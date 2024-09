Od startu jeli jako tým chytře, takticky a trpělivě. V první polovině se drželi na špici, občas vyzkoušeli konkurenci, ale většinou se drželi na uzdě. To se změnilo ve třetím kole.

Charlie a Alan se dostali do čela a a povedlo se jim zmenšit vedoucí skupinu na pouhých 5 jezdců, včetně Victora Koretzkyho a olympijského vítěze Toma Pidcocka. Ve 4. kole Alan naplno využil schopnosti svého Scalpelu při sjezdu a vytvořil si náskok před ostatními. Koretzkyho jej následoval, Charlie byl třetí. V 5. kole se Alan s Victorem pustili do souboje muž proti muži, přičemž Alan celou dobu vedl a Aldridge s Pidcockem si vyměňovali místa na 3. a 4. místě. V 6. a posledním kole jeli Koretzky a Hatherly kolo na kolo, Koretzky útočil a Alan se snažil udržet za ním. V závěrečném stoupání z lesa Alan vyrazil jako první, udělal si malý náskok, který Koretzky už nedokázal snížit, a dojel si pro historické vítězství.

V cíli byl Alan samý úsměv. „Když jsem v posledním stoupání viděl příležitost, čapl jsem ji za pačesy a šel do toho naplno. Nikdy jsem ze sebe v závodě nevydal víc. Je to mistrovství světa a já do toho musel jít naplno. Splněný sen pro mě, mé fanoušky, tým i mou zemi. Prostě neuvěřitelné. Už se těším, až budu nosit duhový dres!“