm není příliš v aerodynamickém souladu. Kombinace úzkého ráfku a širokého pláště tvoří totiž spíše tvar žárovky než ideálního aerodynamického profilu. Na základě testování, které Zipp provedl, ušetří kola 303 XPLR SW (při použití správného pláště) 5 wattů oproti hlavnímu konkurentovi. Kola jsou optimalizována pro pláště Goodyear XPLR Slick a Goodyear XPLR Inter, které vznikly ve spolupráci se Zippem.

A co hloubka ráfku? Běžný názor říká, že mělké ráfky jsou pro gravel ideální. Jak se ale mění závodění v gravelu, spousta gravelových tratí se jede v průměru 35 km/h s maximální rychlostí okolo 60 km/h. 303 XPLR SW je hluboký 54 mm a tvoří efektivní aerodynamický doplněk k širokým plášťům ve vysokých rychlostech. Výzkum Zippu ukázal,, že 54 mm je ideální hloubka ráfku, která vyvažuje aerodynamiku u 40 mm širokých plášťů při závodních rychlostech.

Posledním důležitým bodem je jezdec sám. On je ten nezničitelný pohon. A právě nízký tlak v pláštích, který lze na kolech 303 XPLR SW vozit jej udrží na absolutní vrcholu jeho snažení s minimální únavou ve svalech i po 11 hodinovém gravel závodu plném kopanců a nárazů od terénu. S koly 303 XPLR SW vletí do cílové rovinky s mnohem větší energií, než kdy dříve.

*303 XPLR SW JSOU KOMPATIBILNÍ POUZE SE SCHVÁLENÝMI PLÁŠTI. Goodyear XPLR Slick a Goodyear XPLR Inter jsou speciálně designované a optimalizované pro kola 303 XPLR SW.