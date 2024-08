Oczekiwanie dobiegło końca. SRAM wprowadza 13-biegowy RED XPLR do graveli. Co jeszcze oferuje nowa grupa? Przeczytaj artykuł.

SRAM RED XPLR AXS to najbardziej zaawansowana grupa gravelowa, oferująca 13 biegów i zakres na kasecie od 10 do 46 zębów, dzięki czemu łatwo znaleźć właściwe przełożenie. Zmiana biegów jest precyzyjna, skoki między zębatkami niewielkie, a przerzutka Full Mount, która pasuje do ram z interfejsem UDH, zapewnia, że system ten wytrzyma wszystko, co może go spotkać. Prawdziwe hamowanie jednym palcem i znaczna redukcja masy oznaczają, że z RED XPLR AXS lecisz w górę i w dół każdej trasy, a cały Twój wysiłek przekłada się na ruch do przodu.