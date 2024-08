V nabídce Sinter naleznete brzdové destičky pro všechny běžně dostupné kotoučové brzdy, a to hned v několika provedeních. Čtyři různé směsi vyhoví rozličným požadavkům, ať už co se týče podmínek, nebo použití a v nabídce jsou rovněž servisní balení za zvýhodněné ceny.

Brzdové destičky Sinter vynikají svým výkonem, dlouhou životností a za zmínku stojí i to, že jsou vyráběné přímo ve Slovinsku, a to z lokálních surovin. Organické směsi, které jsou obecně ekologicky šetrnější, zároveň z lokálních surovin, to je záruka ekologické šetrnosti.