Od samego początku drużyna jechała mądrze, taktycznie i cierpliwie. Przez pierwszą połowę trzymali się w czubie, jadąc aktywnie, ale przede wszystkim zachowując spokój. Wszystko zmieniło się na 3. okrążeniu.

Charlie i Alan wysunęli się na przód, zmniejszając grupę prowadzącą do zaledwie 5 kolarzy, w tym Victora Koretzky'ego i mistrza olimpijskiego Toma Pidcocka. Na czwartym okrążeniu Alan w pełni wykorzystał możliwości zjazdowe swojego Scalpela i wypracował przewagę na zjeździe, zmuszając Koretzky'ego do pościgu, z Charliem na trzecim miejscu. Na 5. okrążeniu Alan i Victor jechali równo, przy czym Alan prowadził przez całą drogę, a Aldridge i Pidcock wymieniali się miejscami na 3. i 4. pozycji. Na 6. i ostatnim okrążeniu Koretzky i Hatherly jechali koło w koło, Koretzky atakował, a Alan robił wszystko, by utrzymać się za nim. Po ostatnim zrywie, Alan jako pierwszy pokonał szczyt długiego podjazdu z lasu, otwierając lukę, której Koretzky i którą utrzymał ją aż do po historyczne zwycięstwo.

Na mecie Alan był jednym wielkim uśmiechem. „Kiedy zobaczyłem okazję na ostatnim podjeździe, skorzystałem z niej i poszedłem na całość. To był najmocniejszy wyścig w moim życiu. To Mistrzostwa Świata i musiałem dać z siebie wszystko. Spełnienie marzeń dla mnie, moich kibiców, drużyny i kraju. Po prostu niewiarygodne. Nie mogę się doczekać noszenia tęczy!”